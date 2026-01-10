Cảnh báo cứng rắn của Nga sau khi bắn tên lửa tốc độ 13.000km/h vào Ukraine

Hoạt động triển khai tên lửa Oreshnik của Nga tại Belarus (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 9/1 tuyên bố “quan hệ quốc tế đã rơi vào tình trạng hỗn loạn hoàn toàn kể từ đầu năm nay”, và cuộc tấn công bằng tên lửa Oreshnik vào Ukraine là một ví dụ về cách Nga đối phó với những đối tượng “nguy hiểm”.

“Nga cần phải hành xử cho phù hợp vì xung quanh có quá nhiều người cuồng loạn”, ông Medvedev cảnh báo, đề cập đến cuộc tấn công của Nga vào khu vực phía tây Ukraine.

Đặc phái viên Tổng thống Nga về đầu tư nước ngoài và hợp tác kinh tế, ông Kirill Dmitriev, cũng cảnh báo quan chức phụ trách chính sách đối ngoại EU Kaja Kallas rằng, không có hệ thống phòng không nào có khả năng đánh chặn được tên lửa Oreshnik của Nga.

“Bà Kaja cũng nên biết rằng không có hệ thống phòng không nào chống lại được tên lửa siêu vượt âm Oreshnik với tốc độ Mach 10”, ông Dmitriev nhấn mạnh, bình luận về phát biểu của bà Kallas sau một cuộc tấn công bằng Oreshnik của Nga vào Ukraine.

Ông Dmitriev đã phản ứng trước tuyên bố của Cao ủy chính sách đối ngoại EU Kaja Kallas rằng “các quốc gia EU phải đầu tư hơn vào kho dự trữ phòng không của mình”, sau khi Nga tiến hành cuộc tấn công vào các cơ sở trọng yếu của Ukraine bằng tên lửa Oreshnik.

Nga ngày 9/1 xác nhận phóng một tên lửa Oreshnik vào Ukraine. Nga tuyên bố đây là biện pháp đáp trả cáo buộc Ukraine phóng máy bay không người lái (UAV) vào dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin trước đó, điều mà Kiev nhiều lần bác bỏ.

Siêu tên lửa “không thể đánh chặn” của Nga lần đầu lộ diện

Oreshnik là một tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung. Trước vụ việc mới nhất, Nga chỉ từng sử dụng loại tên lửa này một lần trước đó nhằm vào Ukraine, hồi tháng 11/2024. Khi đó, tên lửa chỉ được trang bị các đầu đạn giả và vì vậy gây ra thiệt hại hạn chế, theo các nguồn tin từ Ukraine. Trên thực tế, đây được xem là một vụ thử nghiệm.

Nếu đòn tấn công trong đêm lần này mang theo các đầu đạn nổ thật, thì đây sẽ là lần đầu tiên Nga sử dụng Oreshnik với ý đồ tập kích thực sự. Cuộc tấn công nhắm vào những gì Nga gọi là cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine, dù mức độ thiệt hại cụ thể chưa thể xác định ngay.

Vào tháng 11/2024, Nga đã phóng tên lửa Oreshnik vào một nhà máy vũ khí ở Ukraine trong một cuộc thử nghiệm mà Moscow gọi là "thử nghiệm tác chiến" thành công.

Lần này, Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết, tên lửa Nga tập kích thành phố Lviv vào ngày 8/1 đã bay với tốc độ khoảng 13.000km/h theo quỹ đạo đạn đạo.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố Oreshnik là tên lửa không thể bị đánh chặn và có sức công phá mạnh mẽ, ngay cả khi chỉ được trang bị đầu đạn thông thường.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng việc sử dụng nhiều đầu đạn như vậy trong một cuộc tập kích thông thường có thể gây sức công phá tương đương một đòn hạt nhân.

Ông Putin tiết lộ thêm, đầu đạn của tên lửa đạt tới sức nóng 4.000 độ C, khiến bất cứ thứ gì trong vùng nổ đều bị phân hủy thành các hạt cơ bản, về cơ bản biến nó thành tro.

Chủ nhân Điện Kremlin từng cảnh báo sẽ sử dụng Oreshnik, bao gồm cả việc nhắm vào các “trung tâm ra quyết định” ở Kiev, nếu Ukraine tiếp tục tập kích Nga bằng các vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp.