Xem trực tiếp trận tuyển nữ Việt Nam gặp Indonesia ở đâu?

Vào lúc 16h ngày 14/12, tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu với Indonesia trong trận bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 33 trên sân IPE Chonburi.

Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play, VTV5, cũng như các đài truyền hình THVL, HTV, VTVcab. Ngoài ra, báo Dân trí cũng tường thuật trực tiếp và đưa tin nhanh nhất về trận đấu.

Tuyển nữ Việt Nam được đánh giá cao trước Indonesia (Ảnh: Mạnh Quân).

Tuyển nữ Việt Nam đã lách qua khe cửa hẹp để góp mặt ở vòng bán kết. Sau trận thua trước Philippines ở lượt trận thứ hai, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đã thể hiện bản lĩnh khi giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Myanmar. Nhờ đó, tuyển nữ Việt Nam đã giành vị trí nhất bảng B với 6 điểm.

Ở vòng bán kết, “Những chiến binh sao vàng” sẽ đối diện với Indonesia, đội xếp thứ nhì bảng A. Ở vòng bảng, đội bóng xứ vạn đảo đã thất bại 0-8 trước Thái Lan và thắng 3-1 trước Singapore.

Trình độ của Indonesia kém xa so với tuyển nữ Việt Nam. Họ đang xếp thứ 105 trên bảng xếp hạng FIFA, kém xa so với đoàn quân HLV Mai Đức Chung (thứ 36 thế giới). Trong quá khứ, tuyển nữ Việt Nam toàn thắng 7 trận khi đối đầu với Indonesia. Gần nhất, ở giải bóng đá nữ Đông Nam Á, các cô gái Việt Nam đã thắng 7-0 trước Indonesia.

Tuyển nữ Việt Nam từng thắng Indonesia với tỷ số 7-0 ở giải Đông Nam Á 2025 (Ảnh: VFF).

Phát biểu trước báo giới, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Tôi biết Indonesia có các cầu thủ nhập tịch. Chúng tôi cũng đã nghiên cứu đối thủ và sẽ có đối sách để đối phó với những cầu thủ to cao. Chúng tôi sẽ áp sát, phát huy hết tính năng tốt nhất để thi đấu với trạng thái tốt nhất. Dù đối thủ có nhiều cầu thủ nhập tịch nhưng tôi tin Việt Nam sẽ thắng”.

Trong khi đó, HLV Akira Higashiyama của Indonesia nói: “Chúng tôi ở đây để làm nên lịch sử. Đây là lần đầu tiên tuyển nữ Indonesia có mặt trong tốp 4 đội mạnh nhất ở SEA Games. Nói về trận bán kết, tôi cảm thấy tự tin, thoải mái. Việt Nam là đối thủ rất mạnh, họ nhiều lần vô địch SEA Games và là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Chúng tôi sẽ cố gắng để chơi tốt và giành chiến thắng”.

Đội hình dự kiến:

Nữ Việt Nam: Kim Thanh, Trần Thị Thu, Hoàng Thị Loan, Trần Thị Hải Linh, Thái Thị Thảo, Phạm Hải Yến, Lê Thị Diễm My, Trần Thị Duyên, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Bích Thuỳ

Nữ Indonesia: Masykuroh, Riski, Rumbewas, Aulia, Binsbarek, Nurrohmah, Octaviani, Warps, Maeisyaroh, Awi, Hutapea.