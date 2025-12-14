Trịnh Thu Vinh hé lộ bí quyết giành hai HCV và phá hai kỷ lục SEA Games

Bắn súng Việt Nam giành HCV 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ

Trưa nay, Trịnh Thu Vinh giành HCV nội dung 10m súng ngắn cá nhân nữ, với tổng điểm 242,7 điểm. Đây là thành tích phá kỷ lục SEA Games.

Trịnh Thu Vinh giành hai HCV và phá hai kỷ lục SEA Games trong buổi sáng nay (Ảnh: Mạnh Quân).

Sau đó không lâu, Thu Vinh cùng với các đồng đội Nguyễn Thùy Trang, Triệu Thị Hoa Hồng giành HCV 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ. Đội tuyển bắn súng Việt Nam cũng phá kỷ lục SEA Games ở nội dung này.

Sau khi tạo nên thành công rực rỡ cho bắn súng Việt Nam nói riêng, cho đoàn Thể thao Việt Nam nói chung, Trịnh Thu Vinh nói: “Hôm nay là ngày thi đấu may mắn của tôi, tôi và các đồng đội giành được 2 HCV. Tôi trải qua khá nhiều khó khăn khi khởi đầu phần thi hôm nay, do tôi bị áp lực”.

“Khi xuất hiện cảm giác đó, tôi khó kiểm soát họng súng của mình ở những phát bắn đầu tiên. Sau đó, tôi ra ngoài với Ban huấn luyện (BHL) để ổn định lại tâm lý của mình. May ở chỗ, tôi không bị mất quá nhiều điểm trong khoảng thời gian đó”, Thu Vinh nói thêm.

Theo đánh giá của Trịnh Thu Vinh, tất cả các xạ thủ có mặt ở đợt thi đấu chung kết đều rất mạnh. Chính vì thế, thành công chỉ đến với người thành công nhất, có tâm lý vững vàng nhất và có thêm một chút may mắn.

Theo Trịnh Thu Vinh, các xạ thủ vào chung kết đều có thực lực mạnh ngang nhau (Ảnh: Mạnh Quân).

Thu Vinh tâm sự rất thật: “Tất cả các vận động viên (VĐV) vào chung kết đều có thực lực ngang nhau. Tôi không thể nói rằng VĐV nào mạnh hơn hay yếu hơn trong số những người lọt vào đợt thi chung kết. Bản thân tôi chỉ cố gắng thực hiện các phương pháp thi đấu mà BHL đã đề ra cho tôi, trước khi may mắn mỉm cười với tôi”.

“Tôi có một cuốn sổ ghi chép các kinh nghiệm thi đấu của mình. Trong quá trình bắn súng, các VĐV có thể bị sao lãng, quên mất phương pháp tốt nhất mà mình thường thực hiện. Tôi dùng cách ghi chép để giúp cho chính bản thân tôi, khi cần tài liệu để tham khảo”, nữ xạ thủ của Việt Nam hé lộ bí quyết làm nên thành công.

Cũng theo Thu Vinh, trong chiến thắng của cô ngày hôm nay, vai trò của Ban huấn luyện (BHL) rất lớn. Những thành viên trong BHL đội tuyển bắn súng Việt Nam là những người giàu kinh nghiệm, giàu bản lĩnh, họ có thể giúp cho các VĐV Việt Nam bước qua những thời điểm khó khăn nhất.

Thu Vinh chia sẻ: “BHL luôn kích thích tinh thần tôi bằng câu nói “tôi có khả năng và tôi có thể làm được”, việc của tôi sau đó là vào sân thi đấu và thực hiện tốt nhất khả năng, bám sát lời dặn của BHL”

“Tôi không ít lần thất bại ở các đợt thi chung kết. Thú thật, tôi thất bại nhiều hơn thành công. Có thể những lần thất bại đó, những lần không may đó dồn sự may mắn cho lần thi chung kết hôm nay (cười)”, vẫn là lời của nữ xạ thủ Trịnh Thu Vinh.