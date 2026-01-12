Phản ứng của Trung Quốc khi Mỹ cảnh báo tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning (Ảnh: Reuters).

“Chúng tôi luôn phản đối sự can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác và kêu gọi các bên tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các nước”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning nói với các phóng viên tại Bắc Kinh ngày 12/1.

“Chúng tôi phản đối việc sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên hành động theo cách có lợi cho hòa bình và ổn định ở Trung Đông”, bà Mao nhấn mạnh.

Theo bà Mao, “Trung Quốc hy vọng chính phủ và người dân Iran sẽ vượt qua những khó khăn hiện tại và duy trì ổn định trong nước”.

Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần cảnh báo sẽ hành động quân sự với Iran nếu nước này dùng vũ lực để đối phó với các cuộc biểu tình trong nước.

Ông Trump hôm qua cho biết, lãnh đạo Iran đã gọi điện đề nghị đàm phán. Ông tuyên bố sẵn sàng đàm phán, nhưng cũng có thể hành động trước khi cuộc gặp diễn ra.

Khi được hỏi Mỹ sẽ phản ứng ra sao nếu Iran tấn công các căn cứ quân sự Mỹ, ông Trump trả lời: “Chúng tôi sẽ đáp trả họ ở mức độ mà họ chưa từng hứng chịu trước đây”.

Phát biểu trước các nhà ngoại giao nước ngoài tại Tehran ngày 12/1, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định làn sóng biểu tình những ngày qua ở nước này là do sự kích động từ bên ngoài nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của Iran.

Ông Araghchi cho rằng những cảnh báo hành động của Tổng thống Mỹ nhằm vào Tehran đã kích động các phần tử tấn công cả người biểu tình lẫn lực lượng an ninh.

Ông Araghchi cho biết các nhóm biểu tình cũng nhắm mục tiêu vào các tòa nhà chính phủ, đồn cảnh sát và cửa hàng, đồng thời khẳng định nhà chức trách có hình ảnh cho thấy vũ khí được phân phát cho người biểu tình.

Tuy nhiên, ông khẳng định, hiện tại tình hình đã được kiểm soát hoàn toàn.

Ông cũng cho biết nước này đã chuẩn bị đầy đủ cho xung đột, nhưng đồng thời vẫn sẵn sàng cho đàm phán.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cũng tuyên bố: “Nếu Iran bị tấn công, cả các vùng lãnh thổ bị kiểm soát lẫn toàn bộ các trung tâm, căn cứ quân sự và tàu thuyền của Mỹ trong khu vực sẽ là những mục tiêu hợp pháp của chúng tôi”.

Sau việc Mỹ bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, nhiều quan chức trong giới lãnh đạo Iran ngày càng lo ngại rằng Mỹ có thể nghiêm túc với lời đe dọa tấn công, đặc biệt sau cuộc chiến kéo dài 12 ngày hồi tháng 6 năm ngoái khi Mỹ phối hợp với Israel ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran.

Theo giới phân tích, làn sóng biểu tình hiện nay ở Iran cùng với việc các nhóm vũ trang do Tehran hậu thuẫn trên khắp khu vực bị suy yếu có thể khiến Washington cho rằng họ có thể mở một chiến dịch quân sự nữa nhằm vào Iran mà không lo ngại sự trả đũa đáng kể.