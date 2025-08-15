Ông Trump tiết lộ nội dung đàm phán với ông Putin khi lên đường tới Alaska

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên chuyên cơ Không lực Một khởi hành đến Alaska để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 15/8 (Ảnh: Reuters).

Chuyên cơ Không lực Một chở Tổng thống Donald Trump hôm nay 15/8 đã rời Căn cứ Liên hợp Andrews, hướng đến bang Alaska, nơi ông sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh quan trọng với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Trump cho biết ông dự định thảo luận về vấn đề lãnh thổ với Tổng thống Putin và tin rằng Ukraine nên đưa ra quyết định về vấn đề này.

"Vấn đề này sẽ được thảo luận, nhưng tôi phải để Ukraine tự quyết định và tôi nghĩ họ sẽ đưa ra quyết định đúng đắn. Nhưng tôi không đến đây để đàm phán cho Ukraine. Tôi đến đây để đưa họ vào bàn đàm phán", ông Trump nói với các phóng viên.

Tổng thống Trump bày tỏ hy vọng sẽ đạt được điều gì đó tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska. Ông Trump cho rằng ông Putin là “một người thông minh”.

“Chúng tôi đang hòa hợp. Có một mức độ tôn trọng tốt đẹp ở cả hai bên. Tôi thấy ông ấy đang đưa rất nhiều doanh nhân từ Nga đến và đó là điều tốt đẹp", ôngTrump nói thêm.

Tổng thống Trump cũng cho biết ông thấy Nga quan tâm đến tiềm năng kinh tế của Mỹ. Ông tuyên bố sẵn sàng thảo luận các vấn đề kinh doanh với ông Putin nếu có thể đạt được tiến triển trong vấn đề Ukraine.

"Nếu chúng tôi đạt được tiến triển, tôi sẽ thảo luận về hợp tác kinh tế, bởi vì đó là một trong những điều họ mong muốn. Họ mong muốn những gì tôi đã xây dựng về mặt kinh tế… Ông ấy sẽ không quan tâm đến nền kinh tế của (cựu Tổng thống Joe) Biden một năm trước, nhưng ông ấy quan tâm đến nền kinh tế của (Tổng thống) Trump", nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Khi được các phóng viên hỏi rằng liệu Mỹ có đặt vấn đề đảm bảo an ninh cho Ukraine lên bàn đàm phán hay không, Tổng thống Trump nói: “Có thể”.

"Mỹ có khả năng cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine, cùng với châu Âu và các nước khác, nhưng không phải dưới hình thức NATO... Có một số điều nhất định sẽ không xảy ra", ông Trump nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông nỗ lực của ông trong việc chấm dứt xung đột Ukraine nhằm cứu sinh mạng của nhiều người.

"Tôi chỉ muốn tập trung vào đất nước chúng ta, nhưng tôi cũng muốn làm điều này để cứu sống nhiều người”, ông Trump nói thêm.

Văn phòng báo chí Nhà Trắng thông báo phái đoàn Mỹ tham dự hội nghị thượng đỉnh với phái đoàn Nga ở Alaska gồm 16 người, trong đó có Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương (CIA) John Ratcliffe, Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles, Đặc phái viên Steve Witkoff, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Caroline Leavitt…

Cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump dự kiến diễn ra tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson ở ngoại ô phía bắc Anchorage, Alaska.

Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về các biện pháp giải quyết xung đột Ukraine cũng như các vấn đề cùng quan tâm khác.

Tổng thống Putin cũng đã lên đường đến Alaska vào sáng nay 15/8 để hội đàm với người đồng cấp Mỹ.

Mặc dù Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov nói rằng Nga và Mỹ là hai nước láng giềng gần gũi và phái đoàn Nga chỉ cần bay qua eo biển Bering để đến Alaska, nhưng trên thực tế quãng đường khá dài.

Chuyến bay của chuyên cơ chở Tổng thống Nga sẽ vượt khoảng 7.000km, băng qua 11 múi giờ. Trên hành trình này, Tổng thống Putin đã dừng chân tại thành phố Magadan ở vùng Viễn Đông, thăm một nhà máy, đặt hoa tại đài tưởng niệm các phi công anh hùng, và có cuộc gặp với người đứng đầu khu vực Sergey Nosov.

Phái đoàn Nga tháp tùng Tổng thống Putin tới Alaska bao gồm Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov, Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov và người đứng đầu Quỹ Đầu tư Phát triển Nga (RDIF) Kirill Dmitriev.

Hội nghị thượng đỉnh Alaska đánh dấu cuộc gặp đầu tiên giữa 2 nguyên thủ Nga và Mỹ kể từ năm 2021 và cũng là cuộc gặp đầu tiên giữa ông Trump và ông Putin kể từ khi nhà lãnh đạo Mỹ trở lại Nhà Trắng hồi đầu năm nay.

Theo kế hoạch, hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau vào buổi sáng lúc 11h ngày 15/8 theo giờ địa phương (2h ngày 16/8 giờ Việt Nam). Theo lịch trình của Tổng thống Mỹ được Nhà Trắng công bố, hội nghị thượng đỉnh có thể kéo dài hơn 6 giờ.

Tổng thống Trump và Tổng thống Putin sẽ bắt đầu trao đổi trực tiếp chỉ với sự hiện diện của phiên dịch. Sau đó, cuộc đàm phán sẽ tiếp tục trong bữa ăn kết hợp làm việc, lúc này các phái đoàn sẽ tham gia. Số lượng thành viên được bổ sung rất hạn chế, mỗi bên chỉ thêm 5 người, vì sẽ bàn về “những chủ đề rất quan trọng và nhạy cảm”.

Hội nghị thượng đỉnh tại Alaska không bị ràng buộc thời gian. Theo Trợ lý Điện Kremlin, thời điểm kết thúc phụ thuộc vào tiến triển của cuộc thảo luận. Sau các cuộc hội đàm, ông Trump và ông Putin có thể tổ chức họp báo chung để thông báo kết quả.