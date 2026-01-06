HLV Kim Sang Sik tuyên bố mạnh mẽ về màn trình diễn của U23 Việt Nam

Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng U23 Việt Nam đã thi đấu đầy tự tin trước U23 Jordan trong trận mở màn giải U23 châu Á tại Saudi Arabia. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik thi đấu hợp lý trong hiệp 1 và có hai bàn thắng do công của Đình Bắc và Hiểu Minh để dẫn trước đối thủ 2-0.

HLV Kim Sang Sik tiếp tục cho thấy cái duyên trên băng ghế huấn luyện của U23 Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Sang hiệp 2, U23 Jordan ép sân toàn diện nhưng không tài nào xuyên thủng lưới của U23 Việt Nam. Chiến thắng quý giá này giúp cho "Những chiến binh sao vàng" rộng cửa giành vé vào tứ kết giải U23 châu Á.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Kim Sang Sik nói về "vũ khí" nguy hiểm của U23 Việt Nam, đó là các tình huống cố định. Cả hai bàn thắng của "Rồng vàng" trong trận đấu này đều đến từ bóng chết.

"Trận đấu hôm nay cũng như ở SEA Games, chúng tôi đã có được bàn thắng từ tình huống cố định. Trong các buổi tập, chúng tôi đã thực hiện huấn luyện nhiều các tình huống bóng chết. Nhờ sự tập trung của các cầu thủ, chúng tôi tiếp tục phát huy được thứ vũ khí nguy hiểm này", HLV người Hàn Quốc cho biết.

Mặc dù U23 Việt Nam đã giành chiến thắng trước U23 Jordan nhưng HLV Kim Sang Sik chưa dám nghĩ xa: "Chúng tôi cần phải chuẩn bị, giúp các cầu thủ phục hồi tốt nhất trước trận đấu với U23 Kyrgyzstan. Sau đó, dựa vào kết quả ở lượt trận thứ hai, toàn đội mới có mục tiêu và chuẩn bị cho trận gặp U23 Saudi Arabia".

