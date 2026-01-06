Kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 vượt 930 tỷ USD

Chiều 6/1, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 ngành tài chính.

Thu ngân sách Nhà nước năm 2025 đạt 2,65 triệu tỷ đồng

Năm qua, theo số liệu từ Bộ Tài chính, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm.

Tăng trưởng GDP năm 2025 ước đạt khoảng 8%, bình quân 5 năm đạt 6,3%. Nếu không tính năm 2021 do tác động của dịch Covid-19, tăng trưởng chỉ đạt 2,55%; giai đoạn 2022-2025 tăng trưởng bình quân 7,13%, vượt mục tiêu 6,5-7%. GDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt khoảng hơn 5.000 USD, gấp 1,4 lần năm 2020 (3.552 USD), vào nhóm thu nhập trung bình cao.

Lạm phát hàng năm duy trì dưới 4%, thấp hơn mục tiêu, trong đó năm 2025 là khoảng 3,3%.

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Đức Thanh).

Thu ngân sách Nhà nước đến hết năm ngoái đạt khoảng 2,65 triệu tỷ đồng, vượt 34,74% dự toán và tăng 30,3% so với cùng kỳ, hoàn thành mục tiêu đề ra. Thị trường tài chính phát triển ổn định, hiện đại; thị trường chứng khoán đã được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp trong năm 2025.

Kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 đạt trên 930 tỷ USD, gấp 1,7 lần năm 2020; xuất siêu ước đạt trên 20 tỷ USD.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2025 ước đạt trên 4,15 triệu tỷ đồng, bằng khoảng 32,3% so với GDP; giai đoạn 5 năm 2021-2025 ước đạt trên 17,3 triệu tỷ đồng, tăng 44,6% so với giai đoạn trước, trong đó vốn đầu tư công đạt khoảng 3,4 triệu tỷ đồng, tăng gần 55%.

Cũng theo đại diện Bộ Tài chính, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách địa phương được đảm bảo. Ước tính năm 2025, bội chi ngân sách Nhà nước thực hiện khoảng 3,6% GDP, giảm 9.500 tỷ đồng so dự toán (giảm bội chi ngân sách địa phương).

Năm 2025, Bộ Tài chính đã phát hành được 371.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, bằng 74,3% kế hoạch đầu năm, kỳ hạn bình quân 9,78 năm, lãi suất bình quân 3,26%/năm.

Bộ Tài chính: Đổi mới để vừa tăng trưởng cao vừa giữ ổn định vĩ mô

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ Tài chính cũng nhận thấy vẫn còn một số tồn tại, khó khăn, thách thức.

Trước tiên là áp lực điều hành chính sách tài chính, thúc đẩy vốn đầu tư xã hội khoảng 40% GDP trong giai đoạn tới để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Sau đó là yêu cầu đổi mới hoàn thiện các giải pháp chính sách tài chính đầu tư để tạo đột phá phát triển các thành phần kinh tế, các thị trường tài chính theo các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Đức Thanh).

Và cuối cùng là khối lượng công việc ngày càng nhiều, yêu cầu đặt ra ngày càng cao, một số nhiệm vụ đề án chưa theo kịp được yêu cầu phát triển. Toàn ngành cần rút ra những bài học quý, kinh nghiệm hay để làm tốt hơn, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

2026 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, trong khi tình hình thế giới tiếp tục có nhiều yếu tố bất lợi, khó lường, nền kinh tế vẫn còn có những hạn chế thách thức cần tiếp tục tập trung giải quyết.

Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã xác định các mục tiêu: tăng trưởng kinh tế năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên nhưng phải giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát khoảng 4,5%, bảo đảm các cân đối lớn, làm tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững và bao trùm.

Để làm được, Bộ Tài chính cũng nêu rất rõ các giải pháp cụ thể.