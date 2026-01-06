Các đồng minh của Ukraine nhóm họp, bàn cam kết an ninh cho Kiev

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại một cuộc họp ở Đức hồi tháng 12/2025 (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và hơn 27 nhà lãnh đạo khác thuộc nhóm “Liên minh các nước sẵn sàng” sẽ nhóm họp tại thủ đô Paris (Pháp), cùng với các nhà đàm phán cấp cao của Mỹ là Đặc phái viên Steve Witkoff và con rể Tổng thống Donald Trump, ông Jared Kushner, nhằm bàn về các cam kết an ninh cho Kiev trong tương lai.

Theo các nguồn tin, cuộc họp này được tổ chức như một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm xây dựng lập trường chung của Ukraine, châu Âu và Mỹ, sau đó có thể được trình lên Nga.

Các nguồn tin cho biết, trọng tâm thảo luận giữa Ukraine và các đồng minh châu Âu không chỉ là việc ngừng bắn, mà còn là các bảo đảm an ninh dài hạn. Các quan chức châu Âu và Mỹ trước đó đã nhiều lần đề cập đến khả năng thành lập một lực lượng gìn giữ hòa bình do châu Âu dẫn đầu, cũng như các cơ chế cam kết hỗ trợ quân sự nếu Ukraine bị tấn công trở lại sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình.

Các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm qua đã được thúc đẩy nhanh chóng kể từ tháng 11/2025. Tuy nhiên, có rất ít tín hiệu cho thấy Nga sẵn sàng chấp nhận các đề xuất hiện tại, trong đó vấn đề lãnh thổ vẫn là trở ngại chính đối với các cuộc đàm phán trong khi giao tranh giữa hai bên không có dấu hiệu giảm bớt.

Trước cuộc gặp hôm 6/1, các nhà ngoại giao cho biết các quan chức quân sự, bao gồm cả người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu Ukraine, đang ở Paris nhằm đưa ra những cam kết cụ thể trên văn bản để các nhà lãnh đạo có thể cung cấp hỗ trợ chính trị. Cho đến nay, các cam kết quân sự phần lớn vẫn còn mơ hồ.

Truyền thông quốc tế dẫn nguồn một công văn gửi cho 35 phái đoàn được mời cho thấy, cuộc họp lần này sẽ tập trung vào việc đảm bảo đóng góp cho một lực lượng đa quốc gia cho Ukraine trong trường hợp hai bên đạt được lệnh ngừng bắn, sự phối hợp với Ukraine và với sự hỗ trợ của Mỹ.

Pháp cũng đặt mục tiêu đạt được thỏa thuận về các đóng góp cho một loạt các đảm bảo an ninh rộng hơn cho Ukraine, bao gồm các cam kết ràng buộc nếu nước này bị tấn công một lần nữa. Sẽ có những nỗ lực để đảm bảo rằng việc lập kế hoạch của các quốc gia đóng góp thuộc "Liên minh các nước sẵn sàng" sẽ được phối hợp với các lập trường đàm phán của Ukraine, Mỹ và châu Âu.

Phát biểu trước thềm cuộc họp, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết tại các cuộc gặp này, các đồng minh sẽ đưa ra những cam kết cụ thể nhằm bảo vệ Ukraine và bảo đảm một nền hòa bình công bằng, lâu dài sau khi bất kỳ thỏa thuận nào với Nga được dàn xếp. Ông cũng nhấn mạnh rằng vấn đề quốc phòng châu Âu đang được thúc đẩy nhanh hơn, trong đó việc bảo đảm an ninh cho Ukraine được coi là một phần quan trọng của nỗ lực định hình trật tự an ninh mới trên lục địa.

"Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận về các chi tiết hoạt động của các đảm bảo an ninh. Chúng tôi sẽ giải thích cấu trúc của chúng và cần tất cả các bên liên quan có cam kết lâu dài", một quan chức phủ tổng thống Pháp nói với các phóng viên trước thềm hội nghị thượng đỉnh.

Một quan chức cấp cao của châu Âu cho biết hy vọng là việc củng cố các đảm bảo của liên minh cũng sẽ giúp củng cố các cam kết của Mỹ, vốn đã được nêu rõ trong các cuộc thảo luận song phương với Ukraine.

Trong bài phát biểu trước toàn quốc tối 4/1, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng các cuộc gặp tại châu Âu nhằm đóng góp thêm cho năng lực phòng thủ của Ukraine và đẩy nhanh việc kết thúc xung đột.

“Ukraine sẽ chuẩn bị cho cả hai kịch bản: ngoại giao, mà chúng tôi đang theo đuổi; hoặc phòng thủ tích cực hơn nữa nếu áp lực từ các đối tác đối với Nga không đủ. Ukraine muốn hòa bình”, ông Zelensky nói.