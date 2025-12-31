Mẹ nghèo đơn thân liên tiếp chịu tang, xin giúp con khỏi dở dang học hành

Những mất mát chồng chất và lựa chọn ở bên hay xa con gái

Chị Diệp Thị Thu (SN 1985, xóm Bản Cài, xã Lý Bôn, tỉnh Cao Bằng) liên tiếp đối diện với nỗi đau mất 4 người thân. Những biến cố ấy không chỉ bào mòn tinh thần mà còn khiến chị mất chỗ dựa, phải chật vật mưu sinh, dẫn đến sức khỏe ngày càng suy kiệt.

Theo chia sẻ của chị Thu và xác nhận của chính quyền địa phương, năm 2015, chồng chị qua đời sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Bao nhiêu tiền tích góp, vay mượn Ngân hàng Chính sách xã hội đều dồn hết cho việc chạy chữa, nhưng bệnh tình quá nặng, anh đã không qua khỏi.

Chị Thu khóc suốt cuộc trò chuyện khi chia sẻ về gia cảnh (Ảnh: Mạnh Mường).

Nỗi đau chưa nguôi, năm 2017, bố chồng chị Thu mất vì bệnh tật. Sau đó, năm 2022 và 2024, bố mẹ đẻ của chị cũng lâm bệnh rồi lần lượt qua đời. Những mất mát liên tiếp khiến người phụ nữ nhỏ bé gần như gục ngã.

Trong căn lán tạm bợ dựng bằng bạt đỏ giữa sân đất nện, chị Thu gầy gò ôm chặt con gái, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại: “Em không nghĩ là cuộc đời mình lại cùng cực đến thế. Em chịu liên tiếp 4 cái tang rồi. Bây giờ em sống vì con bé... Mong sao con có tương lai, nhưng em cũng hết sức rồi”.

Theo chị Thu, cuộc sống khốn khó nhiều lần buộc chị phải đứng trước lựa chọn đầy khó khăn: chấp nhận xa con, đi làm công nhân để mong có thu nhập tốt hay ở lại quê, được bên con nhưng chấp nhận cảnh thiếu thốn.

“Nhiều khi muốn đi làm xa để có tiền nuôi con, nhưng nghĩ đến cảnh con bơ vơ một mình, em không đành lòng”, chị Thu nghẹn giọng, nước mắt lăn dài trên gò má.

Ngày 30/12, chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Thu cho biết đã quyết định "ăn ít đi", ở nhà chăm lo cho con gái. “Em ăn ít đi, sống thiếu một chút, chịu khổ hơn cũng được, miễn là con còn có mẹ bên cạnh. Bố và ông bà của cháu đã không còn, nếu em đi làm xa thì xót con quá!”, chị nói, giọng run run.

Mẹ bệnh tật canh cánh nỗi lo con gái học hành dang dở

Chồng chị Thu mất sớm, khi con gái Hoàng Thúy Kiều (SN 2011) của anh chị vừa 4 tuổi. Từ ngày chồng mất, chị Thu một mình vừa chăm con, vừa lo tròn bổn phận làm dâu.

Cuộc sống khó khăn, thiếu thốn, chị Thu nai lưng làm đủ mọi việc. Đến nay, cơ thể người phụ nữ nghèo khó ngày càng ốm yếu. Căn bệnh khớp kéo dài nhiều năm gây đau đớn, cơ thể chị lệch hẳn về một bên, đi lại rất khó khăn. Dù vậy, người phụ nữ đơn thân khốn khổ vẫn gắng gượng làm lụng, bởi chị hiểu rằng con gái cần được đi học để có tương lai tươi sáng hơn.

Cháu Hoàng Thúy Kiều (SN 2011) trong căn nhà đã xuống cấp của 2 mẹ con (Ảnh: CTV).

Cháu Hoàng Thúy Kiều đang học lớp 9, Trường THCS Vĩnh Quang, xã Lý Bôn. Xe đạp cũng không có, hàng ngày, cô bé Kiều đi bộ vượt đường núi đến trường. Nếu học lên cấp 3, con đường đến trường của Thúy Kiều sẽ là 15-30km. Tuy nhiên, với hoàn cảnh hiện tại, giấc mơ ấy đứng trước nguy cơ dang dở.

Mang trong mình bệnh tật, nhưng tiền ăn cũng thiếu, chị Thu không dám nghĩ đến việc đi khám, chữa bệnh. Người mẹ nghèo ngày đêm canh cánh nỗi lo, nếu bệnh của chị ngày càng nặng, phải nằm một chỗ thì con gái dang dở giấc mơ theo con chữ.

Công việc chính của chị Thu là trồng trọt trên mảnh ruộng nhỏ, mẹ con trông cả vào đấy. Có năm may mắn thì đủ ăn, có năm mất trắng vì thiên tai. Thi thoảng có công việc gần nhà, chị Thu cố gắng đi làm thuê cũng kiếm được 200.000 đồng/ngày để lo cho con.

Với khoản thu nhập ít ỏi, mỗi khi con gái mong chiếc áo mới hay chiếc xe đạp cũ để đi học, chị Thu cũng nghẹn lòng từ chối. Ngôi nhà cũ kỹ xiêu vẹo, vách tre chắp vá đã xuống cấp trầm trọng, chị định sửa nhưng không đủ tiền, xây mới lại càng không thể.

Ông Nông Văn Thành, Phó Chủ tịch HĐND xã Lý Bôn, tỉnh Cao Bằng tha thiết mong thông qua báo Dân trí, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước chung tay hỗ trợ để chị Thu có thể dựng lại mái nhà, nuôi dưỡng con gái học hành, thoát khỏi cảnh khốn khó.

“Chúng tôi kính mong báo Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình chị Diệp Thị Thu xây dựng lại ngôi nhà, để mẹ con chị có nơi ở an toàn, ổn định cuộc sống, cháu bé được học hành. Một mái nhà kiên cố không chỉ là nơi che mưa che nắng, mà còn là điểm tựa tinh thần để chị Thu vượt qua bệnh tật, nuôi dưỡng con gái nên người”, ông Nông Văn Thành bày tỏ.