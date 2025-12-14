Thắng đậm Malaysia 3-0, bóng bàn Việt Nam hiên ngang vào chung kết

Với sự góp mặt của hai nhà vô địch SEA Games trong nội dung đồng đội nam là Nguyễn Đức Tuân và Đinh Anh Hoàng, đội tuyển bóng bàn Việt Nam đã xuất sắc đánh bại đội tuyển Malaysia để ghi tên mình vào trận chung kết sẽ diễn ra trong ít giờ tới.

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam cầm chắc tấm HCB ở nội dung đồng đội nam sau khi đánh bại tuyển Malaysia ở trận bán kết (Ảnh: Phạm Ngọc Hiếu).

Ở trận ra quân, tay vợt Nguyễn Anh Tú đã giúp đội tuyển bóng bàn Việt Nam có khởi đầu hứng khởi khi đánh bại tay vợt rất mạnh của Malaysia là Wong Qi Shen với tỷ số 3-1, giúp đội tuyển Việt Nam dẫn trước đối thủ 1-0.

Ở lượt trận thứ 2, nhà vô địch SEA Games 32 Đinh Anh Hoàng đã đối đầu với tay vợt Choong Javen và cũng khiến khán phòng nhà thi đấu bùng nổ với chiến thắng chung cuộc 3-1 sau 4 set đấu.

Lợi thế dẫn trước 2-0 giúp đội tuyển bóng bàn Việt Nam tự tin, nhất là khi cựu vô địch SEA Games 31 Nguyễn Đức Tuân xuất trận đối đầu với tay vợt trẻ Ng Danny Wann Shin. Cả hai tay vợt đã thi đấu sòng phẳng, giành nhau từng điểm số nhưng Đức Tuân bất ngờ để Wann Shin dẫn trước 2-0.

Dù vậy bản lĩnh của cựu vô địch SEA Games đã lên tiếng đúng lúc khi gỡ hoà 2-2 và buộc cả hai phải bước vào set thứ 5 mang tính quyết định. Khác hẳn với dự đoán của mọi người, ở set đấu thứ 5, Nguyễn Đức Tuân gây sốc khi thắng liên tiếp 11-0, qua đó ngược dòng đánh bại Wann Shin với tỷ số 3-2.

Chiến thắng của Đức Tuân giúp tuyển bóng bàn Việt Nam đánh bại tuyển Malaysia với tỷ số 3-0, qua đó ghi tên mình vào trận chung kết sẽ diễn ra trong chiều cùng ngày.

Ở trận chung kết, đội tuyển bóng bàn Việt Nam sẽ tái ngộ đội tuyển Singapore khi trận bán kết cùng giờ Singapore cũng đã đánh bại tuyển Philippines với tỷ số 3-1. Đáng chú ý, đội tuyển bóng bàn Việt Nam từng để thua Singapore với tỷ số 0-3 ở vòng bảng, nhưng thầy trò HLV Vũ Văn Trung rất tự tin nếu tái ngộ đối thủ ở trận chung kết.

Chiến thắng trước tuyển Malaysia cũng giúp bóng bàn Việt Nam cầm chắc ít nhất một tấm huy chương bạc tại nội dung đồng đội nam - nội dung được đánh giá là danh giá nhất môn bóng bàn.

Ở nội dung đồng đội nữ, tuyển Việt Nam đã bị loại ngay từ vòng bảng. Vào ngày mai, môn bóng bàn sẽ tiếp tục diễn ra ở các nội dung đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đơn nam và đơn nữ.