Các đợt không kích đang khiến cả hai bên Nga và Ukraine thiệt hại nặng nề (Ảnh minh họa: Skynews).

MiG-31K Nga cất cánh, Ukraine ban bố cảnh báo đỏ

Không quân Ukraine cho biết, rạng sáng nay 5/1, còi báo động không kích đã vang lên 2 lần khắp cả nước do máy bay MiG-31K của Nga cất cánh.

"Đã ghi nhận việc một chiếc MiG-31K cất cánh", cảnh báo viết.

Tiêm kích MiG-31K có thể mang tên lửa siêu vượt âm Kinzhal có khả năng xuyên thủng lưới lửa phòng không đối phương và bắn trúng mục tiêu ở cự ly lên tới 2.000km.

Ban đầu, vào lúc 1h59 sáng, còi báo động không kích được phát đi ở nhiều khu vực. Đến 2h00, mối đe dọa tên lửa đã được loại bỏ.

Lúc 2h15, cảnh báo không kích tiếp theo bắt đầu lan rộng khắp cả nước khi 1 chiếc MiG-31K khác của Nga cất cánh. Thông tin tiếp theo đang được cập nhật.

Ukraine tuyên bố chặn đứng hơn 150 đợt xung phong của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tác chiến tối 4/1 của Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết, hầu hết các cuộc đột phá của đối phương tập trung xung quanh Huliaipole. Từ đầu ngày, đã có 154 cuộc đụng độ, trong đó quân đội Nga tấn công 53 lần ở Huliaipole và 47 lần ở Pokrovsk.

Bộ Tổng Tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã cơ bản đẩy lùi các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Aleksandrovsk, Huliaipole, Orekhov.

Tại khu vực Pokrovsk, lực lượng Moscow cố gắng chọc thủng phòng tuyến của Ukraine 47 lần nhưng không thành công, giao tranh vẫn tiếp diễn ở một số địa điểm. Hôm chủ nhật, lực lượng Kiev đã vô hiệu hóa 121 binh sĩ đối phương trong khu vực này, bao gồm 95 người thiệt mạng, báo cáo cho hay.

Đáng chú ý, trong báo cáo ngày 3/1, phần lớn các cuộc đột phá của Nga được ghi nhận quanh Huliaipole, chứ không phải ở Pokrovsk, nơi vốn từ lâu dẫn đầu về số lượng các cuộc giao tranh.

Nga chờ thời cơ chín muồi để ra đòn quyết định?

Kênh Military Summary nhận định, quân đội Nga (RFAF) đã chọn chiến thuật chờ đợi để khi thời cơ chín muồi sẽ tung đòn quyết định ở Ukraine. Điều kiện thời tiết xấu đang cản trở các bước tiến xa hơn, đồng thời, việc tập hợp lại và chuẩn bị đang được họ gấp rút tiến hành.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kharkov ngày 4/1. Từ thành phố Volchansk, lực lượng Moscow đẩy mạnh tấn công trên nhiều hướng nhằm mở rộng vùng kiểm soát (Ảnh: Military Summary).

Như dự đoán, sự thất thủ của Huliaipole đã dẫn đến sự suy giảm đáng kể khả năng tác chiến của quân đội Ukraine (AFU) trong khu vực Zaporizhia. Hàng loạt nhóm trinh sát - đặc nhiệm Nga xâm nhập thành công vào các khu vực trống trải, với các đơn vị tiền tuyến đang hội tụ về Zaliznychne.

Lực lượng Moscow đang lặp lại chiến thuật xâm nhập này dọc theo trục Pokrovsk. Do đó, họ đã có những thắng lợi đáng kể về lãnh thổ ở các khu vực gần kề Dobropillia, Bylitske và mới đây nhất là Serhiivka.

Mặt trận Kupyansk vẫn tiếp tục căng thẳng với phía Nga do Ukraine, với quân số áp đảo, đang phản công không ngừng nghỉ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 4/1. Moscow đang dần giành lại thế chủ động, ngăn đà phản công của lực lượng Kiev (Ảnh: Military Summary).

Thông tin trái chiều ở Liman

Theo phát ngôn viên quân đội Ukraine Viktor Trehubov, lực lượng Moscow đang cố gắng xâm nhập Liman (Lyman) ở phía bắc tỉnh Donetsk nhưng không thể chọc thủng phòng tuyến và chịu tổn thất, kênh Euromaidan Press đưa tin.

Ông cho biết, quân đội Nga đang gây sức ép để bao vây thành phố nhằm tiến về 2 đại đô thị song sinh Sloviansk - Kramatorsk, duy trì áp lực liên tục lên khu vực này. Cả hai bên đều đối mặt với những vấn đề hậu cần nghiêm trọng do "vùng xám" rộng lớn và hoạt động liên tục của UAV.

Trước đó, ông Trehubov lưu ý rằng Nga dự định sẽ bỏ qua Volchansk (Vovchansk) ở phía bắc tỉnh Kharkov và tiến về Liman thuộc tỉnh Donetsk trong tháng Giêng này.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 4/1. Moscow nỗ lực tấn công thành phố nhưng bị lực lượng Kiev ngăn cản quyết liệt (Ảnh: Military Summary).

Trái ngược với thông tin từ phía Ukraine, kênh RVvoenkor cho rằng diễn biến gần Liman ngày một xấu đi đối với AFU do quân đội Nga đang tăng cường tập kích và phá hủy hệ thống hậu cần của đối phương.

Tình hình của lực lượng Kiev tại khu vực chiến lược Liman đang rất nguy kịch, “hậu cần đang chết dần chết mòn”, truyền thông ủng hộ Kiev dẫn lời binh sĩ Ukraine Stanislav “Osman” Bunyatov, người mô tả tình trạng tê liệt hoàn toàn của hệ thống tiếp vận Ukraine.

Các tuyến đường vượt sông đang bị phá hủy một cách có hệ thống bằng vũ khí chính xác cao, bao gồm cả bom lượn FAB. Mọi nỗ lực khôi phục đều bị cản trở bởi hoạt động liên tục của UAV.

“Số lượng UAV và các nhóm xung kích RFAF là vô cùng lớn”, binh sĩ Bunyatov than phiền.

Việc tiếp tế và chuyển giao quân dự bị của Kiev hoàn toàn không thể thực hiện được. Phương tiện cơ giới bất động, và bộ binh buộc phải đi bộ quãng đường dài, lãng phí năng lượng và thời gian.

Hơn nữa, theo kênh Deep State có liên hệ mật thiết với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR), trong năm qua, quân đội Nga đã đạt bước tiến lớn nhất theo hướng Sloviansk, bao gồm cả khu vực Liman.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk và Liman ngày 4/1. Lực lượng Moscow đang nhanh chóng mở rộng vùng kiểm soát, tiến về 2 đại đô thị Sloviansk và Kramatorsk (Ảnh: RVvoenkor).

Kênh Suriyakmaps đưa tin, ở phía bắc mặt trận Donetsk và Liman, trong 5 ngày qua, Lực lượng Đặc nhiệm Nga tiếp tục các hoạt động tại Vườn quốc gia Sviati Hory phía bắc Yarova và phía nam Oleksandrivka cũng như phía đông Stavky và đông bắc Liman. Ngược lại, AFU đã giành lại được Dibrova và tiến đến trung tâm khu định cư.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 4/1. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu cam là nơi họ mới giành được và tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát. Kiev cũng giành lại một số vị trí (Ảnh: Suriyakmaps).

MiG-29 của Ukraine do Ba Lan cung cấp gây áp lực mạnh cho Nga

Kênh Euromaidan Press cho rằng, việc Ba Lan cung cấp máy bay MiG-29 cho Ukraine đang biến thành áp lực liên tục lên tiền tuyến của Nga.

Những chiếc tiêm kích này được đưa vào phục vụ trong không quân Ukraine gần như ngay lập tức do các phi công rất quen thuộc với máy bay nên không mất nhiều thời gian chuyển loại, và các chương trình cải tiến của Ba Lan đã cho phép chúng sử dụng nhiều loại vũ khí chính xác của phương Tây.

Ukraine đang sử dụng MiG-29 để tấn công chớp nhoáng vào những thời điểm lực lượng Moscow dễ bị tổn thương nhất: khi đang tập trung chuẩn bị tấn công nhưng chưa phân tán. Một quả bom ném trúng điểm tập kết có thể xóa sổ toàn bộ một nhóm xung kích trước khi họ kịp di chuyển.

Các cuộc tấn công đang diễn ra trên nhiều mặt trận:

Ở biên giới phía bắc, MiG-29 đang ngăn chặn các cuộc đột kích trước khi chúng bắt đầu, đoạn phim định vị địa lý cho thấy một quả bom Hammer làm sập một ngôi nhà nơi bộ binh Nga tập trung cùng với một sở chỉ huy.

Xung quanh Pokrovsk, các cuộc tấn công nhắm vào các tòa nhà tập kết và tuyến đường tiếp cận, buộc binh sĩ RFAF phải đi đường vòng dài hơn và phá vỡ thời gian cần thiết để bao vây. Các phi công điều khiển UAV Nga - những người mất nhiều tháng để huấn luyện trong điều kiện chiến đấu - là mục tiêu ưu tiên.

Gần Uspenivka, các cuộc không kích vào các giao lộ trọng yếu đã làm đình trệ một bước đột phá tiềm năng, buộc quân đội Nga phải tiến chậm chạp qua bùn lầy.

Theo hướng Zaporizhia, các cuộc không kích đang phá hủy nhiều cứ điểm của Nga nhằm ngăn cản các phi công điều khiển UAV FPV có thể tiếp cận thành phố.

Warsaw đã thảo luận với Kiev về việc bàn giao thêm 6-8 chiếc MiG-29 vào cuối năm 2025, sau khi chuyển giao 14 chiếc vào năm 2023. Nếu việc bàn giao thành hiện thực, các cụm lực lượng Nga gần tiền tuyến sẽ tiếp tục bị oanh tạc vào những thời điểm dễ bị tổn thương nhất.

Tiêm kích MiG-29 của Không quân Ukraine (Ảnh: UAF).

Ukraine đang thăm dò điểm yếu của Nga ở Kupyansk

Kênh PTIZIN/KCAE đưa tin, tại mặt trận Kupyansk, tình hình trên tuyến Radkovka-Golubovka đã ổn định. Lực lượng Kiev giảm số lượng các cuộc pháo kích theo hướng này trong vài ngày qua.

Tuy nhiên, các nhóm trinh sát - đặc nhiệm AFU vẫn tiếp tục thăm dò nhằm xác định các điểm yếu trong phòng tuyến của quân đội Nga.

Ở ngoại ô phía tây nam Kupyansk - từ Nechvolodovka và Blagodatovka - lực lượng Kiev tiếp tục nỗ lực củng cố vị trí tại khu vực Yubileyny.

Không quân Nga đang hoạt động tích cực, ném bom các khu vực tập trung của đối phương. Ngoài ra, lính xung kích Nga tiếp tục rà soát những khu rừng giáp Kupyansk.

Hoạt động chiến đấu tích cực vẫn tiếp diễn tại khu rừng xung quanh làng Podoly. Mặc dù AFU không đóng quân trong khu định cư, nhưng một số lượng đáng kể binh sĩ Ukraine rải rác vẫn có thể còn ẩn náu trong các khu rừng liền kề với ngôi làng.

Bên cạnh đó, UAV Nga tích cực loại bỏ các hầm trú ẩn và chiến hào của đối phương.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 4/1. Thế trận giằng co quyết liệt, lực lượng Moscow đang hóa giải các đòn phản công của đối phương (Ảnh: PTIZIN/KCAE).

Nga đang tiến công trên mặt trận Dnipropetrovsk

Tại vùng Dnipropetrovsk, quân đội Nga đã nắn thẳng chiến tuyến từ Filiya đến Dachne, chiếm giữ hàng loạt vị trí dọc theo một số vành đai rừng và xóa sổ một số cứ điểm của đối phương, kênh RVvoenkor cho hay.

Giao tranh vẫn tiếp diễn gần Novopavlovka (phần lớn khu định cư nằm trong vùng xám), và lực lượng Moscow cũng đang tấn công các cứ điểm AFU trong vùng lân cận cũng như tại Ivanovka.

"Quân đội Nga đã chiếm được một số vị trí phía đông nam Filiya (hướng Novopavlovka), cũng như khu vực xung quanh khu định cư Dachne", các nhà phân tích quân sự Ukraine thừa nhận.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dnipropetrovsk ngày 4/1. Lực lượng Moscow tiếp tục đột kích, mở rộng vùng kiểm soát (Ảnh: RVvoenkor).

Thế trận giằng co quanh Pokrovsk

Kênh Suriyakmaps cho biết, trên các mặt trận Mirnograd và Pokrovsk: Trong 5 ngày qua, AFU đã giành lại được 20/% thị trấn Rodinske, giải tỏa Trường số 35, nhà văn hóa và các nhà liền kề.

Ở phía bắc Pokrovsk, trong tuần qua, quân đội Nga tiếp tục phát triển về phía tây bắc Shakhovskoy và đã đến được các mỏ đá theo hướng này. Trong khi đó, các cuộc đụng độ với Ukraine tiếp tục diễn ra trên tuyến Sofiivka-Toretske dọc theo sông Kazenyi Torets.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Shakhovskoy ngày 4/1. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu cam là nơi họ mới giành được (Ảnh: Suriyakmaps).

Đồng thời, trong 4 ngày qua, RFAF tái chiếm được các trang trại nuôi lợn phía bắc thành phố Pokrovsk và lực lượng trinh sát - đặc nhiệm đã mở rộng hoạt động về phía bắc (đến tuyến chiến hào tiếp theo) và phía tây, đến nhà máy xử lý nước thải.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 4/1. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu cam là nơi họ mới giành được (Ảnh: Suriyakmaps).

Một số diễn biến chiến sự khác

Theo kênh Rybar, trong ngày 4/1, Kiev tiếp tục tiến hành các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái quy mô lớn trên lãnh thổ Nga. Trong 24 giờ qua, gần 400 UAV Ukraine đã bị Nga bắn hạ trên nhiều khu vực khác nhau. Hàng trăm chuyến bay đã bị trì hoãn, phần lớn ở khu vực Moscow.

Một số UAV Ukraine bị đánh chặn trên bầu trời Kursk và Kurchatov, còn đa phần bị bắn hạ trên các khu vực Bryansk và Belgorod. Trong khi UAV cánh cố định chỉ gây thiệt hại vật chất ở một số khu vực, các cuộc tấn công bằng UAV FPV ở khu vực Belgorod đã làm bị thương 5 người và khiến 1 người thiệt mạng. Hơn nữa, số người chết trong cuộc tấn công của Ukraine ở Khorly đã tăng lên 29 người.

Để đáp trả, Moscow thực hiện một loạt cuộc tập kích đường không chính xác vào các mục tiêu trong lãnh thổ do đối phương kiểm soát. UAV Geran và Gerbera của Nga đã oanh tạc các mục tiêu ở các khu vực Dnipropetrovsk, Kharkov và Kiev, và Chernihiv cũng bị tấn công. Hoạt động của pháo phản lực Nga được quan sát thấy ở các khu vực tiền tuyến.

Bản đồ toàn cảnh chiến sự Nga - Ukraine ngày 4/1. Cả hai bên đều tiến hành các vụ tập kích đường không qua lại lẫn nhau, gây một số thiệt hại (Ảnh: Rybar).

Trong cùng bối cảnh Nga bắt đầu các hoạt động xuyên biên giới mới ở Sumy, vào ngày 29/12, lực lượng Moscow phát động một cuộc đột kích vào Komarivka và Kharkivka thuộc huyện Hlukhiv. Trong khi cuộc tấn công vào khu định cư thứ hai bị AFU đẩy lùi, giao tranh vẫn tiếp diễn ở ngôi làng đầu tiên sau khi RFAF thiết lập được vị trí phòng thủ trong một số ngôi nhà.

Tại mặt trận Soledar, trong 5 ngày qua, lực lượng Moscow đã chiếm được trung tâm Bondarne và các vị trí mới ở phía nam khu định cư. Ngoài ra, lực lượng trinh sát - đặc nhiệm Nga tiếp tục mở rộng hoạt động về phía các mỏ đá phía đông nam và phía đông Nykyforivka.