Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup: Các nhà vô địch nói gì?

Giải Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup do báo Dân trí phối hợp với Bolt Event tổ chức tại Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City, đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra 7 nội dung gồm bơi tiếp sức, Kid Aqua Warriors, Junior Aqua Warriors, Olympic Aqua Warriors, Full Aqua Warriors, Sprint Aqua Warriors và Ultra Aqua Warriors trong 2 ngày 27/9 và 28/9.

Nội dung bơi tiếp sức

Đội bơi của CLB Bơi Thăng Long về nhất. Bốn thành viên Vũ Tấn Thành, Ngô Thu Hà, Lê Thị Hà My và Nguyễn Văn Sang đã thể hiện đẳng cấp vượt trội và khả năng phối hợp ăn ý, liên tục dẫn đầu ở các lượt bơi cá nhân để về đích ở vị trí thứ nhất chung cuộc.

Vũ Tấn Thành, Nguyễn Văn Sang, Ngô Thu Hà, Lê Thị Hà My ăn mừng sau khi đạt thành tích về nhất (Ảnh: Thế Nam).

Chia sẻ sau chiến thắng, vận động viên Vũ Tấn Thành cho biết toàn đội đã trải qua quá trình tập luyện nghiêm túc và miệt mài trong suốt ba tháng qua, với cường độ trung bình năm buổi mỗi tuần. Anh nhấn mạnh chức vô địch là thành quả xứng đáng cho sự nỗ lực và quyết tâm của cả đội.

Điểm nhấn đặc biệt của đội tuyển này là sự góp mặt của hai thành viên nữ, Ngô Thu Hà và Lê Thị Hà My, cả hai đều là huấn luyện viên bơi lội. Sự hiện diện của họ không chỉ tạo nên một dấu ấn ấn tượng tại giải đấu mà còn khẳng định tài năng và vai trò của phụ nữ trong thể thao.

Nội dung Kid Aqua Warriors

Hai VĐV Nguyễn Gia Hưng (nam), Nguyễn Hiền Anh (nữ) là những người về đích đầu tiên. Nguyễn Gia Hưng (8 tuổi) đến từ Hà Nội đã xuất sắc giành chức vô địch của nam. “Đây là lần thứ hai cháu tham gia Aqua Warriors và đều diễn ra tại Vân Đồn. Năm ngoái cháu không giành được danh hiệu gì nên đặt mục tiêu cho giải đấu năm nay sau một năm kiên trì tập luyện. Vì vậy cháu rất hạnh phúc khi giành được chức vô địch”, Gia Hưng bày tỏ.

Nguyễn Gia Hưng về nhất Kids Aqua Warrirors của nam (Ảnh: Tiến Tuấn).

"Trung bình tôi cho cháu tập luyện 5 buổi bơi và 2 buổi chạy, cố gắng cải thiện thành tích từng chút một. Cháu rất đam mê bơi lội và điều đó giúp cháu thành công hôm nay”, anh Nguyễn Kim Nghĩa, bố của Gia Hưng cho biết.

Nguyễn Hiền Anh ăn mừng chiến thắng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Nguyễn Hiền Anh (8 tuổi) tới từ CLB Bơi Long Biên đã xuất sắc về nhất ở nội dung Kids Aqua Warriors của nữ. "Cháu rất vui khi lần đầu tiên giành giải ở Aqua Warriors. Cháu từng giành top 2 ở giải đấu tại Hạ Long, và giờ đây đã leo lên top 1. Đây là thành quả cho nỗ lực của cháu suốt thời gian qua. Mỗi tuần cháu tập bơi 6 buổi với cự ly khoảng 4km. Cháu mới tập chạy một năm, mẹ cháu là runner nên hướng dẫn cháu tập chạy. Cháu sẽ phấn đấu giành giải ở Juniors Aqua vào năm sau", Hiền Anh chia sẻ.

Nội dung Junior Aqua Warriors

Ngô Gia Vinh (10 tuổi) đến từ CLB Bơi Thái Nguyên đã trở thành tân vô địch nội dung Junior Aqua Warriors khi về nhất nội dung của nam ở Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup.

Ngô Gia Vinh ăn mừng chiến thắng ở nội dung Junior Aqua Warriors của nam (Ảnh: Thế Nam).

“Con cảm thấy rất sung sướng khi nỗ lực tập luyện đã được đền đáp và lần đầu tiên đứng bục cao nhất. Tất cả giải Aqua Warriors vừa qua con đều tham dự nhưng chỉ về nhì hoặc ba. Rất may mắn lần này con đã về nhất. Thành quả này là nhờ có sự chăm chỉ tập luyện, trung bình 5 buổi bơi và 3 buổi chạy mỗi tuần. Đặc biệt con đã cải thiện ở phần chạy để giúp thành tích tốt hơn”, Gia Vinh bày tỏ sau khi về nhất.

Đào Khánh Chi hạnh phúc với chiến thắng tại Junior Aqua Warriors (Ảnh: Quyết Thắng).

Đào Khánh Chi (9 tuổi) đến từ Hà Tĩnh, đã xuất sắc về nhất ở nội dung Junior Aqua Warriors của nữ với thành tích 15 phút 48 giây. Đây là chiến thắng bất ngờ khi Khánh Chi đã chiến thắng ở nhiều VĐV lớn tuổi hơn.

"Đây là lần đầu tiên cháu tham dự giải Aqua và vô cùng bất ngờ khi chiến thắng các anh chị lớn. Ở nhà, bố cháu hướng dẫn cháu tập chạy, ở cự ly 5km, ít nhất mỗi tuần 2 buổi. Cháu cũng tập bơi ở trường với cự ly trung bình khoảng 3km. Cháu rất vui khi giành giải thưởng này", Khánh Chi chia sẻ.

Nội dung Sprint Aqua Warriors

Hai VĐV được vinh danh ở nội dung Sprint Aqua Warriors là Lucas (nam) và Nguyễn Vũ Ngọc Anh (nữ). VĐV Lucas (16 tuổi) đến từ Philippines và có lần thứ hai vô địch giải Aqua Warrior. "Tôi tới từ Philippines và đang theo học ở Hà Nội. Tôi vô cùng hạnh phúc khi giành chiến thắng ở cuộc thi này. Tôi từng tham gia nhiều giải Aqua trên thế giới và cũng tham gia giải ở Hạ Long trong năm nay. Tuy nhiên, đây mới là lần đầu tiên tôi vô địch giải đấu này. Cảm ơn ban tổ chức đã mang tới sân chơi ý nghĩa cho những người nước ngoài như chúng tôi", Lucas chia sẻ.

Lucas cán đích đầu tiên ở nội dung Sprint Aqua Warriors của nam (Ảnh: Tiến Tuấn).

Nguyễn Vũ Ngọc Anh, sinh năm 2006, đã giành chức vô địch ở nội dung Sprint Aqua Warriors của nữ. Ngọc Anh đến từ TPHCM cho biết đây là lần đầu tiên cô tham dự giải Aqua Warriors do báo Dân trí và Bolt Event tổ chức và gây ấn tượng khi giành luôn chức vô địch.

Nguyễn Vũ Ngọc Anh cán đích (Ảnh: Tiến Tuấn).

“Tôi đang là huấn luyện viên bơi tại CLB Ánh Viên Swim và nội dung này không quá khó với tôi. Trung bình tôi bơi hồ 100m khoảng 1 phút 20 giây nhưng hôm nay bơi biển tốn thời gian nhiều hơn vì sóng to và gió mạnh. Giải đấu này rất thú vị, tôi sẽ cố gắng tham gia các giải đấu tiếp theo và ở nội dung nhiều thử thách hơn”, Ngọc Anh chia sẻ sau khi về nhất.

Nội dung Olympic Aqua Warriors

Vận động viên Trần Văn Thập, đến từ CLB Hà Đông Runners gây ấn tượng khi giành chức vô địch nội dung Olympic Aqua Warriors ngay trong lần đầu tiên tham dự một giải đấu Aqua Warriors.

Trần Văn Thập cán đích đầu tiên ở nội dung Olympic Aqua (Ảnh: Tiến Tuấn).

“Bản thân tôi cũng rất bất ngờ bởi đây là lần đầu tiên tôi tham dự một giải đấu kết hợp cả bơi lẫn chạy, trong khi sở trường của tôi là ở các cự ly chạy. Hôm nay ở phần thi bơi tôi về sau rất nhiều người, nhưng may mắn rút ngắn khoảng cách trước khi bứt phá các đối thủ ở phần thi chạy. Tôi cảm thấy rất vui khi giành được chức vô địch”, VĐV Trần Văn Thập bày tỏ.

Đáng chú ý, Trần Văn Thập cũng vừa giành chức vô địch cự ly Full Marathon ở giải Aqua Warriors Quảng Trị 2025 diễn ra vào tháng 7 vừa qua khi anh nằm trong số ít VĐV Việt Nam có thông số pace 2 (2 phút 55 giây) trên đường chạy.

Lê Thị Loan ăn mừng chiến thắng ở nội dung Olympic Aqua (Ảnh: Tiến Tuấn).

Lê Thị Loan, đến từ TPHCM, đã xuất sắc về đích đầu tiên ở nội dung Olympic Aqua Warriors của nữ. Sau chiến thắng, cô cho biết: "Tôi là thành viên của CLB Dolphin School. Tôi đã tham dự nhiều giải hai môn phối hợp nhưng đây là lần đầu tiên tôi tham dự giải Aqua Warriors.

Ngày hôm qua, tôi mới bay từ TPHCM ra đây và thi cự ly bơi tiếp sức. Lúc này, tôi rất vui và mệt. Tôi có cảm giác như mình chinh phục được ngọn núi cao. Tôi đã tập luyện ba tháng liên tục trước giải đấu. Đây là cự ly dài nhất tôi từng thi đấu. So với đường chạy trong miền Nam, thì ở Quảng Ninh rất gió và nắng".

Nội dung Full Aqua Warriors

VĐV Bùi Ngọc Trung, đến từ Hà Nội, đã xuất sắc về nhất nội dung Full Aqua Warriors của nam, anh chia sẻ: "Tôi tới từ CLB bơi đạp chạy Hà Nội. Năm ngoái tôi đã vô địch nội dung Olympic Aqua Warriors, ở giải đấu năm nay tôi quyết định lên thi đấu Full Aqua Warriors.

Bùi Ngọc Trung chiến thắng ở nội dung Full Aqua Warriors của nam (Ảnh: Quyết Thắng).

Đối với tôi, về đích đã là thành công. Khi đạt vô địch thì ngoài sự mong đợi. Trước khi về đích, tôi có biểu diễn trước vạch đích như để tận hưởng thành quả của mình trong suốt chặng thi, chứ không có ý coi thường đối thủ. Tôi tập luyện khá thường xuyên nhưng dạo này khá bận rộn. Tưởng như tôi đã không thể giải đấu, nhưng cuối cùng đã đăng ký vào phút chót. Tôi rất hạnh phúc".

Vận động viên Hạnh Nguyễn (tên đầy đủ Nguyễn Thị Hồng Hạnh) gương mặt quen thuộc ở các giải Aqua Warriors đến từ Hà Nội tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp với chức vô địch nội dung Full Aqua Warriors.

Hạnh Nguyễn trở thành vận động viên quen thuộc của đấu trường Aqua Warriors (Ảnh: Thế Nam).

“Ở các giải đấu trước tôi chỉ dự thi nội dung Sprint hay Olympic, cũng may mắn về nhất hoặc nhì. Lần này tôi muốn thử sức ở nội dung khó hơn là Full Aqua Warriors và thật hạnh phúc khi là nữ vận động viên nữ cán đích đầu tiên.

Hôm nay phần bơi biển hơi khó khăn vì dòng chảy mạnh, sóng khá lớn nên tôi cố gắng nằm trong tốp đầu và sau đó bứt phá nhờ sở trường trên đường chạy. Giải đấu Aqua Warriors được tổ chức rất chuyên nghiệp, cảm ơn ban tổ chức có sân chơi rất thú vị cho mọi người", VĐV Hạnh Nguyễn chia sẻ.

Nội dung Ultra Aqua Warriors

Võ Minh Tài (18 tuổi, Đà Nẵng) đã xuất sắc về nhất ở nội dung Ultra Aqua Warriors của nam. "Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được trải nghiệm cự ly dài như này. Tôi đã bị chuột rút khi chạy được 6km nhưng khi nhận được sự cổ vũ của ban tổ chức và tình nguyện viên, tôi như được tiếp thêm động lực. Trước giải đấu này, tôi tự tin có thể giành top 3.

Võ Minh Tài xuất sắc về nhất ở nội dung Ultra Aqua Warriors của nam (Ảnh: Tiến Tuấn).

Suốt chặng đường, tôi đã cạnh tranh gay gắt với vận động viên Du (top 2 chung cuộc). Tôi đã giành chức vô địch ở nội dung bơi ở giải Aqua Quảng Trị, trong thời gian qua, tôi đã dốc toàn lực tập luyện trong 3 tuần với cường độ rất căng. Sáng tập chạy, rồi bơi. Chiều tập bổ trợ và bơi dài. Hôm nay, tôi đã bị bơi nhầm và thiệt hơn các đối thủ chừng 300m, nhưng rất may tôi đã trở lại kịp thời. Tôi sẽ hướng tới tiếp tục tập luyện để tham dự các cự ly dài như giải đấu này".

Trần Hà Trang đến từ CLB Bơi Hải Phòng đã xuất sắc giành chức vô địch nội dung Ultra Aqua Warriors của nữ. Hà Trang khiến mọi người gọi là “chiến binh”, thể hiện ý chí sắt đá khi về đích trước khi đổ gục và phải nhờ đến sự hỗ trợ y tế ngay sau đó.

Hà Trang cần tới sự hỗ trợ y tế sau khi về đích (Ảnh: Tiến Tuấn).

Sau gần 15 phút nghỉ ngơi, Hà Trang không giấu được sự xúc động rơi lệ nói: “Đã có những thời điểm tưởng như tôi nghĩ mình phải bỏ cuộc, nhưng nhờ sự động viên của người dẫn tốc là cô giáo Tạ Thị Ngọc Quỳnh, cũng như sự cố gắng tập luyện của mình trong suốt 3 tháng qua để tôi có thể về đích. Chức vô địch này là trải nghiệm rất đáng nhớ với tôi”.

Đáng chú ý Hà Trang là cựu vận động viên đội tuyển bơi lội quốc gia và mới giải nghệ năm 2023. “Sở trường của tôi là bơi, chưa thi đấu một giải chạy nào bao giờ, nhưng tôi cố gắng tập chạy trong suốt 3 tháng qua. Tôi không nghĩ cuối cùng mình lại chinh phục được nội dung khó nhất tại Aqua Warriors lần này”, Hà Trang chia sẻ thêm.