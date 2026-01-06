Truyền thông Mỹ biết trước kế hoạch đột kích Venezuela

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị áp giải đến Mỹ (Ảnh: NYT).

Phát biểu trên chương trình “This Week” của ABC News, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết chính quyền đã không thông báo trước cho quốc hội về chiến dịch đột kích vì lo ngại “thông tin sẽ bị rò rỉ". Tuy nhiên, ông nói rằng lý do chính vẫn là an ninh tác chiến.

“Thành thật mà nói, một số cơ quan truyền thông đã nhận được thông tin rò rỉ rằng việc này sắp xảy ra và đã giữ lại vì chính lý do này. Và chúng tôi cảm ơn họ vì điều đó, nếu không có thể đã có người thiệt mạng”, ông Rubio nói.

Trang Semafor dẫn lời những người nắm bắt được các cuộc trao đổi giữa chính quyền và các cơ quan báo chí cho biết New York Times và Washington Post đều đã biết trước về cuộc đột kích nhưng đã không đưa tin nhằm tránh gây nguy hiểm cho binh sĩ Mỹ. Đại diện của cả 2 báo này đều từ chối bình luận.

Việc giữ lại thông tin về một nhiệm vụ sắp diễn ra vì lý do như vậy là điều thường thấy trong hoạt động báo chí, theo bà Dana Priest, một phóng viên kỳ cựu chuyên mảng an ninh quốc gia của Washington Post, hiện giảng dạy tại Đại học Maryland. Bà cho biết ngay cả sau khi sự việc đã xảy ra, Washington Post vẫn hỏi ý kiến các cơ quan chức năng về việc liệu việc công bố một số chi tiết nhất định có thể gây nguy hiểm cho con người hay không.

Phần lớn người Mỹ biết đến chiến dịch tấn công quân sự của Mỹ vào Venezuela vào rạng sáng 3/1, khi Tổng thống Donald Trump công bố thông tin này trên nền tảng Truth Social sau khi chiến dịch hoàn tất.

Các phóng viên tại Venezuela đã nghe thấy và chứng kiến các vụ nổ hơn 2 giờ trước khi ông Trump đưa ra thông báo. Tuy nhiên, thông tin về chiến dịch quân sự của Mỹ chỉ trở nên rõ ràng sau bài đăng của ông Trump.

Theo các nguồn thạo tin, chính quyền Tổng thống Trump đã chuẩn bị cho kế hoạch này suốt nhiều tháng và ông đã phát lệnh triển khai vào đêm 5/1, rạng sáng 6/1.

Khi đó, ông Trump và một số quan chức trong chính quyền đã tập trung tại một căn phòng đặc biệt ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của gia đình ông để theo dõi toàn bộ diễn tiến chiến dịch.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tiết lộ, chiến dịch có sự tham gia của khoảng 200 quân nhân Mỹ với sự yểm trợ của 150 máy bay quân sự.

Vợ chồng ông Maduro không hề hay biết cho đến khi lực lượng đặc nhiệm của Mỹ ập vào nơi ở của họ bên trong một khu phức hợp quân sự ở ngoại ô Caracas.

Chiến dịch của Mỹ đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt của cộng đồng quốc tế. Các nước trong đó có Nga và Trung Quốc đã kêu gọi Mỹ trả tự do cho vợ chồng ông Maduro ngay lập tức.

