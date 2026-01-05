Ukraine chuẩn bị cho 2 kịch bản xung đột với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

“Ukraine sẽ chuẩn bị cho cả 2 kịch bản có thể xảy ra trong thời gian tới: ngoại giao, con đường mà chúng tôi đang theo đuổi, hoặc tiếp tục phòng thủ tích cực nếu sức ép của các đối tác đối với Nga là chưa đủ. Ukraine mong muốn hòa bình. Nhưng Ukraine sẽ không trao sức mạnh của mình cho bất kỳ ai”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ngày 4/1.

Ông cũng cho hay, Ukraine đã bắt đầu chuẩn bị cho tuần ngoại giao tiếp theo. Cụ thể, các cuộc gặp sẽ diễn ra tại châu Âu, được kỳ vọng sẽ trở thành một đóng góp nữa cho năng lực phòng vệ của đất nước, đồng thời là bước tiến nhằm đưa cuộc xung đột đến hồi kết gần hơn.

Tháng 11, Mỹ đã trình bày một kế hoạch mới nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Trong vòng 2 tháng, Ukraine, Mỹ và châu Âu đã cùng làm việc để hoàn thiện kế hoạch này theo hướng có lợi hơn cho Kiev.

Sau tất cả các cuộc đàm phán, những vấn đề then chốt vẫn cần đạt được đồng thuận là lãnh thổ và các bảo đảm an ninh.

Hôm qua, cố vấn của Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Oleksandr Bevz cho biết các bảo đảm an ninh trong tương lai dành cho Ukraine sẽ được Mỹ, các đối tác châu Âu và chính Kiev ký kết. Văn kiện này sẽ xác định cách thức các bên bảo đảm phối hợp với nhau.

Theo ông, những trụ cột chính của khuôn khổ an ninh tương lai bao gồm: Lực lượng Vũ trang Ukraine là tuyến phòng thủ đầu tiên và then chốt; Các lực lượng đa quốc gia do châu Âu dẫn dắt, có thể được triển khai tại Ukraine và tham gia bảo đảm an ninh trên bộ, trên không và trên biển; Sự hỗ trợ của Mỹ dành cho các lực lượng này.

Cũng trong ngày hôm qua, ông Zelensky thông báo về một cuộc gặp mới với Tổng thống Mỹ Donald Trump để tiếp tục thảo luận về kế hoạch hòa bình. Theo ông, cuộc gặp sẽ diễn ra vào cuối tháng 1.

Phát biểu với các nhà báo, ông nhấn mạnh những nhượng bộ thực sự từ phía Nga chỉ có thể đạt được khi có sức ép mạnh mẽ. Ông giải thích, điều này bao gồm sự kết hợp giữa các biện pháp trừng phạt, hỗ trợ quân sự tích cực cho Ukraine, và duy trì đối thoại với sự tham gia của Mỹ và châu Âu.

Chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục tích cực thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine. Mặc dù vậy, tiến trình đàm phán chưa có nhiều tiến triển, đặc biệt do những bất đồng liên quan đến vấn đề lãnh thổ.

Nga mới đây tuyên bố sẽ đưa ra quan điểm đàm phán cứng rắn hơn sau khi cáo buộc Ukraine tập kích máy bay không người lái vào dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin. Kiev đã bác bỏ cáo buộc này, Tổng thống Donald Trump cũng không tin Ukraine nhắm mục tiêu vào nơi ở của nhà lãnh đạo Nga.