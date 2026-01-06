Trung tâm GDTX liên kết với 2 công ty không được cấp chứng chỉ sư phạm

Ngày 6/1, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa có kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp Bạc Liêu (trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau).

Kết quả thanh tra cho thấy, trung tâm đã có nhiều hạn chế, khuyết điểm trong quá trình hoạt động.

Cụ thể, về cơ cấu tổ chức, tại thời điểm thanh tra, trung tâm chưa quy định chức năng nhiệm vụ của hội đồng thi đua khen thưởng; chưa có nhân viên y tế trong thành phần tổ tư vấn tâm lý học viên; điều kiện đảm bảo thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học viên chưa đầy đủ theo quy định.

Trong công tác quản lý, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch giáo dục, trung tâm thực hiện hợp đồng liên kết đào tạo với 2 công ty để thực hiện bồi dưỡng chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm và đấu thầu qua mạng. Qua thanh tra, 2 công ty này không có chức năng cấp chứng chỉ (nghiệp vụ sư phạm và đấu thầu qua mạng) là không đúng quy định.

Trong mối quan hệ nhà trường, gia đình và xã hội, theo cơ quan Thanh tra, hoạt động của ban đại diện cha mẹ học viên lớp chưa được thể hiện rõ ràng, đầy đủ. Điển hình như, việc quản lý kinh phí thiếu chặt chẽ dẫn đến chi không đúng mục đích, nội dung, đối tượng.

Trong công tác quản lý tài chính, trung tâm đã thanh toán các khoản chi từ ngân sách nhà nước (thuê xe, công tác phí) phục vụ hoạt động giao lưu, học tập kinh nghiệm và phục vụ lễ tri ân, trưởng thành cho học viên lớp 12. Tuy nhiên, các kế hoạch thực hiện chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt, chi sai quy định hơn 14 triệu đồng.

Trung tâm thanh lý trước khi kết thúc thời gian giảng dạy của giáo viên thỉnh giảng nêu trong hợp đồng, theo cơ quan Thanh tra, hành vi này chưa phát sinh hậu quả pháp lý nhưng đây là biểu hiện của hành vi vi phạm nguyên tắc giao kết hợp đồng quy định.

Trung tâm còn cho thuê tài sản công (căn tin, nhà giữ xe năm 2024, 2025) bằng hình thức đấu thầu không phù hợp theo quy định.

Cơ quan Thanh tra chỉ rõ, để xảy ra các hạn chế, khuyết điểm nêu trên thuộc trách nhiệm của Giám đốc trung tâm (trách nhiệm người đứng đầu) và các cá nhân trực tiếp thực hiện như nhân viên kế toán, trưởng phòng hành chính, quản lý đào tạo, bồi dưỡng, dạy văn hóa.

Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị cơ quan thẩm quyền tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với Giám đốc trung tâm (trong giai đoạn quản lý); rút kinh nghiệm đối với các cá nhân có liên quan.