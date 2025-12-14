CĐV Ấn Độ nổi giận ném ghế, chai lọ khiến Messi hốt hoảng rút lui khẩn cấp

Theo hình ảnh ghi lại tại sân Salt Lake (Kolkata), chỉ ít phút sau khi Messi xuất hiện, bầu không khí trong sân với hàng chục nghìn khán giả nhanh chóng trở nên căng thẳng. Hàng nghìn người hâm mộ tức giận tràn xuống mặt sân, buộc lực lượng an ninh phải can thiệp.

Messi vẫy chào cổ động viên Ấn Độ (Ảnh: AFP).

Ngôi sao của Inter Miami chỉ có mặt trên sân khoảng chưa đầy 5 phút thì sự cố bắt đầu xảy ra. Messi được nhìn thấy đi cùng các đồng đội thân thiết là Luis Suarez và Rodrigo De Paul, xung quanh là các quan chức cùng lực lượng bảo vệ dày đặc.

Trong khuôn khổ chuyến GOAT Tour India 2025, Messi chỉ thực hiện một vòng chào ngắn, vẫy tay chào khán giả rồi hốt hoảng rời sân khi các chai nước bị ném xuống từ khán đài.

CĐV Ấn Độ tràn xuống sân làm loạn (Ảnh: AFP).

Nhiều đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy người hâm mộ la ó các quan chức và chính trị gia, phá hoại cơ sở vật chất của sân vận động, đồng thời xảy ra xô xát với lực lượng an ninh. Ban tổ chức bị chỉ trích nặng nề vì công tác kiểm soát đám đông yếu kém, ưu tiên khu vực VIP trong khi hàng nghìn khán giả đã mua vé không thể nhìn thấy Messi.

Chia sẻ với truyền thông, anh Nabin Chatterjee (37 tuổi) bức xúc: “Được xem Messi thi đấu là niềm vui, là giấc mơ của tôi. Nhưng tôi đã bỏ lỡ cơ hội chỉ vì sự quản lý yếu kém trong sân”.

Hơn 80.000 vé cho sự kiện, trong đó nhiều vé được cho là có giá vượt quá 100 USD (2,6 triệu đồng), đã được bán hết chỉ trong vài phút, cho thấy sức hút khổng lồ của Messi tại Ấn Độ.

CĐV ném ghế từ trên khán đài xuống sân để phản đối (Ảnh: Getty).

Một cổ động viên khác tỏ ra vô cùng thất vọng khi trả lời báo chí địa phương: “Đây là một sự kiện quá tệ. Anh ấy chỉ xuất hiện khoảng 10 phút. Tất cả các lãnh đạo vây quanh Messi, còn chúng tôi thì không thấy gì cả. Bao nhiêu tiền bạc, cảm xúc và thời gian đã bị lãng phí”.

Trả lời hãng thông tấn PTI, anh Ajay Shah cho biết nhiều người đã phải chi ra “cả tháng lương” để mua vé xem Messi. “Tôi bỏ ra 55 USD mua vé và đưa con trai đến đây để xem Messi, không phải để xem các chính trị gia. Cảnh sát và quân đội mải chụp ảnh selfie, và ban tổ chức phải chịu trách nhiệm cho chuyện này”, anh nói.

Khi tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát, lực lượng cảnh sát được triển khai nhằm lập lại trật tự. Nhiều ghế ngồi bị phá hỏng, băng rôn rách nát và rác thải xuất hiện khắp các lối đi trong sân.

Ngay sau đó, Thủ hiến bang Tây Bengal, bà Mamata Banerjee, đã lên tiếng xin lỗi công khai, gọi những gì xảy ra là “vô cùng đáng lo ngại” và tuyên bố mở cuộc điều tra chính thức.

Trên mạng xã hội Twitter, bà Banerjee viết: “Tôi vô cùng bức xúc và sốc trước sự yếu kém trong khâu tổ chức tại sân Salt Lake hôm nay. Tôi đang trên đường tới sân để tham dự sự kiện cùng hàng nghìn người hâm mộ thể thao đến chiêm ngưỡng Messi.”

Bà nhấn mạnh: “Tôi chân thành xin lỗi Messi, cũng như tất cả những người yêu thể thao và người hâm mộ của anh, vì sự cố đáng tiếc này”.

Sự hỗn loạn đã làm lu mờ một ngày vốn được kỳ vọng là rất đặc biệt đối với Messi tại Kolkata. Trước đó, anh đã tham gia lễ ra mắt trực tuyến bức tượng cao 21 mét, khắc họa hình ảnh Messi nâng cao cúp vàng World Cup, tại Sree Bhumi Sporting Club, khu Lake Town (South Dum Dum). Ngôi sao người Argentina chỉ kịp gửi lời cảm ơn ngắn gọn “muchas gracias” (tạm dịch: cảm ơn nhiều) tới người hâm mộ.

Họ đập phá rất ghế và đồ đạc tạo nên khung cảnh hỗn loạn (Ảnh: Getty).

Messi đến Ấn Độ vào ngày 13/12 trong chuyến thăm kéo dài ba ngày. Đây là lần đầu tiên anh xuất hiện tại đây kể từ khi thi đấu một trận giao hữu quốc tế tại Kolkata năm 2011. Dự kiến, Messi sẽ ghé thăm 4 thành phố trước khi rời Ấn Độ vào ngày 15/12, trong đó Hyderabad là điểm dừng chân tiếp theo. Anh cũng có khả năng sẽ gặp Thủ tướng Narendra Modi.

Trong tuần này, Messi vừa giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất MLS lần thứ hai liên tiếp sau khi giúp Inter Miami vô địch giải đấu và dẫn đầu danh sách ghi bàn. Cựu ngôi sao của Barcelona và PSG được kỳ vọng sẽ là đầu tàu giúp tuyển Argentina bảo vệ chức vô địch World Cup tại giải đấu diễn ra vào tháng 6 tại Mỹ, Canada và Mexico.