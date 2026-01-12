Khởi công hạng mục BOT cao tốc TPHCM - Mộc Bài vào tháng 4

Ban Giao thông TPHCM vừa có báo cáo về tiến độ triển khai dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài sau gần 1 tháng từ ngày khởi công.

Theo đó, dự án đã được khởi công một gói thầu thuộc hạng mục đường gom, cầu vượt vào ngày 19/12. Các hạng mục còn lại như giải phóng mặt bằng, thi công đường cao tốc... đang tiếp tục được triển khai.

Phối cảnh tuyến cao tốc TPHCM - Mộc Bài (Ảnh: TEDI SOUTH).

Đối với dự án thành phần 1 (xây dựng tuyến chính cao tốc theo hợp đồng BOT), Ban Giao thông TPHCM đang triển khai công tác lựa chọn nhà đầu tư BOT theo kế hoạch.

Thời gian đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự kiến kéo dài đến tháng 2, đàm phán và ký kết hợp đồng BOT vào tháng 3. Hạng mục BOT cao tốc sẽ được khởi công xây dựng vào tháng 4 và dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác vào tháng 12/2027.

Trước đó, Ban Giao thông TPHCM đã khảo sát và xác định 3 nhà đầu tư nộp hồ sơ quan tâm đến dự án. Hiện, UBND TPHCM xem xét phê duyệt kết quả khảo sát và hình thức lựa chọn nhà đầu tư theo Luật Đối tác công tư.

Cùng với dự án BOT, các dự án thành phần còn lại cũng đang được triển khai. Dự án xây dựng đường gom dân sinh và cầu vượt ngang đã được khởi công gói thầu XL02 vào ngày 19/12; các gói thầu XL01, XL03 dự kiến được đấu thầu và khởi công trong tháng 2.

Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn TPHCM và tỉnh Tây Ninh cũng đang được đẩy nhanh với tỷ lệ chi trả đền bù đạt hơn 45% tại TPHCM và gần 90% tại Tây Ninh.

Dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài có tổng chiều dài 51km (24,7km qua TPHCM và 26,3km qua Tây Ninh). Phần đường cao tốc có quy mô 4 làn xe (giai đoạn 1), vận tốc thiết kế 120km/h.