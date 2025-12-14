Hai thanh niên rủ bé gái uống rượu say rồi hiếp dâm

Ngày 14/12, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt N.C.T. và N.H.P. (đều 16 tuổi, trú tại xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 1/12, N.C.T. và N.H.P. rủ cháu V.L.N.T. (14 tuổi, trú tại xã Khánh Cường) uống rượu. Thấy T. bị say, N.C.T. và N.H.P. đã thay nhau hiếp dâm cháu bé.

Một trong hai thanh niên có hành vi hiếp dâm bé gái 14 tuổi (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Ngày 2/12, gia đình cháu T. biết sự việc nên trình báo công an. Nhận được thông tin tố giác tội phạm, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi tiến hành xác minh sự việc.

Sau khi củng cố hồ sơ, cảnh sát đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam N.C.T. và N.H.P. về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.