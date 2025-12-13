Nhật ký SEA Games 33 ngày 13/12: Karate, điền kinh thắng lớn

Danh sách huy chương của thể thao Việt Nam trong ngày 13/12 HCV (6): Hoàng Thị Mỹ Tâm (Karate, 61kg nữ); Nguyễn Thanh Trường (Karate, 84kg nam); Đinh Thị Hương (Karate, 68kg); Trần Thị Ánh Tuyết (Taewondo, 57kg nữ); Nguyễn Thị Oanh (điền kinh, 5.000m); Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Tạ Ngọc Tưởng (điền kinh, 4x400m hỗn hợp); HCB (10): Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, Nguyễn Thị Thảo (bắn súng, đồng đội 10m súng trường hơi nữ); Võ Văn Hiền (Karate, 75kg nam); Lý Hồng Phúc (Taewondo, 74kg nam); Nguyễn Thị Loan (Taekwondo, 53kg nữ); Đồng đội nam nữ cờ tiêu chuẩn (cờ vua); Lê Thị Tuyết (điền kinh, 5.000m nữ); Nguyễn Thị Cẩm Tú (điền kinh, 200m nữ); Võ Thị Mỹ Tiên (bơi, 400m hỗn hợp nữ); Nguyễn Hoài Hương (cử tạ, 53kg nữ); Trần Văn Nguyễn Quốc (bơi, 200m tự do nam) HCĐ (3): Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng 10m, súng trường hơi nữ cá nhân nữ), K' Dương (cử tạ, 60kg nam); Nguyễn Thúy Hiền (bơi, 100m ếch nữ);

Trong ngày thi đấu 13/12, Đoàn Thể thao Việt Nam giành thêm 6 HCV, qua đó nâng tổng số huy chương vàng lên 30 HCV sau 3 ngày thi đấu chính thức tại SEA Games 33.

Karate có một ngày thi đấu thành công khi giành 3 HCV trong 4 trận chung kết, thuộc về các võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Thanh Trường và Đinh Thị Hương. Ở Taekwondo, Trần Thị Ánh Tuyết mang về tấm HCV ở ngày thi đấu cuối cùng của bộ môn. Đây là HCV thứ 4 của Taekwondo Việt Nam tại kỳ đại hội năm nay, qua đó hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra.

Nguyễn Thị Oanh ăn mừng tấm HCV thứ 13 tại SEA Games (Ảnh: Mạnh Quân).

Điền kinh tiếp tục là điểm sáng với chiến thắng thuyết phục của Nguyễn Thị Oanh ở nội dung 5.000m nữ. VĐV người Bắc Giang thể hiện sự vượt trội khi cán đích với khoảng cách lớn so với các đối thủ. Tấm HCV này giúp cô nâng tổng số HCV SEA Games trong sự nghiệp lên con số 13, qua đó cân bằng kỷ lục của Nguyễn Thị Huyền.

Khép lại ngày 13/12, đội tiếp sức 4x400m hỗn hợp gồm Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc và Tạ Ngọc Tưởng đã thi đấu xuất sắc, giành HCV và phá kỷ lục SEA Games.

Màn trình diễn của các kình ngư Việt Nam ở SEA Games 33 ngày 13/12

Trong ngày thi đấu 12/12, các vận động viên Việt Nam tiếp tục thi đấu thành công và đem về 10 tấm HCV, qua đó gia tăng thành tích lên thành 24 HCV trên bảng tổng sắp sau 3 ngày thi đấu.

Ngày thi đấu hôm nay (13/12), các vận động viên Việt Nam thi đấu ở 30 môn, trong đó nhiều bộ môn thi đấu chung kết. Bơi, điền kinh, các môn võ thuật, bắn súng... tiếp tục là những "mỏ vàng" được kỳ vọng của Đoàn Thể thao Việt Nam.

Nguyễn Thị Oanh đã giành 4 HCV tại SEA Games 32 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Đáng chú ý, vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh sẽ thi đấu nội dung đầu tiên trong 3 nội dung đăng ký tại SEA Games, ở đường chạy 5000m. Cô gái vàng của điền kinh Việt Nam đã giành 4 HCV tại SEA Games 32 và đang có thành tích 12 HCV tại các kỳ SEA Games. Nguyễn Thị Oanh đang đứng trước cơ hội lớn để vượt qua thành tích của Nguyễn Thị Huyền (13 HCV tại SEA Games) và trở thành "Nữ hoàng điền kinh" của Thể thao Việt Nam.