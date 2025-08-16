Những khoảnh khắc nổi bật trong cuộc gặp thượng đỉnh của lãnh đạo Nga - Mỹ

Vào sáng 15/8 theo giờ địa phương, chuyên cơ Không Lực Một chở Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hạ cánh xuống căn cứ liên hợp Elmendorf-Richardson ở thành phố Anchorage, bang Alaska để tham dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Putin hạ cánh xuống Alaska

Sau khi chuyên cơ chở Tổng thống Putin hạ cánh, Tổng thống Trump đã đích thân đón Tổng thống Putin tại căn cứ liên hợp Elmendorf-Richardson.

Hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ đã bắt tay và cười nói vui vẻ trong cuộc gặp trực tiếp đầu tiên sau 6 năm.

Tổng thống Trump bắt tay Tổng thống Putin, thượng đỉnh Mỹ - Nga bắt đầu

Cả hai nhà lãnh đạo duy trì giao tiếp bằng mắt và mỉm cười, điều mà chuyên gia cho rằng thể hiện sự khẳng định bản thân và bầu không khí ấm áp trước khi hội nghị thượng đỉnh diễn ra.

Tổng thống Trump và Tổng thống Putin bước trên thảm đỏ để lên bục chụp ảnh tại căn cứ quân sự ở Alaska.

Mỹ đã trải sẵn thảm đỏ để đón Tổng thống Nga Putin. Theo hãng tin RT, đây lần đầu tiên trong lịch sử, thảm đỏ đã được trải để đón ông Putin trên đất Mỹ.

Sau khi hai nhà lãnh đạo bắt tay và chụp ảnh trên thảm đỏ, ông chủ Nhà Trắng đã có một động thái được truyền thông Mỹ mô tả là "bất ngờ" khi cùng với ông Putin cùng bước lên chiếc xe limousine "quái thú" để cùng đi tới nơi tổ chức cuộc họp.

Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti đưa tin ông Trump đã mời ông Putin lên xe cùng ông và Tổng thống Nga đã đồng ý. “Quái thú” không chỉ là phương tiện di chuyển, mà còn là biểu tượng quyền lực và sự an toàn tuyệt đối dành cho người đứng đầu nước Mỹ.

Ông Trump và ông Putin cùng lên xe Cadillac của Tổng thống Mỹ

Theo Newsweek, việc các nhà lãnh đạo của 2 cường quốc, đặc biệt là những nước không phải đồng minh, cùng ngồi chung xe như vậy là điều hiếm thấy. Hai nhà lãnh đạo tươi cười vẫy chào từ trong xe. Hai ông dường như cũng có những cuộc trao đổi ngắn gọn.

Tổng thống Trump và Tổng thống Putin đã họp thượng đỉnh tại một căn phòng ở căn cứ Elmendorf-Richardson. Ông Trump và ông Putin ngồi cạnh nhau. Phía sau hai nhà lãnh đạo là phông nền có dòng chữ “Theo đuổi hòa bình”.

Hội nghị theo hình thức 3-3 của phái đoàn Nga và Mỹ được tiến hành sau khi các nhà báo được mời ra bên ngoài.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Đặc phái viên Steve Witkoff tham gia cùng Tổng thống Trump trong cuộc gặp phái đoàn Nga. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov tham gia cùng Tổng thống Putin tại hội nghị thượng đỉnh.

Sau hội nghị kéo dài hơn 3 giờ, Tổng thống Trump và Tổng thống Putin đã bắt đầu cuộc họp báo chung.

Phát biểu tại họp báo, Tổng thống Putin tuyên bố Nga “thực sự quan tâm” đến việc chấm dứt giao tranh ở Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, ông đã đạt được một thỏa thuận với Tổng thống Trump và hy vọng các nhà lãnh đạo Ukraine “sẽ không phá vỡ” tiến trình chấm dứt xung đột.

Ngay sau khi ông Trump nói rằng hai bên cần thảo luận thêm để chấm dứt xung đột Ukraine, ông Putin đã đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh tiếp theo tại thủ đô Moscow của Nga.

Tổng thống Trump cho biết cuộc đàm phán với ông Putin “rất hiệu quả”, nhưng vẫn cần phải làm nhiều hơn nữa để giải quyết xung đột ở Ukraine. Ông Trump cho biết ông sẽ gọi cho các lãnh đạo NATO và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau cuộc gặp với ông Putin.