Chuyên gia ngôn ngữ hình thể giải mã cái bắt tay của ông Trump và ông Putin

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay nhau tại Alaska (Ảnh: AFP).

Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bắt tay nhau hôm 15/8 tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson ở Anchorage, Alaska, trong cuộc gặp trực tiếp đầu tiên sau 6 năm.

Chiến sự ở Ukraine và hợp tác kinh tế Mỹ - Nga là những chủ đề hàng đầu trong chương trình nghị sự giữa 2 nhà lãnh đạo.

Tổng thống Trump bắt tay Tổng thống Putin (Video: Zvezda).

Tương tác giữa hai nhà lãnh đạo được theo dõi chặt chẽ không chỉ vì kết quả ngoại giao, mà còn vì những tín hiệu qua ngôn ngữ cơ thể trong màn chào hỏi trước công chúng.

Patty Ann Wood, một chuyên gia ngôn ngữ cơ thể, đã phân tích và cho rằng những cử chỉ ban đầu của 2 tổng thống thể hiện sự tự tin, thân thuộc, nồng ấm.

“Khi ông Trump đứng chờ ông Putin trên thảm đỏ, ông mỉm cười, dấu hiệu cho thấy ông cảm thấy thoải mái và mong chờ sự kiện. Đó là nụ cười tự nhiên của ông, nhỏ và hơi cụp xuống ở khóe miệng. Vai của ông ưỡn về sau. Tất cả điều này cho thấy sự tự tin", bà nhận xét.

Khi Tổng thống Putin tiến lại gần, Tổng thống Trump bắt đầu vỗ tay nhẹ. “Điều đó thể hiện sự tôn trọng đối với ông Putin. Khi ông Putin lại gần, ông Trump bước lên một bước", bà cho hay.

Tại khoảnh khắc bắt tay, ông Trump dường như phá lệ so với thói quen thường thấy khi ông chìa lòng bàn tay hướng lên, chứ không đặt tay phía trên như bình thường. Điều này có thể cho thấy sự tôn trọng với ông Putin.

Mặc dù vậy, ông Trump vẫn giữ thói quen giữ tay gần cơ thể hơn để kéo đối phương lại gần, như một cách để thể hiện sự quyền lực và tự tin.

Cả hai nhà lãnh đạo duy trì giao tiếp bằng mắt và mỉm cười, điều mà chuyên gia Wood cho rằng thể hiện sự khẳng định bản thân và bầu không khí ấm áp trước khi cuộc họp diễn ra.

Sau cái bắt tay, 2 nhà lãnh đạo cùng lên siêu xe "Quái thú" của ông Trump, một động thái được nhận xét là thể hiện tinh thần đoàn kết trong hội nghị dù kết quả vẫn chưa rõ ràng.