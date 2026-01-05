Tổn thất nặng nề ở Venezuela sau chiến dịch đột kích của Mỹ

Tại thủ đô Caracas của Venezuela, một đêm yên tĩnh đã bị phá vỡ bởi hàng loạt tiếng nổ lớn vào rạng sáng 3/1. Các máy bay của Mỹ đã thực hiện các cuộc tấn công vào các địa điểm tại Venezuela.

Người dân ở nhiều khu vực của Venezuela thức dậy trong tình trạng mất điện và khu phố của họ bị tàn phá.

Nhiều công trình bị tàn phá ở thủ đô Caracas và các khu vực khác trên lãnh thổ Venezuela.

Đại sứ Nga tại Venezuela Sergey Melik-Bagdasarov cho biết tình hình tại thủ đô Caracas của Venezuela hiện yên tĩnh và vẫn nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền sau cuộc đột kích của Mỹ.

Cuộc tập kích của Mỹ diễn ra sáng 3/1 sau nhiều tháng chuẩn bị. Quân đội Mỹ đã nhắm mục tiêu vào khu phức hợp quân sự Fuerte Tiuna ở thủ đô Caracas của Venezuela. Nơi này được cho là có khu nhà của Tổng thống Nicolas Maduro.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy các cuộc không kích của Mỹ đã tập trung vào Fuerte Tiuna. Căn cứ này thiệt hại nặng sau cuộc tấn công.

Phe đối lập Venezuela cho biết các cuộc không kích của Mỹ cũng nhắm vào căn cứ không quân chính La Carlota tại Caracas, ăng-ten phát tín hiệu El Volcán và cảng biển La Guaira trên bờ biển Caribe.

Cảnh đổ nát ở Venezuela sau cuộc tập kích của Mỹ (Nguồn: AP)

Lầu Năm Góc cho hay các phương tiện tham gia không kích Venezuela bao gồm máy bay chiến đấu F-22, F-35, F/A-18, EA-18 và máy bay ném bom B-1, cùng với nhiều máy bay không người lái, bất kỳ loại nào trong số này cũng có thể đã mang theo vũ khí tấn công.

Trực thăng của Trung đoàn Không vận Đặc nhiệm 160 của Lục quân Mỹ đóng vai trò mũi nhọn trong chiến dịch bắt giữ ông Maduro. Dường như một chiếc MH-60 Night Stalker, và có thể cả nhiều máy bay cánh quạt khác, đã hạ cánh tại hoặc gần Fuerte Tiuna, căn cứ quân sự lớn nhất của Venezuela.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez cho biết lực lượng Mỹ đã loại phần lớn đội ngũ an ninh của ông Maduro trong cuộc tập kích này.

Báo New York Times dẫn lời một quan chức cấp cao Venezuela cho biết ít nhất 40 người đã thiệt mạng trong cuộc đột kích của Mỹ vào Venezuela hôm 3/1. Một nguồn tin khác cho biết hơn 80 người đã thiệt mạng trong cuộc đột kích.

Chính phủ Cuba xác nhận 32 công dân nước này đã thiệt mạng trong cuộc đột kích của Mỹ vào Venezuela. Cuba cho biết những người thiệt mạng đều là thành viên lực lượng vũ trang và tình báo của nước này.

Ảnh: Reuters