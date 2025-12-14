Những khoảng lặng buồn trên "đường đua xanh" ở SEA Games 33

Tối 13/12, nhiều nội dung thi chung kết ở bộ môn bơi tại SEA Games 33 diễn ra tại khu Liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Hua Mark (Thái Lan). Trong đó, đoàn thể thao Việt Nam có 5 VĐV thi đấu chung kết ở nhiều nội dung như 100m bơi ếch, 200m tự do nam, 400m hỗn hợp nữ.

Các VĐV Việt Nam đã có một ngày thi đấu quyết liệt, cố gắng và thể hiện hết bản lĩnh của mình trên "đường đua xanh" tại SEA Games 33, nhưng chưa mang lại kết quả như mong đợi, để lại sau đó là những khoảng lặng, những cảm xúc tiếc nuối và cả những giọt nước mắt.

Ở nội dung 200m tự do nam, 2 VĐV Nguyễn Huy Hoàng và Trần Văn Nguyễn Quốc tham gia tranh tài với các đối thủ nặng ký khác đến từ Malaysia, Indonesia.

Tuy nhiên, không như mong đời, Nguyễn Huy Hoàng chỉ về đích thứ 4 với thành tích 1 phút 50 giây 68. Huy Hoàng tỏ ra buồn bã khi biết kết quả của mình sau cuộc đua.

Trong khi đó, người đồng đội của anh là Trần Văn Nguyễn Quốc đã về đích thứ hai với thành tích 1 phút 47 giây 70, giành HCB.

Nhưng Nguyễn Quốc tỏ ra khá tiếc nuối khi chỉ đứng thứ 2, cách đối thủ đứng thứ nhất chỉ 0,04 giây.

Trần Văn Nguyễn Quốc lặng lẽ rời bục nhận huy chương với ánh mắt đượm buồn sau khi để tuột mất tấm HCV ở nội dung 200m bơi tự do nam.

Ngay sau đó là nữ VĐV Nguyễn Thúy Hiền cũng bước vào phần tranh tài ở nội dung 100m bơi ếch.

Tuy nhiên, dù rất nỗ lực nhưng đáng tiếc cô chỉ dừng lại ở vị trí thứ 3, giành tấm HCĐ với thành tích 1 phút 10 giây 09.

Thúy Hiền giành HCĐ sau khi hoàn thành phần thi 100m bơi ếch. Cô là một kình ngư trẻ tài năng của bơi lội Việt Nam dù mới 17 tuổi, được xem là "tiểu Ánh Viên mới" và là niềm hy vọng vàng tại SEA Games 33. Thùy Hiền từng đạt được nhiều thành tích ấn tượng như phá kỷ lục quốc gia và khu vực, giành nhiều huy chương Vàng ở các giải trẻ và quốc gia, và giành huy chương đồng SEA Games 32 khi mới 14 tuổi.

Kết thúc loạt trận chung kết bơi lội trong ngày 13/12 là phần thi của 2 VĐV Võ Thị Mỹ Tiên và Nguyễn Ngọc Tuyết Hân với nội dung bơi 400m hỗn hợp nữ. Dù thi đấu khá vượt trội và vươn lên dẫn đầu ở những vòng đầu tiên, tuy nhiên vào 2 vòng cuối, Mỹ Tiên có phần đuối sức và bị lùi lại vị trí thứ 2.

Kết thúc nội dung 400m bơi hỗn hợp nữ, Mỹ Tiên xếp thứ 2, Tuyết Hân đứng vị trí số 6. Cả hai đều tỏ ra tiếc nuối, khựng lại một hồi lâu dưới làn bơi sau khi xem kết quả phần thi của mình.

Võ Thị Mỹ Tiên giành được tấm HCB nội dung 400m hỗn hợp nữ. Tuy nhiên, ngay khi vừa bước xuống khỏi bục nhận huy chương, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam, ông Đinh Việt Hùng ngay lập tức tới trao đổi khá gay gắt với Mỹ Tiên trong khoảng 30 giây.

Sau cuộc trao đổi ngắn với ông Đinh Việt Hùng, Mỹ Tiên bật khóc nức nở, ôm mặt rời khỏi khu vực nhận huy chương.

Kết thúc ngày thi đấu đầy căng thẳng và nhiều điều tiếc nuối của các VĐV bơi lội đoàn thể thao Việt Nam, các VĐV mang về 2 tấm HCB của Võ Thị Mỹ Tiên (bơi, 400m hỗn hợp nữ); Trần Văn Nguyễn Quốc (bơi, 200m tự do nam), 1 HCĐ của Nguyễn Thúy Hiền (bơi, 100m ếch nữ).