ĐHQG TPHCM không bắt buộc thi đánh giá năng lực nhưng sẽ tính trọng số

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Đại học Quốc gia TPHCM chiều 14/12 phát đi thông cáo định hướng tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 trong bối cảnh nhiều thí sinh hoang mang vì trường thay đổi cách xét tuyển.

Cách đây ba ngày, Đại học Quốc gia TPHCM đã công bố định hướng tuyển sinh cho năm 2026 với thay đổi mang tính bước ngoặt: tập trung vào phương thức xét tuyển tổng hợp.

Theo đó, điểm số sẽ được cấu thành từ 3 yếu tố là kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL), điểm thi tốt nghiệp THPT và học bạ. Trước thông tin này, không ít sĩ tử bày tỏ sự quan ngại vì cho rằng cánh cửa vào đại học bằng điểm thi tốt nghiệp đơn thuần đang dần hẹp lại.

Theo đơn vị này, năm 2025, Đại học Quốc gia TPHCM đã xác định rõ định hướng xây dựng một khung xét tuyển thống nhất ở cấp hệ thống, trong đó các trường đại học thành viên được trao quyền tự chủ để lựa chọn, kết hợp và xác định trọng số các tiêu chí xét tuyển phù hợp với đặc thù đào tạo của từng đơn vị.

“Định hướng tuyển sinh năm 2026 là sự kế thừa và tiếp tục hoàn thiện chủ trương này, không phải là sự thay đổi đột ngột hay loại bỏ các diện xét tuyển đang được thực hiện theo Quy chế hiện hành”, đơn vị này nói.

Giải thích rõ nét hơn so với những thông tin ban đầu đưa ra, phía Đại học Quốc gia TPHCM cho biết “phương thức xét tuyển tổng hợp” được hiểu là việc sử dụng một khung công thức xét tuyển thống nhất, trong đó thí sinh có thể tham gia xét tuyển thông qua các nguồn dữ liệu đầu vào khác nhau như kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả Kỳ thi ĐGNL do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức, kết quả học tập THPT và các tiêu chí phù hợp khác theo quy định.

Các tiêu chí này được kết hợp thông qua các trọng số và nguyên tắc quy đổi rõ ràng, công khai và minh bạch, nhằm bảo đảm quyền tiếp cận công bằng của thí sinh và tạo thuận lợi trong tổ chức xét tuyển cho các cơ sở đào tạo.

Phía Đại học Quốc gia TPHCM cũng nêu thực tiễn triển khai tại Trường Đại học Bách khoa - một trường đại học thành viên - cho thấy phương thức xét tuyển tổng hợp đã được triển khai, áp dụng hiệu quả từ năm 2022.

Trên cơ sở kinh nghiệm thực tiễn mô hình này, Đại học Quốc gia TPHCM định hướng nghiên cứu, hoàn thiện và từng bước mở rộng mô hình phù hợp trong toàn hệ thống, gắn với điều kiện và đặc thù đào tạo của từng trường thành viên.

Căn cứ trên định hướng tổng thể ở cấp Đại học Quốc gia, các trường đại học thành viên đang trong quá trình biên soạn, rà soát và hoàn chỉnh phương án tuyển sinh cụ thể của đơn vị mình, bao gồm việc xác định các trọng số, cách thức quy đổi và hướng dẫn rõ ràng đối với từng nhóm đối tượng.

Đại học Quốc gia TPHCM không quy định bắt buộc thí sinh phải tham dự Kỳ thi ĐGNL để được xét tuyển; thí sinh sử dụng kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc các kết quả hợp lệ khác theo Quy chế vẫn được bảo đảm quyền lợi và có hướng dẫn cụ thể trong phương án tuyển sinh của từng đơn vị.

Tuy vậy, theo nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí, các trường đại học thuộc Đại học Quốc gia TPHCM đang bàn tính đến phương án tính hệ số điểm thi tốt nghiệp THPT thay thế cho sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT chỉ ở mức 0.75 đến 0.9.

Điều này có thể dẫn tới kết quả quy đổi của những thí sinh không có điểm thi ĐGNL có phần yếu thế hơn.

Điển hình như theo công thức tính điểm xét tuyển của Trường Đại học Bách khoa năm 2025: Điểm xét tuyển = Điểm học lực + Điểm ưu tiên.

Trong đó, điểm học lực = Điểm năng lực × 70% + Điểm tốt nghiệp THPT quy đổi × 20% + Điểm học THPT quy đổi × 10%

Tiếp trong công thức trên, Điểm năng lực = [Điểm ĐGNL có hệ số toán × 2] / 15

Với những thí sinh không có điểm thi ĐGNL, điểm quy đổi từ điểm tốt nghiệp THPT chỉ được tính hệ số 0.75. Điều này khiến hầu hết thí sinh muốn vào Trường Đại học Bách khoa đều phải thi ĐGNL để chiếm lợi thế.

Phóng viên cũng đã đặt những vấn đề này tới phía Đại học Quốc gia TPHCM và đang chờ câu trả lời. Dân trí sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Năm 2025, Đại học Quốc gia TPHCM tuyển hơn 25.700 sinh viên. Trong đó, gần 14.500 em nhập học bằng phương thức đánh giá năng lực, chiếm 56,32%, là tỷ lệ cao nhất kể từ năm 2018.

Ngoài xét điểm thi ĐGNL, các trường còn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét điểm thi tốt nghiệp THPT.