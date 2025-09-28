Phụ huynh "tiếp lửa" chiến binh nhí ở Aqua Warriors Vân Đồn - Camel Cup

Chiều 27/9, giải đấu Aqua Warriors chính thức khởi tranh với ngày thi đấu đầu tiên đầy sôi động. Các vận động viên nhí đã bước vào tranh tài ở hai nội dung chính là Junior Aqua Warriors và Kids Aqua Warriors.

Trái với sự sôi động, căng thẳng trên đường đua, khu vực nghỉ ngơi của nhiều vận động viên nhí lại chứng kiến sự chu đáo đến từng chi tiết từ các bậc phụ huynh. Dưới cái nắng gắt, bậc phụ huynh luôn chuẩn bị sẵn sàng một "trạm hậu cần" mini giúp các bạn nhỏ hồi phục nhanh chóng sau chặng đua.

Từ những chai nước điện giải, sữa, trái cây đến những món ăn nhẹ, mọi thứ đều được chuẩn bị cẩn thận để các con nạp lại năng lượng ngay lập tức sau khi hoàn thành phần thi.

Người mẹ không giấu nổi niềm tự hào, cõng con đi nhận huy chương sau khi "chiến binh nhí" hoàn thành phần thi Kids Aqua Warriors (Ảnh: Quyết Thắng).

Nhiều phụ huynh mang theo túi sơ cứu cá nhân, nhanh chóng thoa kem chống nắng, xịt thuốc giảm đau nhẹ hoặc dán băng cá nhân cho con khi cần thiết (Ảnh: Quyết Thắng).

Đi cùng với những món quà vật chất, những "liều thuốc tinh thần" cũng được nhiều bố, mẹ gửi gắm tới các bạn nhỏ. Nhiều bậc phụ huynh đã dành trọn thời gian đứng sát hàng rào, theo dõi từng bước chạy của con. Khi con gặp khó khăn hoặc chùn bước , những tiếng hô vang: "Cố lên con!", "Con làm được mà!", "Đừng sợ!" đã trở thành nguồn động lực lớn lao.

HÌnh ảnh những bậc phụ huynh ôm trầm lấy con hay chăm chút cho những "chiến binh nhí" từng chút một sau khi về đích bất kể thắng thua, là hình ảnh đắt giá nhất của giải đấu. Nó minh chứng rằng, với các em nhỏ, thành tích không quan trọng bằng trải nghiệm và sự ủng hộ vô điều kiện từ gia đình.

Giải Aqua Warrior Vân Đồn 2025 - Camel Cup không chỉ là cuộc thi thể chất, mà còn là bài học về sự đồng hành, hy sinh và tình yêu thương vô bờ bến mà các bậc phụ huynh dành cho những "chiến binh" nhỏ tuổi.

Đây thực sự đã trở thành một sân chơi ý nghĩa, nơi tình yêu thương và sự đồng hành của gia đình là chìa khóa giúp các "chiến binh nhí" trưởng thành và dũng cảm hơn trong cuộc sống.