Người mẹ trẻ nỗ lực vươn lên nhờ tấm lòng bạn đọc báo Dân trí

Người mẹ trẻ tìm lại ánh sáng cuộc đời nhờ tấm lòng bạn đọc báo Dân trí (Video: Thùy Hương).

Bệnh tật bủa vây, chồng ruồng bỏ, người mẹ trẻ từng đứng bên bờ tuyệt vọng

Có những phận người tưởng chừng bị số phận đẩy đến tận cùng khổ đau, nhưng chính trong nghịch cảnh ấy, nghị lực sống và tình người lại thắp lên những ngọn lửa hy vọng.

Câu chuyện của chị Lò Thị Ngân (SN 1998, dân tộc Thái, trú tại bản Pháy Váng, xã Mường Lạn, tỉnh Điện Biên) là minh chứng sống động cho hành trình vượt lên số phận bằng niềm tin và sự sẻ chia của cộng đồng.

Trước khi nhận được sự chung tay của bạn đọc, chị Lò Thị Ngân từng sống trong chuỗi ngày cùng quẫn vì bệnh tật và nghèo khó (Ảnh: Tùng Dương).

Tháng 11/2025, báo Dân trí đăng bài viết “Người phụ nữ ước đôi chân lành lặn để chăm sóc mẹ già và các con” trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái. Qua bài viết, hoàn cảnh éo le của chị Ngân đã lay động trái tim hàng nghìn bạn đọc.

Chị Ngân bị mắc lao xương đa khớp thể nặng, lao cột sống, khớp háng và hai đầu gối. Những cơn đau dai dẳng, hành hạ từng ngày khiến việc đi lại trở thành thử thách vượt quá sức chịu đựng của chị.

Theo các bác sĩ, để có thể đứng dậy và sinh hoạt bình thường, chị Ngân cần trải qua nhiều ca phẫu thuật lớn như thay khớp háng, khớp gối và nẹp cột sống, với chi phí điều trị ước tính khoảng 180 triệu đồng. Thế nhưng, khi nghe tin vợ cần số tiền quá lớn để chữa bệnh, người chồng đã lặng lẽ bỏ đi, để chị cùng 2 con thơ trong cảnh bế tắc.

Không chỉ chống chọi với bệnh tật và chăm sóc 2 con nhỏ, chị Ngân còn gánh trên vai trách nhiệm chăm lo cho mẹ ruột là bà Lò Thị Xôm, người mang nhiều di chứng thương tật, sức khỏe suy yếu. Cả gia đình sống lay lắt nhờ vài sào nương cằn cỗi và đồng lương ít ỏi của người em gái út làm công nhân ở Hải Phòng chắt chiu gửi về.

Có những thời điểm, người mẹ trẻ đã muốn buông xuôi. Thế nhưng, tình thương dành cho các con đã níu chị ở lại, gắng gượng sống tiếp.

Từ những nghĩa cử thầm lặng của bạn đọc báo Dân trí, một gia đình đã được hồi sinh (Ảnh: Tùng Dương).

Hơn 200 triệu đồng nghĩa tình giúp người phụ nữ nghèo hồi sinh

Giữa lúc quá bế tắc, gần như không còn lối thoát, sự sẻ chia kịp thời của bạn đọc báo Dân trí đã trở thành điểm tựa lớn lao, thắp sáng niềm tin nơi người phụ nữ bất hạnh. Thông qua bài viết trên báo Dân trí, bạn đọc trên khắp cả nước đã ủng hộ 174.783.280 đồng, tiếp thêm động lực để chị Ngân có thể điều trị và nuôi hy vọng đổi thay cuộc sống.

Ngoài ra, qua tài khoản cá nhân, chị Ngân còn được các nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 26 triệu đồng (riêng Quỹ Thiện Tâm ủng hộ 20 triệu và duy trì hỗ trợ mỗi tháng thêm 1 triệu đồng).

Như vậy, tính đến nay, tổng số tiền chị Ngân nhận được là hơn 200 triệu đồng. Đây không chỉ là những con số mang giá trị vật chất, mà còn là biểu tượng của tình người ấm áp.

Phóng viên báo Dân trí cùng đại diện Ủy ban MTTQVN tỉnh Điện Biên và xã Mường Lạn trao biển biểu trưng số tiền 174.783.280 đồng bạn đọc ủng hộ tới chị Ngân (Ảnh: Tùng Dương).

Trong căn nhà mới còn vương mùi vôi vữa, người mẹ trẻ đã xúc động rơi nước mắt. Đây là những giọt nước mắt hạnh phúc, sự biết ơn; nước mắt của niềm tin vừa được hồi sinh sau chuỗi ngày dài chìm trong đau khổ.

“Trước đây, em bị bệnh nặng, phải mổ nhiều lần. Khi bác sĩ nói cần số tiền lớn để tiếp tục điều trị thì chồng bỏ đi, để 2 con lại cho em nuôi.

Nhờ báo Dân trí và các nhà hảo tâm, em đã có tiền khám bệnh, hoàn thiện căn nhà xây dở dang từ mấy năm trước và mở quán tạp hóa nhỏ để có thêm thu nhập, nuôi con ăn học. Em biết ơn vô cùng!”, chị Ngân xúc động chia sẻ.

Từ sự giúp đỡ của bạn đọc và nhà hảo tâm, chị Ngân mở quán tạp hóa nhỏ để có tiền trang trải cuộc sống, lo cho 2 con ăn học (Ảnh: Tùng Dương).

Bên chiếc bàn học mới gần cửa sổ, cậu con trai 7 tuổi của chị Ngân đang ngồi nắn nót viết bài. Thấy có khách đến thăm, cậu bé ngẩng mặt lên lễ phép nói: “Con xin cảm ơn các bác đã hỗ trợ mẹ con có tiền chữa bệnh và anh em con có tiền đi học!”.

Lời cảm ơn non nớt, chân thành ấy khiến nhiều người xúc động, bởi đó chính là thành quả tốt đẹp của sự sẻ chia và lòng nhân ái.

Bé Lò Đình Vũ ( con trai chị Ngân) lễ phép nói lời cảm ơn báo Dân trí và các nhà hảo tâm (Ảnh: Tùng Dương).

Ông Vương Đình Hoàng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Lạn cho biết: “Sự giúp đỡ kịp thời của bạn đọc báo Dân trí như một phép màu, tiếp thêm nghị lực để chị Ngân dũng cảm vượt lên số phận”.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Hoàng gửi lời cảm ơn chân thành tới báo Dân trí và các nhà hảo tâm. Ông bày tỏ mong muốn báo Dân trí tiếp tục là cầu nối lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái”, giúp những mảnh đời bất hạnh như chị Lò Thị Ngân có cơ hội thay đổi số phận, vững tin hơn trên hành trình phía trước.

Câu chuyện của chị Lò Thị Ngân không chỉ là hành trình một người mẹ vượt lên nghịch cảnh, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của lòng nhân ái. Khi một người phải đối diện với bệnh tật, nghèo khó và những đổ vỡ trong cuộc sống, sự chung tay kịp thời của cộng đồng đã trở thành chiếc phao cứu sinh, kéo họ trở lại với ánh sáng và niềm tin.

Tết Nguyên đán đang đến gần, trong ngôi nhà mới, chị Ngân cùng mẹ già và các con thơ đã có thể an tâm về cuộc sống đủ đầy, ấm áp hơn. Từ hoàn cảnh ngặt nghèo, bằng nghị lực của bản thân và sự hỗ trợ của cộng đồng, người mẹ trẻ ấy đang từng bước ổn định cuộc sống, vững tin hướng về phía trước.