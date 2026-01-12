Nga tuyên bố bắn rơi tiêm kích F-16 của Ukraine

Máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất (Ảnh: AFP).

Trả lời phỏng vấn kênh Russia-1 hôm 11/1, vị chỉ huy Nga có mật danh Sever (phương Bắc) nói với nhà báo Vladimir Solovyov rằng, khẩu đội S-300 do ông chỉ huy đã phóng 2 tên lửa vào tiêm kích F-16 của Ukraine. Quả đầu tiên “làm hư hại” máy bay, còn quả thứ hai “giáng đòn chí mạng”.

Viên chỉ huy này cho biết thêm, F-16 là một trong những mục tiêu mà đơn vị của ông mất nhiều thời gian và nỗ lực nhất để đối phó.

“Chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho chiến dịch này. Chúng tôi theo dõi và chờ đợi thời điểm. Phía đối phương từng khoe rằng những máy bay này là bất khả xâm phạm. Nhưng hóa ra, chúng cũng rơi khỏi bầu trời giống như các loại khác”, ông Sever nói.

Tuy nhiên, ông không nêu rõ vụ bắn rơi xảy ra vào thời điểm nào.

F-16 do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ chế tạo. Máy bay có thể mang phóng được nhiều loại bom và tên lửa hiện đại.

Ukraine đã nhận được những tiêm kích F-16 đầu tiên từ Hà Lan và Đan Mạch vào năm 2024 sau khi được Mỹ “bật đèn xanh”. Các máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư do Mỹ sản xuất này đã được triển khai để tăng cường lá chắn bầu trời của Ukraine và giúp đẩy lùi các cuộc tấn công trên không của Nga.

Hiện không rõ phi đội của Ukraine có tổng cộng bao nhiêu chiếc F-16, song Kiev xác nhận họ đã mất 4 chiếc trong hoạt động tác chiến.

Theo Business Insider, Kiev đến nay chính thức nhận được 44 trong tổng số 87 máy bay tiêm kích được các nước châu Âu cam kết viện trợ.