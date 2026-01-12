Chiến thuật "bắn rồi chạy" của tên lửa Anh dự kiến cấp cho Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey (Ảnh: Reuters).

Anh đã khởi động Dự án Nightfall, một cuộc thi nhằm nhanh chóng phát triển các tên lửa đạn đạo tầm xa mới cho Ukraine, có khả năng tập kích các mục tiêu sâu phía sau tuyến phòng thủ của đối phương, theo tài liệu của Bộ Quốc phòng Anh cung cấp cho Kyiv Independent ngày 11/1.

Thông báo này được đưa ra sau chuyến thăm Ukraine gần đây của Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey, trùng thời điểm Nga tiến hành một đợt tập kích tên lửa và UAV quy mô lớn nhằm vào Kiev và nhiều thành phố khác trong các ngày 8-9/1. Trong đợt tấn công đó, Nga đã phóng một tên lửa siêu vượt âm Oreshnik vào miền Tây Ukraine, chỉ cách biên giới Ba Lan khoảng 60km.

Cuộc tấn công bằng Oreshnik vào tỉnh Lviv diễn ra khi ông Healey đang di chuyển qua khu vực này trên đường tới Kiev.

“Chúng tôi đủ gần để nghe thấy tiếng còi báo động không kích quanh Lviv trên hành trình tới Kiev; đó là một khoảnh khắc nghiêm trọng và là lời nhắc nhở rõ ràng", ông nói.

Ông cho biết, Anh sẽ không chấp nhận điều này, và đó là lý do họ quyết tâm đưa các vũ khí tiên tiến nhất vào tay người Ukraine khi Kiev phản công.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, tên lửa Nightfall sẽ mang đầu đạn 200kg và có tầm bắn trên 500km. Các tên lửa phóng từ mặt đất này được thiết kế để bắn liên tiếp nhanh chóng rồi rút khỏi vị trí, cho phép Ukraine tập kích các mục tiêu có giá trị cao trước khi lực lượng Nga kịp phản ứng.

Chiến thuật "bắn rồi chạy" được kỳ vọng sẽ giúp các đòn tập kích của Ukraine nguy hiểm hơn và khiến Nga khó đối phó.

Tốc độ sản xuất dự kiến là 10 tên lửa mỗi tháng, với giá trần 1,07 triệu USD mỗi quả.

Dự án Nightfall đặt mục tiêu trao 3 hợp đồng phát triển, mỗi hợp đồng trị giá 12 triệu USD, cho 3 nhóm công nghiệp để chế tạo 3 nguyên mẫu tên lửa đầu tiên phục vụ bắn thử trong vòng một năm. Hồ sơ đề xuất sẽ được tiếp nhận đến đầu tháng 2, với mục tiêu trao hợp đồng vào tháng 3/2026.

“Một châu Âu an toàn cần một Ukraine mạnh. Những tên lửa tầm xa mới của Anh sẽ giúp Ukraine tiếp tục cuộc chiến và mang lại cho Nga thêm một điều phải lo lắng", quan chức quốc phòng cấp cao của Anh Luke Pollard nói.

Ukraine nhiều lần nhấn mạnh nhu cầu tăng cường khả năng tập kích các mục tiêu quân sự và hạ tầng năng lượng của Nga bằng vũ khí tầm xa, nhằm gia tăng chi phí kinh tế cho phía Moscow.

Ukraine đồng thời kêu gọi đồng minh củng cố mạng lưới phòng không của mình trước các đòn tấn công của Nga vào lưới điện Ukraine, cũng như các cơ sở chủ chốt khác của Kiev.

Nga đang có ưu thế lớn hơn trong cuộc chiến tiêu hao khi liên tục gây ra áp lực tới cơ sở hạ tầng và quân sự của Ukraine với tiềm lực áp đảo. Ukraine đang tìm cách ngăn chặn, đồng thời cũng hướng tới việc gây ra thiệt hại cho năng lực tập kích tầm xa của Nga.

Bên cạnh đó, Anh cũng đang tích cực hỗ trợ cho Ukraine trong nỗ lực này. Chuyến thăm Kiev của ông Healey cũng đánh dấu cam kết của Anh về việc sẽ đưa binh sĩ nước này tới Ukraine sau lệnh ngừng bắn để giúp đảm bảo an ninh, điều mà Moscow nhiều lần cảnh báo và phản đối.