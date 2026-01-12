Cuba lên tiếng sau cảnh báo của Mỹ

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel (Ảnh: Xinhua).

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11/1 tuyên bố sẽ không còn bất kỳ dầu mỏ hay tiền bạc nào từ Venezuela chảy sang Cuba, đồng thời gợi ý Cuba nên đạt được một thỏa thuận với Washington.

“Sẽ không còn dầu mỏ hay tiền bạc nào chảy sang Cuba. Bằng không! Tôi khuyến nghị họ đạt được một thỏa thuận, trước khi quá muộn”, Tổng thống Trump viết trên nền tảng Truth Social khi nói rằng Cuba đã dựa vào lượng lớn dầu mỏ và tiền bạc từ Venezuela trong nhiều năm.

Tổng thống Mỹ không nêu rõ nội dung thỏa thuận mà ông gợi ý.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đã bác bỏ lời đe dọa của nhà lãnh đạo Mỹ, cho rằng Washington không có thẩm quyền để ép Cuba phải ký kết bất kỳ thỏa thuận nào.

“Cuba là một quốc gia tự do, độc lập và có chủ quyền. Không ai có quyền ra lệnh cho chúng tôi phải làm gì. Cuba không tấn công ai. Cuba đã bị Mỹ tấn công suốt 66 năm qua. Cuba không đe dọa. Cuba chuẩn bị sẵn sàng, quyết tâm bảo vệ Tổ quốc đến giọt máu cuối cùng”, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel viết trên nền tảng X.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez trong một bài đăng khác trên X cũng tuyên bố, Cuba có quyền nhập khẩu nhiên liệu từ bất kỳ nhà cung cấp nào sẵn sàng xuất khẩu. Ông cũng phủ nhận việc Cuba nhận được bất kỳ khoản bồi hoàn tài chính hay “lợi ích vật chất” nào để đổi lấy các dịch vụ an ninh cung cấp cho bất kỳ quốc gia nào.

Alberto Jimenez, 45 tuổi, một người bán nông sản tại Havana, cho biết Cuba sẽ không lùi bước trước lời đe dọa của Washington. “Điều đó không làm tôi sợ. Hoàn toàn không. Người dân Cuba đã sẵn sàng cho mọi thứ”, Jimenez nói.

Venezuela là nhà cung cấp dầu lớn nhất cho Cuba, nhưng dữ liệu vận tải cho thấy, kể từ khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ đầu tháng 1 trong bối cảnh Mỹ áp đặt một lệnh phong tỏa dầu mỏ nghiêm ngặt đối với quốc gia thành viên OPEC này, không còn chuyến hàng nào rời các cảng Venezuela để tới Cuba.

Trong khi đó, Caracas và Washington đang tiến triển trong một thỏa thuận trị giá 2 tỷ USD nhằm cung cấp tối đa 50 triệu thùng dầu Venezuela cho Mỹ, với nguồn thu được gửi vào các tài khoản do Bộ Tài chính Mỹ giám sát. Đây được xem là phép thử lớn đối với mối quan hệ đang hình thành giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez.

Trong những tuần gần đây, các quan chức Mỹ đã gia tăng giọng điệu cứng rắn đối với Cuba.

Hơn 30 thành viên của lực lượng vũ trang và cơ quan tình báo Cuba đã thiệt mạng trong cuộc đột kích của Mỹ vào Venezuela hôm 3/1. Phía Cuba cho biết những người thiệt mạng chịu trách nhiệm về “an ninh và quốc phòng”, nhưng không cung cấp chi tiết về thỏa thuận giữa hai đồng minh lâu năm này.

Cuba phụ thuộc vào dầu thô và nhiên liệu nhập khẩu, chủ yếu từ Venezuela, và một phần nhỏ hơn từ Mexico, mua trên thị trường mở để duy trì hoạt động của các nhà máy điện và phương tiện giao thông.

Khi năng lực lọc dầu của Venezuela suy giảm trong những năm gần đây, nguồn cung dầu thô và nhiên liệu cho Cuba cũng giảm theo. Tuy vậy, quốc gia Nam Mỹ này vẫn là nhà cung cấp lớn nhất, với khoảng 26.500 thùng/ngày được xuất khẩu trong năm ngoái. Con số này đáp ứng khoảng 50% mức tiêu thụ dầu của Cuba.

Trong những tuần gần đây, Mexico đã nổi lên như một nhà cung cấp dầu thay thế quan trọng cho Cuba, dù khối lượng vẫn còn nhỏ, theo dữ liệu vận tải.