Cô gái 17 tuổi đứng sát mép vách đá chụp ảnh, trượt chân tử vong

Theo thông tin từ cảnh sát bang Queensland, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h40 hôm 13/12 (giờ địa phương) tại khu vực Queen of Colonies Parade, bãi biển Moffat. Nạn nhân đi cùng gia đình tới điểm ngắm cảnh thì xảy ra tai nạn.

Nhân chứng cho biết, cô gái đứng gần mép vách đá để chụp ảnh lưu niệm thì trượt chân, rơi xuống phía dưới và bị thương nặng. Lực lượng cứu hộ, y tế cùng người dân có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng hỗ trợ, song nạn nhân không qua khỏi do chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu.

Trong lúc tìm cách cứu giúp thiếu nữ, một phụ nữ khác cũng bị thương nhẹ. Danh tính nạn nhân chưa được công bố. Cảnh sát Queensland cho biết sẽ lập hồ sơ báo cáo gửi tới cơ quan điều tra pháp y để làm rõ nguyên nhân cái chết.

“Lực lượng chức năng nhận được tin báo về việc một cô gái 17 tuổi rơi từ vách đá vào khoảng 18h40. Khi tiếp cận hiện trường, cảnh sát xác định nạn nhân bị thương nghiêm trọng và được tuyên bố đã tử vong tại chỗ”, đại diện cảnh sát cho hay.

Hiện trường vụ cô gái ngã từ độ cao 30m xuống biển (Ảnh: Mirror).

Sau vụ việc, lực lượng cứu hỏa và cứu nạn Queensland đã lên tiếng cảnh báo người dân và du khách không nên tiến quá gần mép vách đá khi tham quan, chụp ảnh tại các điểm ngắm cảnh.

Ông Ryan Dubyk, đại diện Sở Cứu hỏa và Cứu nạn Queensland, nhấn mạnh: “Mọi người hãy đứng cách xa hàng rào bảo vệ, tôn trọng các rào chắn an toàn đã được lắp đặt. Điều này đặc biệt quan trọng vào thời điểm này trong năm, nhưng cũng cần được tuân thủ quanh năm”.

Điểm ngắm cảnh tại Moffat Beach vốn là nơi thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương nhờ tầm nhìn bao quát ra bãi biển Moffat và vùng biển Coral Sea. Tuy nhiên, giới chức địa phương khuyến cáo du khách cần tuyệt đối tuân thủ các quy định an toàn để tránh những tai nạn đáng tiếc tương tự.

Thực tế, đã có không ít trường hợp tai nạn xảy ra khi du khách mải mê chụp ảnh tại các điểm du lịch có địa hình hiểm trở.

Tại Trung Quốc, vào ngày 5/12, một nam du khách đã trượt chân và rơi khỏi mép vách đá cao hơn 40m trong lúc chụp ảnh trên dãy núi Huaying (thành phố Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên).

Video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc người đàn ông đi men theo sườn núi, tay cầm điện thoại để chụp hình. Sau khi người này quan sát vị trí đặt chân máy và quay người lại để tự chụp ảnh, tảng đá bên dưới bất ngờ vỡ vụn khiến anh mất thăng bằng, rơi xuống vực sâu trong tiếng hét hoảng loạn của những người xung quanh.

Theo mô tả, nạn nhân rơi khoảng 15m trước khi bị tán cây chặn lại. Truyền thông địa phương cho biết người đàn ông may mắn chỉ bị thương nhẹ và hiện đã ổn định sức khỏe.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ tiềm ẩn khi chụp ảnh tại các khu vực vách đá, núi cao, đặc biệt là khi du khách tiến quá gần mép vực để tìm góc chụp đẹp.