Tuyển nữ Việt Nam 1-0 Indonesia (hiệp 1): Bích Thùy sút 11m thành công

HLV Mai Đức Chung hé lộ cách đánh bại dàn cầu thủ nhập tịch của Indonesia

Trận bán kết nội dung bóng đá nữ SEA Games 33 giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Indonesia sẽ diễn ra lúc 16h chiều mai, trên sân IPE Chonburi (Thái Lan).

Trước trận bán kết, HLV Mai Đức Chung nói: “Tôi biết đội tuyển bóng đá nữ Indonesia có 4 cầu thủ nhập tịch. Họ giỏi chơi bóng dài và bóng bổng. Cầu thủ của họ có khả năng đánh đầu tốt”.

“Tuy nhiên, tôi đã nghiên cứu đối thủ và có phương án đối phó với dàn cầu thủ cao to của đối phương. Chúng tôi sẽ áp sát, không cho đối thủ khoảng trống để hoạt động”, HLV Mai Đức Chung nói thêm.

So với đội tuyển nữ Indonesia, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam được đánh giá cao hơn. Các cô gái của chúng ta có khả năng kiểm soát bóng và phối hợp tốt hơn. HLV Mai Đức Chung hé lộ việc chúng ta sẽ phát huy điểm mạnh này của mình.

Ông Chung chia sẻ: “Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ không chơi bóng bổng và không đua sức với Indonesia. Chúng tôi sẽ phối hợp trên mặt sân. Các cầu thủ của tôi sẽ phát huy hết những phẩm chất tốt nhất của họ”.

HLV Mai Đức Chung hết lời khen các học trò, sẵn sàng giành vé vào chung kết

Chiều nay (11/12), đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành chiến thắng quan trọng 2-0 trước đội tuyển nữ Myanmar, tại Chonburi.

Chiến thắng này đưa đội bóng của HLV Mai Đức Chung vọt thẳng lên ngôi đầu bảng B, nội dung bóng đá nữ SEA Games 33, đồng thời giành vé vào bán kết gặp Indonesia vào ngày 14/12. Trận bán kết còn lại là màn so tài giữa Thái Lan và Philippines.

Đội tuyển nữ Việt Nam giành vé vào bán kết (Ảnh: Tuấn Bảo).

Sau trận đấu với Myanmar, HLV Mai Đức Chung nói: “Trước giờ bóng lăn, chúng tôi xác định với nhau rằng toàn đội chỉ còn một con đường phải thắng để vào bán kết. Các cầu thủ của tôi đã chơi với tinh thần tuyệt vời”.

“Trước rất đông khán giả Myanmar có mặt trên khán đài, cầu thủ của tôi không những không bị áp lực mà còn xem đấy là động lực để thi đấu tốt hơn. Tôi tự hào về họ”, HLV Mai Đức Chung nói thêm.

Vượt qua nhiều áp lực để có mặt tại bán kết, mục tiêu của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nói chung và HLV Mai Đức Chung nói riêng chưa dừng lại.

Vị HLV này chia sẻ: “Đối thủ của chúng ta tại bán kết là Indonesia có sự tiến bộ nhanh trong thời gian gần đây. Chúng tôi tôn trọng họ, nhưng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ tập trung cao độ cho mục tiêu giành chiến thắng ở bán kết”.