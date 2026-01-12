Iran tuyên bố kiểm soát hoàn toàn tình hình trước làn sóng biểu tình

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (Ảnh: AFP).

Phát biểu trước các nhà ngoại giao nước ngoài tại Tehran ngày 12/1, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định làn sóng biểu tình những ngày qua ở nước này là do sự kích động từ bên ngoài nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của Iran.

Ông Araghchi cho rằng những cảnh báo hành động của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào Tehran đã kích động các phần tử tấn công cả người biểu tình lẫn lực lượng an ninh.

Tuy nhiên, ông khẳng định, hiện tại tình hình đã được kiểm soát hoàn toàn.

Ông cũng cho biết nước này đã chuẩn bị đầy đủ cho xung đột, nhưng đồng thời vẫn sẵn sàng cho đàm phán.

“Iran không tìm kiếm xung đột, nhưng đã chuẩn bị hoàn toàn cho xung đột. Chúng tôi cũng sẵn sàng cho đàm phán, nhưng các cuộc đàm phán đó phải công bằng, dựa trên quyền bình đẳng và sự tôn trọng lẫn nhau”, ông Araghchi phát biểu.

Bình luận được đưa ra sau khi Tổng thống Trump nhiều lần cảnh báo sẽ hành động quân sự với Iran nếu nước này dùng vũ lực để đối phó với các cuộc biểu tình trong nước. Ông Trump hôm qua cho biết, lãnh đạo Iran đã gọi điện đề nghị đàm phán. Ông tuyên bố sẵn sàng đàm phán, nhưng cũng có thể hành động trước khi cuộc gặp diễn ra.