Anh giải mã vụ Nga tập kích tên lửa "không thể để chặn" vào Ukraine

Nga phóng tên lửa Oreshnik vào Ukraine (Ảnh: RT).

Tình báo Quốc phòng Anh cho rằng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik mà Nga sử dụng để tấn công Ukraine vào cuối ngày 8/1 được phóng từ Kapustin Yar, và hiện Nga chỉ sở hữu một số lượng rất nhỏ các tên lửa thử nghiệm loại này.

“Vào tối ngày 8/1, Nga đã nhằm vào Lviv của Ukraine, trong lần sử dụng tác chiến thứ hai của một tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) có tên gọi Oreshnik. Tên lửa được phóng từ Kapustin Yar thuộc tỉnh Astrakhan, Nga. Tên lửa đã bay quãng đường khoảng 1.622km tới mục tiêu”, báo cáo cho hay.

Ngoài Oreshnik, cuộc tấn công kết hợp của Nga nhằm vào Ukraine còn bao gồm khoảng 200 máy bay không người lái, ít nhất 10 loại tên lửa đạn đạo khác nhau, và ít nhất 10 tên lửa hành trình Kalibr được phóng từ Biển Đen.

“Từ tháng 2/2019, Nga đã tuyên bố rút khỏi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF), vốn cấm phát triển và sản xuất các tên lửa đạn đạo tầm trung. Tuy nhiên, việc phát triển Oreshnik gần như chắc chắn đã diễn ra trước thời điểm đó. Hệ thống này rất có khả năng là một biến thể của tên lửa đạn đạo Rubezh RS-26, loại lần đầu được thử nghiệm vào năm 2011”, tình báo Anh lưu ý.

Tình báo Quốc phòng Anh đánh giá việc sử dụng hệ thống thử nghiệm này nhằm vào Ukraine nhiều khả năng là để “phát đi thông điệp chiến lược”, sau khi Moscow cáo buộc Kiev đã cố tình tập kích một trong các nơi ở của Tổng thống Vladimir Putin ngày 29/12/2025.

“Nga có thể chỉ sở hữu một số ít tên lửa Oreshnik. Tên lửa này nhiều khả năng có chi phí cao hơn đáng kể so với các loại tên lửa khác mà Nga đang sử dụng để tấn công Ukraine”, báo cáo nhận định.

Hình ảnh được cho là tên lửa Oreshnik của Nga tập kích Ukraine

Trước đó, RT dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Nga đã sử dụng hệ thống tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik tiên tiến trong cuộc tập kích mới nhất nhằm vào các cơ sở quân sự khác bên trong lãnh thổ Ukraine hôm 8/1.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong cuộc tấn công lần này, Nga còn triển khai các loại vũ khí chính xác cao tầm xa khác đặt trên bộ và trên biển, cũng như máy bay không người lái.

Các mục tiêu bị nhắm tới bao gồm các cơ sở sản xuất máy bay không người lái và hạ tầng năng lượng cung cấp điện cho tổ hợp công nghiệp - quân sự của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga nói, cuộc tấn công nhằm đáp trả việc Ukraine bị cáo buộc tập kích dinh thự của Tổng thống Putin cuối tháng trước.

Đây là lần thứ hai Nga sử dụng tên lửa Oreshnik để tập kích Ukraine.

Ukraine cho biết tên lửa được phóng vào năm 2024 mất khoảng 15 phút để tới mục tiêu sau khi được phóng từ miền nam nước Nga, và đạt tốc độ khoảng 13.600km/h.

Trong lần này, Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết, tên lửa Nga tập kích thành phố Lviv vào ngày 8/1 đã bay với tốc độ khoảng 13.000km/h theo quỹ đạo đạn đạo.

Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu về Đối ngoại và Chính sách An ninh Kaja Kallas coi động thái này là một sự leo thang đối với Ukraine và là lời cảnh báo gửi tới châu Âu.