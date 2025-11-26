Biển lửa nhấn chìm khu chung cư Hong Kong

Sở Cứu hỏa Hong Kong xác nhận họ đã nhận được tin báo về đám cháy tại khu chung cư Wang Fuk Court ở Tai Po vào lúc 14h51 ngày 26/11. Đến 15h34, cảnh báo đã được nâng lên mức 4, mức báo động cao thứ hai.

Đến tối 26/11, chính quyền Hong Kong tiếp tục nâng cảnh báo lên mức 5, mức báo động cao nhất. Đến thời điểm hiện tại, đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn, bất chấp nỗ lực của lực lượng cứu hỏa.

Sở Cứu hỏa Hong Kong xác nhận ít nhất 13 người đã thiệt mạng khi đám cháy lan ra các tòa nhà cao tầng trong khu chung cư.

"Sở Cứu hỏa đã xử lý tổng cộng 28 trường hợp thương vong, trong đó 9 người được xác nhận đã tử vong tại hiện trường. 6 người khác được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, và 4 người trong số họ đã qua đời sau đó", ông Chou Wing-yin tại Sở Cứu hỏa Hong Kong phát biểu tại cuộc họp báo vào lúc 20h.

Giám đốc Sở Cứu hỏa cho biết một lính cứu hỏa nằm trong số 13 người thiệt mạng, và hơn 10 người đã bị thương. Khoảng 700 người đã được sơ tán đến các nơi trú ẩn tạm thời.

Chính quyền cũng đã thiết lập một điểm đăng ký người mất tích, với 200 người đã được ghi nhận là không thể liên lạc được tính đến 20h30.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới những người thiệt mạng và bị ảnh hưởng bởi vụ hỏa hoạn. Ông Tập cũng kêu gọi nỗ lực hết sức để dập tắt đám cháy, giảm thiểu thương vong và tổn thất.

Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong John Lee Ka-Chiu cũng gửi lời chia buồn, đồng thời cho biết tất cả các cơ quan chức năng đang nỗ lực hết sức để hỗ trợ người dân.

Đám cháy dữ dội tạo ra cột lửa khổng lồ và khói dày đặc, lan sang giàn giáo bằng tre và lưới xây dựng được dựng xung quanh khu chung cư.

Chung cư Hong Kong chìm trong lửa

Hong Kong là một trong những nơi hiếm hoi trên thế giới vẫn sử dụng tre làm giàn giáo trong xây dựng. Đầu năm nay, chính quyền tuyên bố sẽ bắt đầu loại bỏ giàn giáo tre khỏi các dự án công cộng vì lo ngại vấn đề an toàn.

Lực lượng cứu hỏa chạy đua với thời gian để “chiến đấu” với ngọn lửa. Lực lượng cứu hỏa đã triển khai 128 xe cứu hỏa và 57 xe cứu thương đến hiện trường.

Các mảnh vỡ và giàn giáo của tòa nhà liên tục rơi xuống, gây nguy hiểm cho lực lượng cứu hỏa. Nhiều mảnh giàn giáo rơi từ trên cao xuống, bắn ra tia lửa khi chạm đất.

Khói đen dày đặc bốc lên từ các tòa nhà 31 tầng, nơi có gần 2.000 căn hộ. Hồ sơ cho thấy khu chung cư này bao gồm 8 tòa nhà, với khoảng 4.800 người sinh sống.

Cảnh sát cho biết họ đã nhận được nhiều tin báo về những người bị mắc kẹt trong các tòa nhà, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Các cảnh sát tại hiện trường nói rằng họ không thể xác nhận liệu còn cư dân nào bị mắc kẹt trong các tòa nhà hay không, đồng thời cho biết "lính cứu hỏa không thể vào bên trong" các tòa nhà.

Ông Lo Hiu-fung, một thành viên hội đồng quận Tai Po, cho biết hầu hết cư dân bị mắc kẹt trong các tòa nhà được cho là người cao tuổi.

“Ngọn lửa ở một số căn hộ rất dữ dội và lính cứu hỏa đã đối mặt với nhiệt độ rất cao bên trong các tòa nhà. Vẫn còn những trường hợp ở tầng trên mà chúng tôi vẫn chưa thể tiếp cận. Tuy nhiên, trung tâm điều khiển của chúng tôi đang liên lạc với họ qua điện thoại. Khi chúng tôi có thể tiếp cận các căn hộ ở tầng trên, chúng tôi sẽ ngay lập tức đưa họ đến nơi an toàn”, ông Derek Armstrong Chan, Phó Giám đốc Sở Cứu hỏa Hong Kong, phát biểu tại một cuộc họp báo.

Hiện trường vụ cháy chung cư ở Hong Kong (Nguồn: Independent)

Ông Chan kêu gọi những người vẫn còn mắc kẹt đóng tất cả cửa ra vào và cửa sổ, đồng thời bịt kín bằng băng dính và khăn ướt.

Nhân chứng Paul Marriott, giáo viên và hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Law Ting Pong, cho biết vụ hỏa hoạn là "một trong những điều kinh hoàng nhất từng chứng kiến".

Vụ hỏa hoạn ở Wang Fuk Court được cho là vụ cháy chết chóc nhất ở Hong Kong trong gần 30 năm.

Đài truyền hình Hong Kong TVB cho biết khu chung cư đang được cải tạo quy mô lớn vào thời điểm đám cháy bùng phát. Tòa nhà Wang Fuk Court là một khu chung cư thuộc chương trình sở hữu nhà được chính quyền trợ cấp. Theo trang web của tòa nhà, khu nhà này đã có người ở từ năm 1983.

