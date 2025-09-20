Khánh thành 4 ngôi nhà Nhân ái ở ĐBSCL, giúp hộ nghèo vượt lên khó khăn

Ngày 19/9, báo Dân trí phối hợp cùng UBND xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ tổ chức khánh thành và bàn giao 4 ngôi nhà Nhân ái cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tổng kinh phí hỗ trợ xây dựng 4 ngôi nhà Nhân ái này gần 500 triệu đồng, do bạn đọc báo Dân trí ủng hộ.

Phóng viên Dân trí cùng ông Trương Thanh Giang (ngoài cùng bên trái), Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Mỹ; ông Trần Văn Tạo, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Nhơn Mỹ trao bảng biểu trưng tặng nhà Nhân ái tới 4 hộ dân (Ảnh: Bảo Kỳ).

Buổi lễ có sự tham dự của ông Trương Thanh Giang, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Mỹ; ông Trần Văn Tạo, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Nhơn Mỹ; Thượng uý Lâm Văn Thanh, Phó Ban Thanh niên, Công an TP Cần Thơ, cùng đại diện báo Dân trí tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và 4 gia đình được nhận nhà.

Buổi khánh thành và bàn giao 4 nhà Nhân ái diễn ra trong không khí đầm ấm (Ảnh: Bảo Kỳ).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Thanh Giang, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Mỹ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ 4 hộ dân, trong đó có 3 gia đình người Khmer vốn đang đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là về chỗ ở.

Ông Giang nhấn mạnh, sự hỗ trợ kịp thời này không chỉ giải quyết vấn đề nhà ở mà còn thể hiện tinh thần "lá lành đùm lá rách" cao đẹp của dân tộc Việt Nam.

Ông Trương Thanh Giang, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Mỹ trao các quyết định tặng nhà đến 4 hộ dân (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ông Giang cũng cho biết, việc khánh thành nhà mới diễn ra đúng vào dịp đồng bào Khmer chuẩn bị đón Lễ Sen Dolta, một lễ hội quan trọng để tưởng nhớ tổ tiên. Ngôi nhà mới sẽ mang lại niềm hân hoan lớn cho bà con trong dịp lễ này.

Ông bày tỏ mong muốn báo Dân trí sẽ tiếp tục nhân rộng các Chương trình Nhân ái, giúp đỡ thêm nhiều địa phương khác.

Lãnh đạo UBND xã Nhơn Mỹ trao tặng các phần quà tới 4 gia đình nhân dịp khánh thành (Ảnh: Bảo Kỳ).

Báo Dân trí khánh thành 4 ngôi nhà Nhân ái tặng bà con Khmer ở ĐBSCL (Video: Bảo Kỳ).

Kịp thời giúp đỡ những hộ bức thiết về nhà ở

Chị Lý Thị Diệu (35 tuổi, ngụ ấp An Nghiệp), một trong 4 hộ được nhận nhà, không giấu được xúc động. Chị là nhân vật trong bài viết "Chồng phụ hồ, vợ bán rau nuôi 6 đứa con nheo nhóc trong căn nhà tả tơi", được đăng tải trên báo Dân trí ngày 8/7.

Chị Diệu chia sẻ, từ căn chòi rách nát đến ngôi nhà kiên cố, đẹp đẽ hiện tại, mọi thứ như một giấc mơ. Hai tuần nay, chị và 3 con đã được sống trong ngôi nhà mới, không còn lo mưa dột, khiến chị vô cùng hạnh phúc.

"Chồng tôi đi phụ hồ, tôi ở nhà bán rau, chúng tôi có 6 đứa con, đã nghỉ học hết 4 đứa vì nghèo túng. Nếu không có bạn đọc báo Dân trí, chính quyền địa phương giúp đỡ, không biết đến khi nào cả nhà tôi mới có chỗ ở tử tế. Tôi vô cùng biết ơn và xin hứa sẽ gìn giữ ngôi nhà, đồng thời, nuôi dạy con thật tốt, không để các cháu bỏ học giữa chừng nữa", chị Diệu mừng rỡ nói.

Ngôi nhà của gia đình chị Lý Thị Diệu trước và sau khi được bạn đọc Dân trí giúp đỡ. Ngôi nhà có kinh phí xây dựng là 120 triệu đồng (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trước đây, nơi ở của gia đình chị Diệu chỉ là căn chòi xiêu vẹo, nền đất, vách lá, mái tôn cũ kỹ, luôn dột nát mỗi khi mưa về. Với 6 người con, trong đó 4 cháu đã phải nghỉ học vì nghèo, ngôi nhà Nhân ái thực sự đã thắp nên niềm hy vọng lớn cho gia đình.

Hoàn cảnh của bà Trần Thị Sà Rươl (SN 1971, ngụ ấp) cũng không kém phần bi đát. Chồng mất sớm, bà một mình nuôi 8 người con. Hiện tại, bà Rươl còn phải gồng gánh chăm sóc 2 cháu ngoại để con gái đi làm.

Ngôi nhà lá nền đất trước đây của bà không có gì đáng giá ngoài chiếc tủ thờ. Bà Rươl chia sẻ, các con đều đã lập gia đình nhưng phải bươn chải khắp nơi. Tuổi già sức yếu, bà chỉ sống nhờ vào số tiền ít ỏi con cái chu cấp và sự giúp đỡ của hàng xóm.

Phóng viên Dân trí trao bảng tượng trưng số tiền hơn 65 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ thông qua chương trình nhân ái của báo (Ảnh: Bảo Kỳ).

Bà Rươl là 1 trong 20 hộ được tặng nhà Nhân ái từ nguồn kinh phí mà các nhà hảo tâm tài trợ tại Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập báo điện tử Dân trí.

Thông qua bài viết "Mẹ già chăm 2 cháu cho con gái đi làm công nhân trả nợ thay chồng", bà Rươl được bạn đọc hỗ trợ thêm hơn 65 triệu đồng, nâng tổng số tiền hỗ trợ thông qua báo Dân trí lên trên 125 triệu đồng, đủ để xây dựng một ngôi nhà khang trang, kiên cố.

"Tôi già rồi, ở nhà nào cũng vậy, nhưng con cháu còn nhỏ, cũng mong chúng phải có tương lai tốt hơn tôi", bà Rươl xúc động nói.

Chị Kiêm Thị Tiền (32 tuổi), mẹ đơn thân làm công nhân với thu nhập bấp bênh 100.000 đồng/ngày, cũng là một trong những hộ được nhận nhà Nhân ái dịp này. Ngôi nhà gỗ cũ kỹ của 3 mẹ con chị chắp vá bằng tôn cũ, vách nhà thủng lỗ chỗ khiến mưa ngập lênh láng. Những đêm mưa to, 3 mẹ con chị thường thức trắng vì nhà dột khắp nơi. Với đồng lương ít ỏi, chị Tiền không dám mơ đến một ngôi nhà tử tế cho các con.

Ngôi nhà của ba mẹ con chị Kiêm Thị Tiền trước và sau khi được bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Bảo Kỳ).

4 ngôi nhà Nhân ái này được khởi công từ tháng 5 và đã hoàn thiện, sẵn sàng đưa vào sử dụng. Mỗi ngôi nhà có kinh phí từ 100 triệu đồng, bao gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, nhà bếp và khu vệ sinh, đáp ứng đủ tiêu chí "3 cứng" (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng).

Nhân dịp khánh thành nhà Nhân ái, UBND xã Nhơn Mỹ cũng trao tặng đồng hồ và nhu yếu phẩm tới 4 gia đình, với mong muốn góp phần động viên các hộ vươn lên thoát nghèo, nuôi dạy con cái ăn học đến nơi đến chốn.

Nhân dịp này, UBND xã Nhơn Mỹ đã trao Giấy cảm tạ đến tập thể báo Dân trí tại TP Cần Thơ, như một lời tri ân sâu sắc của địa phương.