Nguyễn Thị Oanh bền bỉ nối dài kỷ lục, giữ vững đỉnh cao SEA Games

Nguyễn Thị Oanh bước vào tranh tài ở nội dung chạy 5.000m nữ môn điền kinh tại SEA Games 33 với sự kỳ vọng sẽ tiếp tục mang về tấm HCV, khẳng định vị thế hàng đầu của mình ở cự ly sở trường.

Và quả đúng như kỳ vọng, ngay từ thời điểm xuất phát, Nguyễn Thị Oanh đã nhanh chóng thể hiện sự vượt trội, chủ động bứt lên dẫn đầu đoàn đua, làm chủ hoàn toàn thế trận trên đường chạy.

Ở thời điểm giữa cự ly 5.000m, người đồng đội Lê Thị Tuyết bất ngờ tăng tốc vượt lên trên Nguyễn Thị Oanh, khiến diễn biến cuộc đua nội bộ Việt Nam trở nên kịch tính và hấp dẫn hơn.

Tuy nhiên, ở vòng đua cuối mang tính quyết định, Nguyễn Thị Oanh khẳng định bản lĩnh và đẳng cấp bằng cú bứt tốc đầy uy lực, nhanh chóng vượt lên, bỏ xa người đàn em Lê Thị Tuyết, tạo ra khoảng cách rõ rệt để rồi băng băng về đích.

Nguyễn Thị Oanh cán đích đầu tiên, giành tấm HCV với thành tích 16 phút 27 giây 14, trong khi Lê Thị Tuyết về nhì, mang về tấm HCB cho điền kinh Việt Nam.

Đây là lần thứ năm liên tiếp Nguyễn Thị Oanh giành HCV nội dung 5.000m nữ tại các kỳ SEA Games.

Nếu tính trên tất cả các nội dung thi đấu, chiến thắng này cũng đánh dấu tấm HCV thứ 13 trong sự nghiệp SEA Games đầy lẫy lừng của cô.

Ở nội dung chung kết tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam - nữ, đội hình thi đấu của điền kinh Việt Nam gồm 4 gương mặt: Tạ Ngọc Tưởng, Nguyễn Thị Ngọc, Lê Ngọc Phúc và Nguyễn Thị Hằng, được kỳ vọng sẽ tạo nên màn trình diễn ấn tượng trên đường chạy.

Tạ Ngọc Tưởng là người xuất phát đầu tiên và đã có màn bứt tốc rất ấn tượng, nhanh chóng tạo ra lợi thế đáng kể cho đội tuyển Việt Nam.

Từ nền tảng đó, các đồng đội của Tưởng tiếp tục tận dụng tốt ưu thế, thi đấu chắc chắn và hiệu quả để duy trì vị trí thuận lợi trong suốt chặng đua.

Tuy vậy, bằng nỗ lực phi thường và ý chí bền bỉ, Nguyễn Thị Hằng đã bứt phá ở những mét cuối để cán đích đầu tiên, qua đó mang về tấm huy chương vàng quý giá cho điền kinh Việt Nam.

Niềm vui của các vận động viên Việt Nam khi mang về tấm HCV, góp phần tạo nên thành tích ấn tượng cho đội tuyển điền kinh Việt Nam tại SEA Games.

Không chỉ giành chiến thắng, các VĐV còn phá sâu kỷ lục SEA Games với thành tích 3 phút 15,07 giây. Kỷ lục cũ do đội chủ nhà Thái Lan thiết lập từ năm 2015, với thời gian 3 phút 19,29 giây.

Các vận động viên Việt Nam rạng rỡ trên bục nhận huy chương, đội nón lá truyền thống, tạo nên hình ảnh đẹp và đầy tự hào mang đậm bản sắc dân tộc.