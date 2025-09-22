Thêm 7 ngôi nhà Nhân ái ở An Giang được khánh thành

Trong 2 ngày 20 và 21/9, báo Dân trí đã phối hợp cùng UBND xã Bình Thạnh Đông và UBND xã Phú Tân (tỉnh An Giang), long trọng tổ chức lễ khánh thành, bàn giao 7 ngôi nhà Nhân ái cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Hữu Thịnh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang, cùng đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN của hai xã Bình Thạnh Đông và Phú Tân.

Nhà Nhân ái là điểm tựa vững chắc để các gia đình vươn lên thoát nghèo

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Thịnh bày tỏ niềm vui và gửi lời chúc mừng chân thành đến các hộ gia đình nhận nhà.

Ông nhấn mạnh: "Những ngôi nhà kiên cố, khang trang này không chỉ là một món quà vật chất, mà còn là kết quả của sự sẻ chia, của những tấm lòng nhân ái cao đẹp từ báo Dân trí và bạn đọc trên cả nước. Sự đóng góp to lớn này đã giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh có được một mái ấm vững chãi, từ đó an tâm lao động, sản xuất và vươn lên trong cuộc sống."

Ông Nguyễn Hữu Thịnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang phát biểu tại lễ khánh thành (Ảnh: Hoàng Duật).

Ông Thịnh cũng bày tỏ tin tưởng rằng, với sự giúp đỡ quý báu này, các gia đình sẽ sớm ổn định, vượt qua mọi khó khăn, chuyên tâm lao động, xây dựng tương lai tươi sáng cho bản thân và con cháu.

"Ngôi nhà mới này không chỉ mang lại niềm vui cho các gia đình mà còn là nguồn động lực để mọi người nỗ lực vươn lên, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương cũng như toàn xã hội," ông Thịnh nhấn mạnh.

Nhà báo Huỳnh Hải, đại diện báo Dân trí phát biểu tại buổi lễ khánh thành (Ảnh: Hoàng Duật).

Nhà báo Huỳnh Hải, đại diện báo Dân trí, chia sẻ niềm vui và sự xúc động khi chứng kiến khoảnh khắc ý nghĩa này. "7 ngôi nhà khang trang mà chúng ta đang thấy ngày hôm nay không chỉ là những công trình xây dựng, mà còn là kết quả của sự sẻ chia, của những tấm lòng nhân ái từ hàng nghìn bạn đọc báo Dân trí trên khắp mọi miền Tổ quốc. Mỗi đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều góp phần hiện thực hóa ước mơ về một mái ấm an toàn của các gia đình".

Ông Trần Minh Thịnh, Chủ tịch UBMTTQVN xã Phú Tân, cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến báo Dân trí và bạn đọc.

"Đây là món quà tinh thần vô giá, là hiện thân của những tấm lòng vàng, của sự quan tâm và sẻ chia từ khắp mọi miền đất nước. Ngôi nhà mới sẽ là điểm tựa vững chắc, thắp lên ngọn lửa ấm áp, giúp các hộ gia đình yên tâm lao động, học tập và vươn lên trong cuộc sống".

Ông Trần Minh Thịnh, Chủ tịch UBMTTQVN xã Phú Tân gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc báo Dân trí, các nhà hảo tâm đã ủng hộ về vật chất lẫn tinh thần giúp các hộ dân ở địa phương có căn nhà che nắng che mưa (Ảnh: Hoàng Duật).

Nếu không được hỗ trợ, không biết bao giờ tôi mới hoàn thành ước mơ cả đời

Bà Nguyễn Thị Thu Vân (53 tuổi, xã Bình Thạnh Đông), một trong những hộ nhận nhà xúc động chia sẻ: "Đây là ước mơ cả một đời người, không có niềm vui nào bằng niềm vui này".

Bà Vân nhận được hơn 85 triệu đồng từ bạn đọc Dân trí sau bài viết "Cuộc sống kham khổ của 5 người trong căn nhà sắp sập". Ngôi nhà mới rộng hơn 60m2, kiên cố, sẽ là nơi che nắng che mưa cho gia đình 5 người của bà, vốn trước đây phải sống trong căn nhà gỗ mục nát, thường xuyên bị sập sàn.

Ngoài bà Vân, 3 hộ dân khác tại xã Bình Thạnh Đông là ông Nguyễn Văn Hiền, ông Nguyễn Hữu Tâm và ông Nguyễn Văn Quang cũng nhận được 60 triệu đồng mỗi hộ từ nguồn tài trợ của các doanh nghiệp đồng hành cùng báo Dân trí.

Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hiền và hộ ông Nguyễn Hữu Tâm được doanh nghiệp ủng hộ 60 triệu đồng thông qua báo Dân trí (Ảnh: Hoàng Duật).

Chăm lo toàn diện cho người dân

Ông Phạm Hiền Kế, Phó Chủ tịch UBMTTQ xã Bình Thạnh Đông, cam kết sẽ dốc toàn lực hỗ trợ các hộ dân ổn định cuộc sống trong căn nhà mới, hướng dẫn họ tập trung lao động sản xuất, duy trì sinh kế và từng bước vươn lên thoát nghèo.

Trong số các trường hợp nhận nhà, câu chuyện của gia đình anh Nguyễn Văn Lên (41 tuổi, xã Phú Tân) đặc biệt bi đát. Anh Lên mắc bệnh tâm thần và tiểu đường, không có khả năng lao động.

Gánh nặng cơm áo dồn lên vai người vợ và cô con gái lớn. Sau khi con gái anh bị tai nạn lao động nghiêm trọng, gia đình rơi vào cảnh bế tắc. Nhờ bài viết "Gia cảnh khốn cùng: Con bị tai nạn nứt sọ, bố tâm thần bất ổn mong cứu giúp" trên báo Dân trí, gia đình anh Lên đã nhận được số tiền 153.964.000 đồng để xây nhà và trang trải cuộc sống.

Dù khả năng nhận thức kém, anh Lên vẫn bày tỏ niềm vui khôn xiết trong ngày nhận nhà mới.

Anh Lên vui mừng nhận nhà mới (Ảnh: Hoàng Duật).

Cũng tại xã Phú Tân, gia đình anh Lê Thanh Tùng (54 tuổi), nhân vật trong bài viết "Phá sản vì con mắc bại não, gia đình nghèo bần cùng trong căn nhà chờ sập", đã nhận được hơn 81 triệu đồng từ bạn đọc báo Dân trí. Ngôi nhà mới sẽ giúp gia đình anh Tùng, với người con trai cả bị di chứng não và người con út đang đi học, có một cuộc sống ổn định hơn.

Việc khánh thành 7 ngôi nhà Nhân ái không chỉ mang lại mái ấm vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp các gia đình khó khăn tại An Giang có thêm niềm tin và động lực để vươn lên, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.