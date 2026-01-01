Tết Nhân ái 2026: Cùng Dân trí góp 1.000 suất quà Tết tới người dân vùng lũ

Năm 2026 - Tết Bính Ngọ đang đến gần, khép lại năm 2025 đất nước chứng kiến nhiều trận bão, lũ gây thiệt hại nặng nề cho người dân hầu hết khắp các tỉnh, thành từ miền Bắc tới miền Trung - Tây Nguyên.

Nhằm chung tay giúp người dân vùng lũ có cái Tết đoàn viên sum họp đủ đầy hơn, cùng với chính quyền địa phương, báo Dân trí phát động chương trình “Tết Nhân ái 2026” hỗ trợ 1.000 suất quà Tết trao tới 1.000 hộ dân vùng bão, lũ.

Mỗi suất quà trị giá 1,1 triệu đồng gồm: Tiền mặt 1 triệu đồng; 1 phần quà Tết trị giá 100.000 đồng.

Người dân tỉnh Đắk Lắk phải dỡ mái ngói để thoát thân trong trận lũ vừa qua (Ảnh: Quốc Triều).

Báo Dân trí trân trọng kêu gọi bạn đọc, quý cơ quan, doanh nghiệp và nhà hảo tâm chung tay ủng hộ chương trình Tết Nhân ái 2026.

Mỗi sự góp sức lúc này sẽ giúp một hộ dân vùng bão, lũ có thêm điều kiện đón Tết, bớt thiếu thốn sau một năm nhiều mất mát.

Toàn bộ phần quà Tết của bạn đọc và nhà hảo tâm ủng hộ sẽ được báo Dân trí nhanh chóng trao tới người dân vùng lũ để kịp thời đón Tết Nguyên đán.