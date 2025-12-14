Đi ăn cỗ đám cưới, trộm luôn tiền mừng của gia chủ

Ngày 14/12, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Sơn (SN 1993), trú tại thôn Tô Đàm, xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên để điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Công an xã Phụ Dực đọc quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Sơn (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Trước đó, ngày 25/11, Công an xã Phụ Dực tiếp nhận tin báo của bà N.T.L. (SN 1978), trú tại thôn Tô Đàm, xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên về việc bị kẻ gian trộm cắp tài sản là phong bì mừng trong khi tổ chức đám cưới cho con trai.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Phụ Dực đã rà soát, xác minh đối tượng nghi vấn. Quá trình điều tra, công an xã đã xác định đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản là Nguyễn Văn Sơn.

Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận vào khoảng 14h30 ngày 23/11, trong lúc ăn cỗ đám cưới nhà bà N.T.L., Sơn đã lợi dụng sơ hở, đột nhập vào phòng ngủ nơi bà L. để tiền mừng cưới để lấy trộm đi 9,2 triệu đồng. Sau khi trộm số tiền trên, Sơn đã tiêu xài cá nhân hết 4 triệu đồng.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra Sơn đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình và tự nguyện giao nộp số tiền còn lại.