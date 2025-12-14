Mỹ Linh khác lạ khi đội tóc giả được mua với giá... 5 triệu đồng

Trên trang cá nhân, diva Mỹ Linh thu hút sự quan tâm của khán giả khi chia sẻ hình ảnh diện váy dạ hội dáng cúp ngực, trang điểm đậm, kiểu tóc robot (tóc ngắn cắt gọn, mái bằng) khiến gương mặt trông sáng và trẻ trung hơn.

Hình ảnh mới nhất của diva Mỹ Linh gây chú ý (Ảnh: Facebook nhân vật).

Diện mạo mới của diva Mỹ Linh nhận được sự chú ý của khán giả. Nhiều người nhận xét chị "lột xác" so với hình ảnh quen thuộc nhiều năm qua.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Lâu không đăng gì nên phải kiếm bức ảnh gây "ồn ào" một chút. Đẹp thì bình thường, mà phải lạ lạ kìa".

Nói về lý do xuất hiện với hình ảnh mới, chị dí dỏm cho biết: "Tôi hát trên du thuyền ở TPHCM, đêm về muộn không gội đầu được vì các bác sĩ khuyên già rồi không nên gội đêm. Sáng hôm sau 6h lại bay đi Buôn Mê Thuột sớm nên giải pháp là... đội tóc giả. Bộ tóc này được mua với giá 5 triệu đồng, tôi dùng 5 năm rồi chưa phải thay".

Trải qua hơn ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Mỹ Linh vẫn là một trong những giọng ca có vị trí đặc biệt trong nền âm nhạc Việt Nam.

Xuất thân từ thời kỳ hoàng kim của nhạc nhẹ thập niên 1990, Mỹ Linh ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả nhờ chất giọng nội lực, kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện và khả năng xử lý bài hát tinh tế.

Chị luôn giữ vững hình ảnh một nghệ sĩ nghiêm túc với nghề, cẩn trọng trong việc lựa chọn ca khúc và luôn đặt yếu tố chuyên môn lên hàng đầu. Gần đây, nữ ca sĩ tiếp tục tạo được dấu ấn khi tham gia 2 mùa của chương trình Chị đẹp đạp gió.

Bước sang tuổi 50, Mỹ Linh cho rằng, đây là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời. Chị có nhiều thời gian cho bản thân, biết yêu và chăm sóc chính mình hơn, cả về luyện tập lẫn trau dồi trí tuệ và sức khỏe.

“Tôi thấy mình dễ kết nối với người khác hơn và đã vượt qua được việc đánh giá người khác hoặc sợ người khác đánh giá mình”, chị tâm sự với phóng viên Dân trí.

Ở tuổi này, Mỹ Linh cũng cảm thấy thoải mái khi làm những việc mà trước đây từng ngần ngại. “Tôi tự cho phép bản thân được sống như mình muốn mà không sợ người khác đánh giá. Đây là một bước rất quan trọng đối với bất cứ người phụ nữ nào ở tuổi của tôi”, Mỹ Linh nói.

Từ trái qua: Nhạc sĩ Anh Quân, con gái út - ca sĩ Mỹ Anh, con trai Anh Duy, con gái Anna Trương, diva Mỹ Linh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo Mỹ Linh, một trong những lý do chị ít xuất hiện trên các chương trình truyền hình thực tế hay làm giám khảo các cuộc thi âm nhạc gần đây là vì không muốn xa gia đình quá lâu.

“Tôi không muốn suốt ngày “bay nhảy”, bỏ anh Quân ở nhà để đi chơi. Đi nhiều quá, nhỡ anh ấy… đệ đơn ly dị thì sao?”, nữ ca sĩ hài hước nói.