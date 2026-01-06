Ảnh, video giả dựng bằng AI vụ Mỹ đột kích Venezuela tràn lan mạng xã hội

Một người ủng hộ cầm bức tranh của Tổng thống Maduro ở Caracas, Venezuela (Ảnh minh họa: Reuters).

Từ cảnh Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bị lực lượng thực thi pháp luật Mỹ đưa khỏi máy bay, đến người dân Caracas đổ ra đường, hay tên lửa dội xuống thành phố ở Venezuela, nhiều trong số các bức ảnh và video lan truyền trên mạng vào thời điểm đó là sai sự thật, theo Guardian.

Trong bối cảnh thông tin xác thực khan hiếm, cùng với sự phát triển nhanh chóng của các công cụ AI, ranh giới giữa sự thật và hư cấu ngày càng trở nên mờ nhạt.

Theo trang kiểm chứng thông tin NewsGuard, các hình ảnh do AI tạo ra này đã được xem và chia sẻ hàng triệu lượt trên các nền tảng X, Instagram, Facebook và TikTok.

Ngay cả Thị trưởng thành phố Coral Gables (bang Florida, Mỹ), ông Vince Lago, cũng đăng tải lên Instagram bức ảnh giả mạo cảnh Tổng thống Venezuela bị các đặc vụ Mỹ áp giải. Bài đăng này thu hút hơn 1.500 lượt thích và được chia sẻ rộng rãi.

Trao đổi với Guardian, bà Sofia Rubinson, biên tập viên cấp cao của NewsGuard đồng thời là chuyên viên nghiên cứu thông tin sai lệch và thuyết âm mưu, cho biết nhiều hình ảnh giả về Caracas được dựng rất sát với diễn biến thực tế, khiến việc phân biệt thật - giả trở nên khó khăn hơn.

“Nhiều hình ảnh do AI tạo ra không bóp méo nghiêm trọng sự thật. Tuy nhiên, chúng đang được dùng để lấp đầy khoảng trống của các tin tức chính thống”, bà Rubinson nhận định.

“Đây là chiến thuật mới trong việc phát tán thông tin sai lệch. Chúng khó kiểm chứng hơn, vì thường rất giống với thực tế”, bà cho biết thêm.

Ngày 5/1, NewsGuard đã công bố báo cáo xác định 5 bức ảnh sai sự thật, cùng 2 video gây hiểu nhầm liên quan đến chiến dịch quân sự ở Venezuela.

Theo NewsGuard, 7 nội dung sai lệch này đã thu hút hơn 14 triệu lượt xem chỉ riêng trên nền tảng X. Thậm chí, một số bài đăng sử dụng ảnh và video giả trên các tài khoản có tầm ảnh hưởng vẫn chưa bị gỡ bỏ cho đến hôm nay khi đã thu hút được hàng triệu lượt xem. Điều đó cho thấy mối đe dọa ngày càng gia tăng của vấn nạn tin giả trong kỷ nguyên công nghệ ngày càng bùng nổ.

Tố Uyên