Động thái đặc biệt của ông Trump: Mời ông Putin lên siêu xe "Quái thú"

Tổng thống Putin ngồi trên siêu xe "Quái thú" của Tổng thống Trump (Ảnh: NBC News).

Ngày 15/8, Tổng thống Trump đã đích thân đón Tổng thống Putin tại căn cứ hỗn hợp Elmendorf-Richardson của quân đội Mỹ ở Anchorage, Alaska.

Sau khi hai nhà lãnh đạo bắt tay và chụp ảnh trên thảm đỏ, ông chủ Nhà Trắng đã có một động thái được truyền thông Mỹ mô tả là "bất ngờ" khi cùng với ông Putin cùng bước lên chiếc xe limousine "quái thú" để cùng đi tới nơi tổ chức cuộc họp.

Ông Trump và ông Putin cùng lên xe Cadillac của Tổng thống Mỹ (Video: Sputnik).

Trước đó, chiếc limousine Aurus của ông Putin cũng đã xuất hiện ở Alaska, vì vậy việc ông cùng ông Trump lên xe "quái thú" được xem là khá đặc biệt.

Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti đưa tin rằng ông Trump đã mời ông Putin lên xe cùng ông và Tổng thống Nga đã đồng ý.

Theo Newsweek, việc các nhà lãnh đạo của 2 cường quốc, đặc biệt là những nước không phải đồng minh, cùng ngồi chung xe như vậy là điều hiếm thấy.

Theo giới quan sát, cử chỉ này nhấn mạnh mục tiêu của hội nghị chính là sự đoàn kết, ngay cả khi kết quả vẫn chưa rõ ràng.

Dường như không có phiên dịch viên trong xe cùng 2 nhà lãnh đạo. Ông Putin có khả năng nói tiếng Anh đủ tốt để họ có thể trò chuyện riêng.

Trong đoạn video mà truyền thông Nga đăng tải, 2 nhà lãnh đạo tươi cười vẫy chào từ trong xe. Hai ông dường như cũng có những cuộc trao đổi ngắn gọn.

Trong mỗi chuyến công du, các tổng thống đều được hộ tống bởi “Quái thú”, chiếc limousine bọc thép đặc chủng của Nhà Trắng, được ví như một pháo đài di động. Đây là mẫu xe do General Motors chế tạo riêng, thuộc dòng Cadillac, với giá trị ước tính lên tới hơn 1,5 triệu USD.

Thân xe được chế tạo từ thép, titan, nhôm với lớp giáp dày tới 20cm, đủ sức chống lại đạn xuyên giáp, mảnh pháo và cả một số vụ nổ nhỏ. Kính xe dày khoảng 13cm, chống được đạn bắn thẳng từ súng bắn tỉa cỡ lớn. Cửa xe nặng tương đương cửa máy bay Boeing 757, đóng kín để chịu được các vụ tấn công hóa học hoặc sinh học.

"Quái thú” được trang bị hệ thống phòng thủ tối tân, gồm: Bình oxy dự phòng để duy trì không khí trong trường hợp bị tấn công hóa học; hệ thống liên lạc vệ tinh kết nối trực tiếp với Lầu Năm Góc và Nhà Trắng; khoang chứa vũ khí và lựu đạn khói nhằm đối phó các mối đe dọa.

Với lớp giáp và trang bị đặc biệt, trọng lượng của “Quái thú” ước tính lên tới hơn 8 tấn. Xe sử dụng động cơ diesel tăng áp mạnh mẽ, giúp di chuyển ổn định dù chậm hơn so với các dòng sedan thông thường.

Mỗi lần di chuyển, “Quái thú” luôn nằm trong đội hình đoàn xe hộ tống gồm hàng chục phương tiện an ninh, xe cảnh sát và xe cứu thương. Lái xe của “Quái thú” đều là những mật vụ được huấn luyện kỹ năng lái xe chiến thuật và ứng phó trong tình huống khẩn cấp.

“Quái thú” không chỉ là phương tiện di chuyển, mà còn là biểu tượng quyền lực và sự an toàn tuyệt đối dành cho người đứng đầu nước Mỹ.