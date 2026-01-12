Nga dồn hỏa lực vào mặt trận nào trên chiến trường Ukraine năm 2026?

Lực lượng Ukraine khai hỏa về phía vị trí của quân đội Nga tại Donetsk (Ảnh: Reuters).

Hai mặt trận ưu tiên của Nga

Theo nhận định của trang tin RBC-Ukraine, trong năm 2026, ưu tiên hàng đầu của Nga trên mặt trận Ukraine vẫn sẽ là kiểm soát toàn bộ vùng Donetsk. Để đạt được mục tiêu này, Nga sẽ tập trung vào một số hướng và hoàn thành một loạt nhiệm vụ. Trước hết là hoàn tất việc kiểm soát các khu vực Pokrovsk và Myrnohrad.

Theo các nguồn tin của RBC-Ukraine, Moscow đặt kế hoạch kiểm soát toàn bộ vùng Donetsk trước ngày 1/4. Các đánh giá từ nhiều trung tâm phân tích, trong đó có Viện nghiên cứu chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, cho rằng Moscow khó có thể đạt được mục tiêu này ngay cả vào cuối năm 2026, với điều kiện phương Tây tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

Ngoài Donetsk, việc mở rộng các vùng lãnh thổ bị kiểm soát tại Zaporizhia là ưu tiên thứ hai của Nga. Hoạt động này có thể được xem là nỗ lực nhằm phân tán lực lượng Ukraine và tạo thêm đòn bẩy trong tiến trình đàm phán.

Tuy nhiên, các kế hoạch của Nga trong năm 2026 không chỉ giới hạn ở những khu vực này. Các nguồn tin trong Lực lượng Phòng vệ Ukraine cho rằng Nga có thể tiến hành các hoạt động tấn công ở những khu vực khác trên tiền tuyến.

“Chúng tôi dự đoán Nga có thể tiến hành một số hành động theo hướng gần Kherson, Nikopol, và tại các khu vực biên giới phía bắc của chúng tôi, Sumy và Kharkiv, nơi Tổng thống Putin đã chỉ thị tạo ra vùng đệm”, một nguồn tin của Ukraine nhận định.

Bản đồ Ukraine (Ảnh: BBC).

Các kịch bản cho cuộc xung đột năm 2026

Theo các chuyên gia, năm 2026 khó có khả năng chứng kiến một sự thay đổi đột ngột về bản chất của cuộc xung đột Nga - Ukraine. Biến số duy nhất là tiến trình đàm phán, vốn có thể dẫn tới cao trào hoặc không mang lại kết quả nào.

Kịch bản thứ nhất là Mỹ không thể đưa Ukraine và Nga đến điểm tìm được tiếng nói chung. Theo đó, Nga vẫn tiếp tục yêu cầu các điều kiện tối đa, mặc dù điều này không thể chấp nhận được đối với Ukraine. Nhà Trắng giảm tần suất các cuộc gặp với cả hai bên và không sử dụng bất kỳ công cụ gây sức ép nào.

Trong kịch bản này, Nga tăng cường các hoạt động quân sự vào mùa xuân sau giai đoạn lắng xuống và tiếp tục từng bước kiểm soát thêm lãnh thổ Ukraine, nhưng vẫn không thể kiểm soát toàn bộ các vùng Donetsk và Zaporizhia. Cuộc chiến sẽ kéo dài sang năm 2027.

Kịch bản này có thể xảy ra, nhưng không phải là khả năng cao nhất, bởi các diễn biến tiếp theo có thể đi theo quỹ đạo cứng rắn hơn hoặc ngược lại, thuận lợi hơn cho Ukraine

“Các hành động tấn công của Nga trên tiền tuyến tồn tại song song với tiến trình đàm phán. Nga đã xác định các nhiệm vụ trên tiền tuyến, và mọi thứ sẵn sàng. Họ sẽ tiếp tục tiến công cho đến khi Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh dừng lại”, một nguồn tin quân sự cấp cao nhận định.

Kịch bản thứ hai dường như đáng lo ngại hơn, nhưng cũng không thể loại trừ. Nếu không thể đẩy lùi quân đội Ukraine trên tiền tuyến hoặc làm suy yếu Ukraine thông qua các cuộc tập kích, Nga có thể quyết định nâng mức độ leo thang.

Theo nhiều ước tính khác nhau, hiện nay Moscow kiểm soát khoảng 75% vùng Zaporizhia. Sau một loạt chiến dịch quân sự và các bước tiến tại đây, Điện Kremlin có thể mở rộng các yêu cầu đối với toàn bộ khu vực này. Những yêu cầu như vậy không thể chấp nhận được với Ukraine, do vậy Kiev nhiều khả năng sẽ tiếp tục cuộc chiến.

Kịch bản thứ ba, cũng cần được tính đến, là khi tiến trình đàm phán đạt đến cao trào, Mỹ và Nga buộc Ukraine rút quân khỏi vùng Donetsk. Giao tranh chấm dứt, đồng thời các bên hoàn tất mọi yếu tố khác cho việc kết thúc chiến tranh. Trong kịch bản này, cuộc chiến chính thức kết thúc, nhưng điều đó không loại bỏ các rủi ro dài hạn đối với Ukraine.

Kịch bản thứ tư là trong năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin đóng băng giao tranh dọc theo tiền tuyến hiện tại, từ đó các bên bắt đầu thỏa thuận về tất cả khía cạnh khác của một hiệp định hòa bình. Trong kịch bản này, Ukraine vẫn có cơ hội giữ được một phần các vùng Donetsk (và Zaporizhia) dưới sự kiểm soát của mình, cả trên phương diện pháp lý (de jure) lẫn thực tế (de facto).