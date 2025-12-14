Hoa hậu Lê Hoàng Phương khoe vai trần, làm vedette show thời trang

Sự kiện thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest XIII diễn ra tối 13/12 tại Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu, TPHCM) thu hút sự quan tâm của đông đảo giới mộ điệu.

Tại đêm diễn, Hoa hậu Lê Hoàng Phương đảm nhận vai trò vedette (kết màn), trong khi ba gương mặt Thu Ngân, Thu Trà và Đinh Y Quyên xuất hiện ở vị trí mở màn.

Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ thần thoại Hy Lạp, được xây dựng như một "giao hưởng ánh sáng", nơi thời trang trở thành ngôn ngữ khắc họa hình ảnh người phụ nữ hiện đại, tỏa sáng từ trí tuệ và khí chất, mạnh mẽ nhưng vẫn giữ trọn sự mềm mại, tinh tế.

Ở vị trí kết màn, Lê Hoàng Phương xuất hiện với thiết kế đầm quây, tôn trọn bờ vai thanh thoát. Thân váy được xử lý cầu kỳ với họa tiết hoa 3D đắp nổi dày đặc, tạo hiệu ứng thị giác và chuyển động mềm mại theo từng bước chân. Tổng thể trang phục mang đến sự cân bằng giữa vẻ sang trọng, quyền lực và nét lãng mạn tinh tế.

Với thần thái kiêu hãnh, khả năng làm chủ sân khấu cùng phong độ trình diễn ổn định, Lê Hoàng Phương đã mang đến khoảnh khắc kết màn thăng hoa, trở thành điểm nhấn trọn vẹn cho bộ sưu tập.

Trong khi đó, ba gương mặt đảm nhận vai trò mở màn - Thu Ngân, Thu Trà và Đinh Y Quyên - đại diện cho những sắc thái khác nhau của hình tượng "nữ thần ánh sáng", góp phần dẫn dắt cảm xúc người xem.

Bộ sưu tập sử dụng các tông màu trắng, đen và be chủ đạo, giúp tôn vinh cấu trúc trang phục, đồng thời giữ được tinh thần tối giản, sang trọng, phù hợp với xu hướng quiet luxury (xa xỉ thầm lặng) đang thịnh hành trên các sàn diễn quốc tế.

Các bộ trang phục điểm xuyết thêm chi tiết lông vũ, đính đá và hoa 3D thủ công được xử lý tỉ mỉ trên nền phom dáng hiện đại.

Đặc biệt, không gian biển Vũng Tàu đóng vai trò quan trọng trong việc nâng tầm trải nghiệm thị giác. Ánh sáng tự nhiên, gió biển và sân khấu ngoài trời giúp các thiết kế trở nên mềm mại, sống động, đồng thời lan tỏa tinh thần phóng khoáng, tự do.

