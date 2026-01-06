Thân Thúy Hà - Cao Minh Đạt tái hợp màn ảnh, tiết lộ mối quan hệ ngoài đời

Trong phim truyền hình “Bên dòng Cổ Chiên” của đạo diễn Phương Điền (dự kiến lên sóng năm 2026), Cao Minh Đạt và Thân Thúy Hà tiếp tục có màn kết hợp trong mối quan hệ tình cảm tay ba đầy trắc trở.

Phim đang trong quá trình ghi hình với bối cảnh ở Vĩnh Long. Tác phẩm xoay quanh mối quan hệ tình cảm giằng xé giữa ba nhân vật do Cao Minh Đạt (vai ông Kiên), Văn Phượng (vai bà Ngân) và Thân Thúy Hà (vai bà Quỳnh) đảm nhận.

Cao Minh Đạt và Thân Thúy Hà trong phim (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Là diễn viên dày dạn kinh nghiệm, Thân Thúy Hà thường được giao những vai có cá tính mạnh và tâm lý phức tạp. Đạo diễn Phương Điền nhận xét, Thân Thúy Hà có khả năng làm chủ nhân vật, cân bằng giữa cá tính và chiều sâu nội tâm, giúp vai diễn vừa sinh động vừa có trọng lượng cảm xúc.

Với lối diễn xuất quyết liệt nhưng vẫn tinh tế, nữ diễn viên góp phần tạo nên những cao trào cần thiết cho câu chuyện, đồng thời giữ được sức nặng và sức thuyết phục cho tuyến nhân vật của mình.

Về phía Cao Minh Đạt, anh tiếp tục khẳng định vị trí của mình qua vai diễn có chiều sâu nội tâm. Với phong độ ổn định và lối diễn xuất tiết chế, nam diễn viên mang đến cảm giác tin cậy, đặc biệt là ở những phân đoạn đòi hỏi diễn xuất bằng ánh mắt.

Nói về Thân Thúy Hà, Cao Minh Đạt từng chia sẻ: "Có thể nhiều khán giả sẽ thắc mắc chúng tôi có gặp khó khăn gì trong diễn xuất không nhưng thực sự ở ngoài đời chúng tôi xem nhau như anh em, cũng từng “làm chồng, làm người tình” rất nhiều phim nên rất hiểu ý nhau".

Văn Phượng cũng là gương mặt được đánh giá cao ở những vai diễn có số phận nhiều biến động, đặc biệt là các cảnh nước mắt. Văn Phượng tiết lộ nhân vật của cô đòi hỏi đào sâu về chiều sâu của nội tâm. Đây là lần thứ hai cô đóng cặp với Cao Minh Đạt nên cả hai kết hợp khá ăn ý.

Diễn viên Văn Phượng (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Mỗi lần nhận vai diễn mới, Văn Phượng luôn chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, đặc biệt là tạo hình nhân vật. Cô tham khảo ý kiến của đạo diễn Phương Điền để hiểu rõ hơn về nhân vật và thể hiện đúng ý đồ của đạo diễn. “Tôi hy vọng đây là vai diễn tạo cho tôi sự đột phá so với những dự án trước đây”.

Bên dòng Cổ Chiên dài 39 tập, thuộc thể loại tâm lý xã hội với đề tài xoay quanh cuộc sống nông thôn. Ngoài Cao Minh Đạt, Văn Phượng và Thân Thúy Hà, phim còn có sự tham gia của các diễn viên gạo cội: NSƯT Thanh Nam, Thanh Hằng, Ngân Quỳnh, Huy Cường và các gương mặt trẻ Nhật Ý, Dũng Bino, Huỳnh Hồng Loan, Vũ Đằng...