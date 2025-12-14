Vào chung kết SEA Games 33, bóng chuyền nữ Việt Nam nuôi giấc mơ vàng

Chiều 14/12, tại nhà thi đấu Huamark (Bangkok, Thái Lan), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã bước vào trận bán kết SEA Games 33 chạm trán đối thủ Philippines.

Để giành quyền vào bán kết, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cho thấy sức mạnh vượt trội khi toàn thắng cả vòng bảng, lần lượt đánh bại Myanmar, Malaysia và Indonesia với cùng tỷ số cách biệt 3-0.

Đây là lần thứ tư hai đội chạm trán nhau trong năm 2025, và ở ba lần đối đầu trước đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đều giành chiến thắng.

Ngay từ set đấu đầu tiên, các mũi tấn công của tuyển nữ Việt Nam như Thanh Thúy, Kiều Trinh và Nguyễn Uyên đã luân phiên ghi điểm, giúp đội sớm tạo thế trận áp đảo.

Những cú đập uy lực của đội trưởng Thanh Thúy gần như không thể bị ngăn cản, trong khi Như Quỳnh cũng kịp thời tỏa sáng với hai pha phát bóng ăn điểm trực tiếp liên tiếp, giúp tuyển Việt Nam nới rộng cách biệt.

Ở thời điểm cuối set 1, thế trận hoàn toàn nghiêng về thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt khi hàng chắn thi đấu chắc chắn, khóa chặt các mũi tấn công của đối thủ, qua đó liên tiếp ghi điểm và khép lại set đấu với chiến thắng thuyết phục 25-17.

Tương tự như set 1, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Philippines tạo nên thế trận giằng co ở những điểm số đầu tiên của set 2.

Khi rào cản tâm lý được cởi bỏ, các mũi tấn công của Việt Nam thi đấu đầy thăng hoa, không chỉ Thanh Thúy, Như Quỳnh mà cả Kiều Trinh và Bích Thủy cũng liên tục ghi dấu ấn.

Philippines không thể tạo ra quá nhiều khó khăn trước sức mạnh vượt trội của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Trong ngày các trụ cột như Trần Thị Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy và Vi Thị Như Quỳnh đều đạt điểm rơi phong độ, đội tuyển Việt Nam dễ dàng khép lại set 3 với chiến thắng 25-17, qua đó giành thắng lợi chung cuộc 3-0.

Như vậy, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu đề ra khi giành quyền vào chung kết SEA Games 33.

Toàn đội thể hiện phong độ hết sức ấn tượng với 4 trận toàn thắng, không để thua bất kỳ set đấu nào trên hành trình tiến tới trận đấu cuối cùng.

Đông đảo cổ động viên Việt Nam có mặt trên khán đài đã không ngừng hò reo, cổ vũ cuồng nhiệt, tiếp thêm tinh thần và động lực thi đấu cho các tuyển thủ.

Tại trận chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ chạm trán đội giành chiến thắng trong cặp đấu giữa Thái Lan và Indonesia.

Đây là lần thứ 12 trong lịch sử bóng chuyền nữ Việt Nam góp mặt ở chung kết SEA Games, đồng thời là lần thứ tư liên tiếp. Ở những lần vào chung kết trước đó, tuyển Việt Nam đều để thua Thái Lan và giành huy chương bạc.