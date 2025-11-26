Chung cư Hong Kong chìm trong biển lửa, 13 người thiệt mạng

Phản ứng của một người đàn ông khi đám cháy bùng phát tại các tòa chung cư Hong Kong ngày 26/11 (Ảnh: Reuters).

Chính quyền và Sở Cứu hỏa Hong Kong xác nhận, ít nhất 13 người đã thiệt mạng và nhiều người khác vẫn bị mắc kẹt sau khi đám cháy lớn thiêu rụi các tòa chung cư cao tầng của khu phức hợp Wang Fuk Court ở quận Tai Po, phía bắc Hong Kong hôm nay 26/11.

Lính cứu hỏa vẫn tiếp tục nỗ lực dập lửa khi màn đêm buông xuống. Khói đen dày đặc bốc lên từ các tòa tháp 31 tầng, nơi có 2.000 căn hộ.

Sở Cứu hỏa Hong Kong cho biết họ vẫn chưa có dữ liệu về số người có thể vẫn còn mắc kẹt bên trong các tòa nhà. Số thương vong được dự đoán có thể sẽ tiếp tục tăng lên sau khi đám cháy được dập tắt.

Lửa bao trùm các tòa nhà ở Hong Kong (Ảnh: Reuters).

Chính quyền cho biết ít nhất 2 người đang trong tình trạng nguy kịch do bị bỏng, trong khi những người khác, bao gồm cả một số nhân viên cứu hỏa, cũng bị thương.

Nhiều người tụ tập trên lối đi bộ gần nơi xảy ra hỏa hoạn. Họ sợ hãi khi nhìn khói bốc lên từ các tòa nhà.

Theo các nhân chứng, hàng chục xe cứu hỏa và xe cứu thương đã túc trực trên con đường bên dưới các tòa nhà.

Chung cư Hong Kong chìm trong lửa (Nguồn: AP)

Ngọn lửa bùng phát tại Wang Fuk Court, một trong nhiều khu nhà ở cao tầng ở Hong Kong. Hong Kong cũng là một trong những nơi có mật độ dân cư đông nhất thế giới.

Đài truyền hình địa phương TVB cho biết các tòa nhà này đang được cải tạo quy mô lớn. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy lửa lan theo giàn giáo bằng tre ở bên ngoài tòa nhà.

Hong Kong là một trong những ít nơi trên thế giới vẫn sử dụng tre làm giàn giáo trong xây dựng.

Cột khói bốc lên tại hiện trường vụ cháy (Ảnh: Reuters).

Wang Fuk Court là một khu phức hợp thuộc chương trình sở hữu nhà được chính quyền trợ cấp. Theo trang web của Wang Fuk Court, các tòa nhà này đã được đưa vào sử dụng từ năm 1983.

Sở cứu hỏa Hong Kong cho biết họ nhận được tin báo vào lúc 14h51 giờ địa phương về đám cháy bùng phát tại Wang Fuk Court ở Tai Po. Báo động đã được nâng cấp lên mức 4, mức cao thứ hai, vào lúc 15h34.

Sở Giao thông Vận tải Hong Kong cho biết do vụ hỏa hoạn, toàn bộ đoạn đường cao tốc Tai Po đã bị đóng cửa và xe buýt đang được chuyển hướng.