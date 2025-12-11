U22 Thái Lan giành vé đi tiếp, U22 Việt Nam xác định đối thủ ở bán kết

Trong trận đấu ở lượt cuối ở bảng A SEA Games 33, U22 Thái Lan tiếp tục cho thấy sức mạnh khi giành chiến thắng 3-0 trước U22 Singapore.

Thực tế, đội bóng ở đảo quốc sư tử chỉ chơi tốt trong hiệp 1 và gây ra khó khăn nhất định cho U22 Thái Lan.

U22 Thái Lan dễ dàng giành chiến thắng trước U22 Singapore (Ảnh: FAT).

Tuy nhiên, chỉ trong vòng 5 phút (từ phút 49 đến phút 54), U22 Thái Lan đã ghi liên tiếp ba bàn thắng do công của Siraphop Wandee và Yotsakorn Burapha (2 bàn) để nhấn chìm hy vọng của đối thủ.

Với chiến thắng 3-0 trước U22 Singapore, U22 Thái Lan đã giành vé đi tiếp với vị trí nhất bảng A khi có 6 điểm. Họ sẽ đối đầu với đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Trong khi đó, U22 Việt Nam (nhất bảng B) sẽ đối đầu với U22 Philippines (nhất bảng C) ở vòng bán kết. Trận đấu này diễn ra vào ngày 15/12.

U22 Thái Lan bất ngờ trả 7 cầu thủ về CLB khi SEA Games đang diễn ra

7 người được HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul trả về cho các CLB gồm Kakana Khamyok (Muangthong United), Thanakrit Chotimueangpak (Buriram United), Chanaphat Buaphan (BG Pathum United), Chanon Thamma (BG Pathum United), Sittha Boonla (Port Authority FC), Thanawut Phochai (Nong Bua Pitchaya FC) và Thawatchai Inprakon (Singha Chiang Rai United).

Điều đáng chú ý hơn nữa, sau khi trả 7 cầu thủ này về với các CLB chủ quản của họ tại Thai-League, đội tuyển U22 Thái Lan chỉ còn 14 cầu thủ. Hai người chưa khoác áo đội tuyển U22 Thái Lan tại SEA Games 33, dù có tên trong danh sách là Waris Chuthong (BG Pathum United) và Seksan Ratri (Rayong FC).

Cả hai cầu thủ chạy cánh vừa nêu đều là các tuyển thủ quốc gia Thái Lan. Riêng Seksan Ratri được bầu là đội trưởng của U22 Thái Lan tại SEA Games năm nay.

Sở dĩ đội bóng trẻ xứ sở chùa vàng phải trả 7 cầu thủ về cho các CLB tại Thai-League, vì trong thời gian bóng lăn tại SEA Games, giải vô địch quốc gia Thái Lan vẫn diễn ra.

Đại hội Thể thao Đông Nam Á nằm ngoài hệ thống thi đấu của FIFA, nằm ngoài lịch FIFA Days (những ngày FIFA cho phép các đội tuyển trên toàn thế giới gom quân từ các CLB, làm nhiệm vụ quốc tế). Chính vì điều đó, một khi các CLB yêu cầu, U22 Thái Lan không có quyền giữ các tuyển thủ của mình tại SEA Games.

Hơn nữa, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul tự tin trả các cầu thủ U22 Thái Lan về với các CLB trong tuần này, vì ở trận ra quân, U22 Thái Lan đã thắng U22 Timor Leste đến 6-1 hôm 3/12.

Kết quả nói trên cộng với việc Timor Leste gây sốc khi thắng Singapore 3-1 tối qua (6/12), giúp cho đội tuyển U22 Thái Lan chiếm quá nhiều lợi thế. Chỉ cần hòa U22 Singapore, thậm chí thua đội bóng đảo quốc sư tử với cách biệt thấp vào ngày 11/12 tới đây, U22 Thái Lan sẽ đứng đầu bảng A, giành quyền vào bán kết.