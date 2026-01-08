Trao hơn 142 triệu đồng tới nam sinh 14 tuổi bị điện giật phải cắt 2 tay

Ngày 7/1, phóng viên báo Dân trí đã trao bảng biểu trưng số tiền 142.081.565 đồng do bạn đọc ủng hộ đến gia đình em Trần Văn Hào (SN 2011), học sinh lớp 8, trú tại xóm Văn Viên, xã Lam Thành, Nghệ An.

Hào là nhân vật trong bài viết "Nam sinh 14 tuổi nguy cơ phải cắt bỏ cả hai tay sau cú điện giật kinh hoàng", được báo Dân trí đăng tải ngày 9/12/2025.

Hơn 142 triệu đồng đến với nam sinh 14 tuổi bị điện giật phải cắt hai tay (Video: Nguyễn Phê).

Ông Nguyễn Hữu Hà, Chủ tịch UBND xã Lam Thành đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến báo Dân trí và quý bạn đọc vì sự đồng hành bền bỉ trong công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Ông Hà nhấn mạnh, Chương trình Nhân ái của báo Dân trí đã trở thành một nhịp cầu nhân văn, kết nối tấm lòng hảo tâm với những hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước, trong đó có Nghệ An.

Theo Chủ tịch UBND xã Lam Thành, nhiều gia đình trên địa bàn huyện Hưng Nguyên trước đây, thông qua sự hỗ trợ của báo Dân trí, đã được tiếp thêm cơ hội sống, vượt qua biến cố và từng bước ổn định cuộc sống.

"Dù còn là địa phương nhiều khó khăn, nguồn lực hạn chế, nhưng sự sẻ chia đầy trách nhiệm và nghĩa tình của bạn đọc Dân trí trong nhiều năm qua đã để lại những dấu ấn rất đẹp, rất sâu đậm trong lòng người dân", ông Hà khẳng định.

Thay mặt bạn đọc báo Dân trí, ông Nguyễn Hữu Hà, Chủ tịch UBND xã Lam Thành, trao bảng biểu trưng số tiền bạn đọc ủng hộ tới gia đình em Hào (Ảnh: Nguyễn Phê).

Theo anh Trần Văn Hai, bố của cháu Hào, dù gia đình và đội ngũ y bác sĩ đã nỗ lực hết mình, chạy chữa qua nhiều bệnh viện với hy vọng mong manh giữ lại đôi tay cho Hào, nhưng phép màu đã không xảy ra. Sau nhiều tháng giằng co giữa sự sống và mất mát, Hào buộc phải chấp nhận ca phẫu thuật cắt cụt cả 2 tay để giữ lại mạng sống.

“Các bác sĩ đã làm tất cả những gì có thể rồi, nhưng đôi tay của con tôi không còn cứu được nữa. Đau xót lắm! Nhìn con chịu thiệt thòi cả đời mà bất lực, không biết phải làm sao…”, anh Hai nói.

Đại diện các đoàn thể xã Lam Thành, xóm Văn Viên và nhà trường đã đến thăm hỏi, động viên gia đình (Ảnh: Nguyễn Phê).

Cũng theo anh Hai, trong quãng thời gian cháu Hào gặp nạn, điều giúp gia đình có thêm nghị lực để vượt qua cú sốc quá lớn này chính là sự sẻ chia, động viên kịp thời của bạn đọc báo Dân trí cùng sự quan tâm của chính quyền địa phương.

“Gia đình tôi xin ghi nhận và biết ơn sâu sắc tình cảm, sự giúp đỡ của báo Dân trí và các nhà hảo tâm. Đó không chỉ là vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần vô cùng lớn để vợ chồng tôi tiếp tục đồng hành cùng con trên chặng đường phía trước”, anh Hai chia sẻ.

Sau nhiều tháng điều trị, dù được các y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa, cháu Hào vẫn buộc phải cắt cụt cả 2 tay để giữ lại sự sống (Ảnh: Nguyễn Phê).

Em Trần Văn Hào (14 tuổi, trú xóm Văn Viên, xã Lam Thành, Nghệ An) không may bị điện giật trong lúc đi câu cá. Vụ tai nạn đã khiến cơ thể em bị bỏng điện rất nặng, 2 tay tổn thương nghiêm trọng.

Sau tai nạn, Hào được đưa đi cấp cứu và điều trị trong thời gian dài với nhiều ca phẫu thuật liên tiếp, đẩy gia đình vào cảnh kiệt quệ cả về tinh thần lẫn kinh tế.

Dù đã được các y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa, sau nhiều tháng điều trị trong đau đớn, các mô ở 2 tay của em bị hoại tử nặng, không còn khả năng bảo tồn. Mới đây, các bác sĩ buộc phải chỉ định cắt cụt cả 2 tay để giữ lại sự sống cho em.