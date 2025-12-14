Nam thanh niên trộm ô tô rồi đến quán nhậu chở bạn gái về nhà

Ngày 14/12, tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lê Văn Hoàng (SN 2005, trú tại tổ dân phố Đồng Dương, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) về tội Trộm cắp tài sản.

Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 (tỉnh Quảng Trị) phê chuẩn.

Lê Văn Hoàng (áo đen) bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Theo cơ quan công an, ngày 8/12, Lê Văn Hoàng đột nhập vào nhà người dân tại phường Đồng Hới, lấy trộm 900.000 đồng và chiếc ô tô hiệu Toyota Yaris.

Hoàng sau đó điều khiển ô tô trộm được tới một quán nhậu để chở bạn gái về nhà. Nhận tin báo, cơ quan công an nhanh chóng điều tra, xác minh và bắt giữ Hoàng.

Lê Văn Hoàng vừa chấp hành xong án phạt tù về tội Trộm cắp tài sản vào ngày 1/9.